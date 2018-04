Dell EMC tour door fulfilment center; de lange weg van de doos met je bestelling

We zijn in het fulfilment center van Dell EMC op bezoek geweest, een plek waar media normaliter niet welkom zijn. Daar waar de laptops, workstations, servers en zelfs complete serverracks worden samengesteld. De hardware wordt niet alleen aangevuld met accessoires zoals tassen, beeldschermen en kabels, maar ook met bijvoorbeeld welkomdocumenten van de klant aan het eigen personeel of zelfs met een bouwhelm en schoenen met stalen neuzen. Dell biedt meer dan alleen de eigen hardware.

Wereldwijd heeft Dell EMC 17 locaties met fabrieken en fulfilment centers van waaruit bestellingen worden verwerkt, samengesteld en verscheept. Vanuit deze 17 locaties is Dell EMC actief in 135 landen. Vrijwel alle bestellingen in Europa worden geleverd via het fulfilment center in Tilburg. Tevens de locatie waar we op bezoek waren.

Naast deze locatie in Tilburg heeft Dell EMC in Europa ook nog fabrieken in Ierland en Polen, veel van de producten die geproduceerd worden in Ierland of Polen worden eerst naar Tilburg verscheept voordat ze naar de klant gaan. In Europa fabriceert Dell EMC overigens alleen de desktop-computers en servers zelf. Alle mobiele producten zoals smartphones, tablets en laptops, maar ook externe apparaten als monitoren en printers worden door ODM-partners geproduceerd in China en vervolgens verscheept naar de fulfilment centra in de rest van de wereld.

Voor kleine en grote orders

Wat goed is om te weten is dat dat Dell EMC eigenlijk twee trajecten heeft binnen zo’n fulfilment center. Het eerste traject is onzichtbaar. Het betreft hier consumenten en kleine bedrijven die een bestelling plaatsen bij Dell EMC voor nieuwe hardware. Deze bestellingen komen binnen vanuit de fabrieken en worden vervolgens gesorteerd, verzameld en overgedragen aan een koeriersbedrijf dat de aflevering doet.

Voor de wat grotere bedrijven is het traject een stuk uitgebreider en zijn er allerlei zijtrajecten, met mogelijkheden en aanpassingen. Zo zijn er nog steeds bedrijven die eens in de drie a vier jaar al hun hardware vervangen met nieuwe apparatuur. Dell EMC moet dan binnen een bepaald tijdbestek duizenden nieuwe systemen afleveren. Bijvoorbeeld om al het personeel te voorzien van een nieuwe pc.

Ook zijn er bedrijven die elk kwartaal bestellingen plaatsen bij Dell EMC en deze bestelling in het fulfilment center op voorraad laten liggen. Dell EMC biedt de mogelijkheid om orders maximaal 90 dagen te laten liggen, voordat ze worden verscheept. Dit is gelimiteerd op 90 dagen omdat de belastingdienst daarna eist dat er in Nederland BTW over wordt betaald. Uiteindelijk kiezen de meeste bedrijven ervoor om hun hardware geleidelijk of doorlopend te vervangen en niet eens per zoveel jaar.

Dell EMC heeft inmiddels allerlei diensten opgetuigd waar grote bedrijven gebruik van kunnen maken om zo goed mogelijk hun werkplekken uit te rusten. Zo is er een consultancy dienst die bedrijven kan adviseren wat voor hun de best mogelijke configuratie is. Daarnaast beschikt Dell EMC over allerlei tools waarmee de migratie van data eenvoudig kan worden gedaan, bij het vervangen van een systeem wil je wel je data behouden. Ook het beheer van pc’s kan worden gemanaged via Dell EMC-oplossingen, daarnaast werkt Dell EMC nauw samen met VMware voor het bieden van een combinatie van fysieke hardware met gevirtualiseerde omgevingen.

VMware is onderdeel van het moederbedrijf Dell Technologies waar ook Dell EMC onder valt en dat biedt de nodige voordelen. Bedrijven kunnen soms vrij eenvoudig geld besparen als ze bijvoorbeeld kiezen voor minder zware hardware voor het personeel, maar vervolgens de zware applicaties virtualiseren in de cloud. Op die manier kan met een externe verbinding toch goed gebruikgemaakt worden van zwaardere applicaties. Aan de andere kant kan het verplaatsen van hele zware workloads naar de cloud ook goed werken om tijd te besparen, vanuit de cloud is veel meer rekenkracht beschikbaar. Daarnaast is het eenvoudiger om data te back-uppen en veilig te stellen als het in de cloud draait in plaats van lokaal op een machine. Dell EMC Consulting Services is de adviestak van Dell EMC en beidt bedrijven hierin advies bij de aanschaf van hun nieuwe hardware.

Daarnaast is er nog Dell EMC Financial Services. Dit is een bank die kredieten kan verstrekken voor nieuwe hardware. Op die manier kunnen bedrijven de systemen leasen tegen, over het algemeen, een lagere rente dan bij hun huisbankier. Op die manier hoeven bedrijven niet in één keer alles te betalen.

Daarnaast bestaat er tegenwoordig ook PCaaS, oftwel PC as a Service, waarbij het bedrijf maandelijks een bedrag betaalt aan Dell EMC per pc. Al het beheer en onderhoud wordt dan uit handen genomen. Ook zijn de pc’s dan verzekerd tegen diefstal, verlies of schade.

Door al dit soort zaken samen te voegen kan Dell EMC grote bedrijven eenvoudig voorzien van nieuwe hardware en eventuele hindernissen wegnemen. Dell EMC kan alles leveren van begin tot eind. Zelfs de welkomdocumenten voor een werknemer en eventueel zijn schoenen, kleding of helm kan worden meegeleverd met zijn of haar nieuwe pc of smartphone. Dit wordt allemaal als één pakket verzameld in het fulfilment center en verscheept naar de werknemer.

In het fulfilment center kregen we te zien hoe Dell EMC dit allemaal organiseert.