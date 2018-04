4 applicaties die helpen je telefoongebruik te verminderen in het verkeer

Het gebruik van de telefoon in het verkeer levert tal van problemen op. 5 tot 30 procent van alle ongelukken in het verkeer worden veroorzaakt door afleiding achter het stuur. Even snel een berichtje checken kan zomaar tot een ongeluk van onverwachte proporties leiden. Om ongelukken te voorkomen zijn er verschillende apps op de markt die je helpen je smartphone gebruik te verminderen in het verkeer. Om het je wat gemakkelijker te maken hebben we een selectie gemaakt van de beste apps:

Drive safely keep focussed

Is 15 kilometer per uur iets te veel van het goede? De app Drive safely keep focussed werkt hetzelfde als de Rij Veilig app; alleen blokkeert deze app je applicaties en meldingen bij snelheden boven de 30 kilometer per uur. Het is natuurlijk wel aan de bestuurder zelf om de app eerlijk in te schakelen en niet alsnog de smartphone te gebruiken om snel een berichtje te typen. Auto-modus

Een andere Nederlandse verzekeraar lanceerde de app Automodus. Als je deze app inschakelt voor het rijden, registreert deze hoe vaak je het scherm van je telefoon aanraakt tijdens de rit. Hoe minder je het scherm aanraakt, hoe meer punten je krijgt. Op deze manier kun je op een leuke, speelse manier bewust bezig zijn met het smartphone gebruik in de auto. Rij Veilig

Een Nederlandse autoverzekeraar heeft de app Rij Veilig op de markt gebracht om het auto rijden een stuk veiliger te maken. Bij een snelheid van 15 kilometer per uur of hoger worden automatisch functies als sms en notificaties geblokkeerd totdat je tot stilstand komt. Op deze manier weet je zeker dat je niet afgeleid wordt op de weg en kunnen ongelukken voorkomen worden. De verantwoordelijkheid tot veilig auto rijden ligt helemaal bij jezelf. Carplay

De Carplay app is vanaf de iPhone 5 standaard terug te vinden op iedere iPhone. Deze app start automatisch op zodra de telefoon in de auto-houder wordt gezet. Deze applicatie sluit alle apps af behalve muziek en routebeschrijvingen. Daarnaast geeft deze app je ook de mogelijkheid om nieuwe berichten voor te lezen waarna je ze mondeling kan beantwoorden. Zo hoef je niet langer te typen achter het stuur.

Tip: ondanks alle apps om ongelukken te voorkomen blijft goede autoverzekering van groot belang. Je kunt online gemakkelijk een autoverzekering vergelijken en de verzekering kiezen die het beste aansluit bij jouw wensen.

