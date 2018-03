Ontzorg je hybrid cloud

De hybrid cloud wordt steeds meer gemeengoed. Maar hoe houd je overzicht over een steeds verder uitdijend applicatielandschap? En hoe benut je alle mogelijkheden optimaal? Een managed hybrid cloud en een cloudprovider kunnen je helpen. We lichten de voordelen hier toe.

Digital enterprises die zich willen toeleggen op dingen waarin ze goed zijn, hebben baat bij een managed-hybrid-cloud-provider: een partij die niet alleen een managed OS, managed database, monitoring en back-up levert op een hybride infrastructuur, maar die de onderliggende infrastructuren ook beheert, zodat deze optimaal functioneren. Het samenwerken met zo’n gespecialiseerde partij heeft de volgende voordelen:

Keuzevrijheid: meerdere infrastructuren

Keuzevrijheid is belangrijk in het cloudtijdperk. Niemand wil vastzitten aan 1 specifieke infrastructuur in een tijd dat technologie razendsnel verandert. Een managed-hybrid-cloud-provider biedt die ruimte. Bijvoorbeeld in de vorm van diverse IaaS-platformen. Zo sluit infrastructuur altijd aan op de levensfases van de applicaties. Het vraagt om de keuze tussen private cloud, managed cloud of public cloud. Dezelfde keuzevrijheid is ook van belang binnen de diverse public clouds. Soms heeft een bedrijf bijvoorbeeld VMware-based-platformen nodig, op een ander moment is er vooral behoefte aan hyperscalers, wanneer het bedrijf horizontaal schaalbare applicaties wil hosten.

Snelheid en wendbaarheid: continuous delivery

Snel applicaties ontwikkelen is belangrijk voor een digital enterprise. Dit geldt met name voor de applicaties die het onderscheidend vermogen bepalen. Vooral bij het testen en verspreiden van applicaties levert automatisering van de ontwikkelomgeving veel tijdswinst op. Door het verkorten van de keten en vele kleine softwarereleases nemen de kwaliteit en effectiviteit van software verder toe. Een managed-hybrid-cloudprovider kan een continuous-delivery-platform leveren dat in hoge mate meebeweegt met de wensen van de ontwikkelaars.

Security: sleutelrol voor hybrid cloud provider

De beveiliging van de applicaties binnen de hybrid cloud is een uitdaging. Applicaties staan immers op verschillende infrastructuren. Het levert het soort complexiteit op waar de gemiddelde CIO niet op zit te wachten. Een digital enterprise wil zich ook niet bezighouden met beveiliging van applicaties of bijbehorende data. Een digital enterprise wil focussen op innovatie en op waardecreatie voor de business. Maar de veiligheid moet natuurlijk wel goed geregeld zijn. Hier ligt opnieuw een sleutelrol voor een managed hybrid cloud provider. Deze kan met zijn specialistische kennis alle zorgen uit handen nemen.

Overzicht dankzij cloud management platform

Om alle clouddiensten aan te kunnen bieden, heeft een managed hybrid cloud provider behoefte aan goed beheer van de verschillende infrastructuren, de netwerken en de beveiliging. Een managed hybrid cloud provider zal daarom altijd flink investeren in een cloud management platform. Om zelf controle te houden, maar ook om klanten volledige toegang en transparantie te kunnen bieden. Bedrijven kunnen via een selfserviceportaal een overzicht krijgen van alle omgevingen. Ze zien de afgenomen dienstverlening en kunnen snel resources bij- of uitschakelen.

Dit is een ingezonden bijdrage van KPN over de hybrid cloud.