Waarom World Backup Day belangrijk blijft

Het woord ‘backup’ is al een tijdje in gebruik: de term viel voor het eerst in 1965 en is dus al meer dan 50 jaar oud. World Backup Day dat elk jaar op 31 maart plaatsvindt viert dit jaar ook al haar 7e verjaardag. Backups zijn immers nog steeds enorm belangrijk, maar echt niet meer te vergelijken met de begindagen.

Er is een hoop veranderd in hoe we omgaan met data. Vroeger was het opslaan en beveiligen van fotoalbums een vreselijke taak. Foto’s moesten van een camera naar een computer worden verplaatst, nog voordat ze op cd’s of externe harddisks konden worden gebrand. Als de ruimte op raakte, moesten we ruimte bijkopen en die stappen opnieuw doorlopen.

Gelukkig zijn die dagen voorbij. Tegenwoordig nemen we een paar foto’s, en voilà: ze zijn automatisch gebackupt en beheerd in de cloud. Nu de hoeveelheid data ongeëvenaard snel doorgroeit, wordt dat belangrijker dan ooit: IDC voorspelt dat er tegen 2025 zo’n 180 Zetabyte aan data zal zijn.

Helaas zijn niet alle bedrijven even snel in hun omarming van de cloud. Veel van hen zijn nog steeds bezig met het beheren van data op een manier die wij, als consumenten, allang vergeten zijn. Wie dacht dat die fotoalbums vroeger vervelend waren, moet maar eens denken aan het rangschikken dat bedrijven moeten doen van oneindig veel complexere zakelijke data. Bedrijven hebben databases die continu veranderen, en teams moeten bij zowel huidige als oudere versies van die data kunnen – maar ondertussen wel strikte regels voor databeveiliging in acht nemen.

Cloud data management

Backup en recovery waren lange tijd eerder een soort failsafe dan een bruikbaar middel. CIO’s hoopten het nooit te hoeven gebruiken. Als je erover nadenkt is dat best wel gek. Bedrijven zien hun return on investment daardoor alleen terug bij problemen.

Cloud data management zorgt ervoor dat bedrijven met backup en recovery juist waarde kunnen toevoegen. Vanuit één cloudplatform wordt missiekritieke data verdeeld over meerdere clouds en is er de mogelijkheid tot backups, disaster recovery, archivering, compliance, doorzoeken, analytics en kopiëren van data.

Stel je voor, dat alle gegevens vanuit de cloud beschikbaar zijn voor analyse. Daarmee gaat een wereld open voor CIO’s, die zo hun data kunnen gebruiken om waarde toe te voegen – maar dan zonder de beperkingen van traditionele infrastructuur.

Ransomware, ransomware, ransomware

Eén voordeel dat cloud data management met zich meebrengt, is dat er een soort veiligheidsnet tegen verfijnde ransomware-aanvallen wordt gespannen. Het is vrij lastig om de ransomware-epidemie te negeren: waar je ook kijkt, wordt ervoor gewaarschuwd en gaat het over slachtofferaantallen. Deze nieuwe wereld van verfijnde cyberaanvallen tegen bedrijven is alleen maar een extra reden om aan cloud data management te beginnen.

Met een effectieve oplossing voor cloud data management kan ransomware worden teruggebracht tot een klein ongemak. Aanvallen zijn onvermijdelijk – zoveel is zeker. Maar als je een systeem hebt waarmee je data snel kunt terugplaatsen, voorkom je niet alleen dat je losgeld moet betalen, maar kun je ook binnen de kortste keren weer over tot de orde van de dag.

De dagen dat backups alleen werden gedaan voor compliance-doeleinden zijn reeds lang voorbij. Juist in deze tijd van enorme hoeveelheden data én cyberaanvallen is het verstandig om te investeren in het juiste niveau van bescherming voor je data. Dat zorgt ervoor dat je bedrijf niet stil komt te staan als er iets onverwachts gebeurt.

Dit is een ingezonden bijdrage van Jerry Rijnbeek, VP Sales Engineering EMEA van Rubrik.