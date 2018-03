Heeft een betalend Windows 10-abonnement kans op slagen?

De Windows & Devices-divisie binnen Microsoft bestaat niet meer. CEO Satya Nadella herstructureert Microsoft grondig en splitst de grote hub in twee aparte divisies om beter te groeien. Het is de belangrijkste verandering onder de hegemonie van Nadella en opent de poort voor potentiële Windows 10-abonnementen.

De publieke bedrijfsemail van Nadella naar alle Microsoftmedewerkers is duidelijk en openhartig: om gezond te groeien moest de Windows & Devices-afdeling worden aangepakt. De afgelopen vier jaar dat Satya Nadella aan het roer van Microsoft stond, werd het snel duidelijk dat de pc-markt niet meer naar wens groeit. Business rond cloud en abonnementen is dan weer een belangrijke groeipoot voor de technologiegigant, iets waar Windows 10 geen deel uit maakt.

Microsoft Business 365

De herstructurering moet ervoor zorgen dat die pc-markt opnieuw meer geld gaat opbrengen voor Microsoft. Vorig jaar zag Microsoft Business 365 het daglicht: een alles-in-een pakket dat onder meer Office 365, Windows 10, mobiele tools en bijhorende veiligheidssoftware bundelt.

Microsoft Business 365 is doelbewust ontwikkeld voor kleine en middelgrote-bedrijven die geen middelen hebben om IT-producten te gebruiken en ontwikkelen, maar wel een overkoepelende tool nodig hebben. Met Microsoft 365 Business heb je alle applicaties, opslagmogelijkheden en e-maildiensten van Office 365 ter beschikking. Verder is er apparaatbeheer en zijn er extra veiligheidsmaatregelen als Windows Defender.

Microsoft 365, Surface-producten en Office werden tot voor kort apart verpakt in verschillende silo’s binnen het de technologiegigant. Door de nieuwe herstructurering worden de drie eenheden één geheel. Microsoft hoopt dat het met Windows 10 kan realiseren wat met Office 365 is gelukt: on-premise software verplaatsen naar de cloud met een bijhorend abonnement. ZDNet schat zelfs dat twee derde van alle Office-gebruikers in de cloud zit tegen midden 2019.

Office 365-succes

Het succes van Office 365 wil Microsoft nu herhalen met Windows 10, maar als losstaand product is dat bijna onmogelijk. Windows is al tientallen jaren een besturingssysteem dat bij een toestel wordt geleverd, met elke drie jaar een grote nieuwe versie. De lancering van Windows 10 markeert de start van Windows-as-a-Service, maar die start werd massaal gepusht met een campagne om gratis over te stappen van Windows 7 en 8 gedurende het eerste jaar.

Office daarentegen is altijd een betalend pakket geweest voor iedereen met een pc. Het cloud-pakket was ook direct vanaf dag één betalend en het bevat voor heel wat bedrijven (bv. exchange server in de cloud) en particulieren (bv. tot 5 toestellen per abonnement) genoeg voordeel om voor een abonnement te kiezen. Windows 10 daarentegen is commodity. Je betaalt abonnementen voor diensten die je op Windows 10 gebruikt zoals Adobe Creative Cloud of endpoint beveiliging, maar niet voor het OS zelf.

Met Microsoft 365 wil het Windows 10 als Trojaans paard inwerken in een algemene abonnementsformule met alle Microsoftdiensten. De belangrijkste reden om meer te betalen voor het nieuwe totaalpakket is op dit ogenblik de verbeterde beveiliging via Windows Defender, iets wat de concurrentie op vlak van endpointbeveiliging niet graag zal zien. Het maakte vorig jaar Kaspersky bijzonder boos door externe antivirus te deactiveren wanneer het abonnement op zijn einde loopt, om tegelijk Windows Defender in te schakelen.

De monopolie op de pc-markt geeft Microsoft bijzonder veel macht, maar met het Microsoft 365-abonnement wordt een gevaarlijke eerste stap gezet. Ook op vlak van device management, inbegrepen in Microsoft 365, stoot het heel wat partijen tegen de borst die iets soortgelijk aanbieden.

Windows-as-a-Service

Om het succes van Office 365 na te bootsen met Windows 10, gaat Microsoft heel wat ‘partners’ pijn moeten doen. Het kan pas abonnementen beginnen te vragen wanneer betalende zaken zoals beveiliging of unieke updates in Windows-as-a-Service worden opgenomen. Net als bij Office 365 mikt Microsoft initieel op de bedrijfswereld, maar ook particulieren zien we wel betalen als antivirus en exclusieve nieuwe functies bij toekomstige Windows 10-updates ook voor hen beschikbaar zijn.

Doorheen de jaren heeft Microsoft zich met Windows 10 in nesten gewerkt. De gratis updates tussendoor met nieuwe functies voor particulieren én bedrijven schept verwachtingen dat het altijd zo moet blijven. Om nu plots van koers te veranderen naar een abonneemodel met exclusieve functies voor klanten gaat in slechte aarde vallen. Wat met Office 365 een succesverhaal is geworden, zal met Windows 10 niet lukken omdat Office altijd al een betalende optie binnen Windows is geweest. Of Microsoft door beide te combineren in een ‘Microsoft 365’-model wel succes kan oogsten, valt af te wachten.

En voor iedereen die denkt dat Windows 10-updates binnenkort betalend zullen worden: zo snel zal Microsoft vermoedelijk niet schakelen. Ze hebben er net baat bij om die userbase zo uitgebreid mogelijk te houden om zoveel mogelijk Windows 10-gebruikers te lokken. Marktaandeel blijft belangrijk, maar het mes snijdt wel aan twee kanten: hoe meer gratis updates, hoe moeilijker de overstap naar een betalende Windows 10-model. Ongeacht of je het succes van Office 365 gebruikt als springplank.