Spioneer je huiskamer met een handige app

Je hebt een mooi huis, je zou er het liefste de hele dag in doorbrengen. Toch moet je naar je werk, boodschappen doen en bij de familie op bezoek. Hoe weet je dan wat er zich in huis afspeelt? Zijn er kinderen in huis of huisdieren, komen er stiekem inbrekers op bezoek? Het geeft een veilig gevoel als je bij kunt houden wat er zich allemaal in de huiskamer afspeelt, waar je ook bent. Met een IP camera is dat mogelijk. Dat is een camera die je thuis kunt neerhangen en die beelden naar een online server stuurt. Met een handige app kun je deze beelden bekijken, waar je ook bent. Ben jij een spion in eigen huis? Met een IP camera houd je altijd en overal een oogje in het zeil!

Wat is een IP camera?

Een IP camera kan lokale beelden versturen naar een IP adres, dat staat voor Internet Protocol. In tegenstelling tot een standaard beveiligingscamera worden beelden niet alleen lokaal opgeslagen, maar worden ze direct online geplaatst. Dat betekent dat je niet alleen een backup in de cloud hebt staan, je hebt ook altijd en overal toegang tot deze beelden. Hoewel een IP camera vaak wordt gebruikt bij bedrijven, in winkels en kantoren, is het ook reuze handig om je eigen huiskamer te bekijken, waar je ook bent.

IP camera bedienen met een app

Je kunt de beelden van een IP camera op verschillende manieren bekijken. Omdat je een uniek IP adres hebt kun je via de browser op een PC of laptop direct de beelden zien. Je kunt ook via een smartphone of tablet toegang krijgen via de browser, of via een speciale app die het gebruiksgemak nog verder zal verhogen. Een bijkomend voordeel is de data SIM die in vele smartphones aanwezig is. Hoewel de IP camera gebruik maakt van jouw Wifi netwerk in huis, hoef je niet over Wifi te beschikken op de locatie waar je de beelden wilt bekijken. Met 3G of 4G kun je overal ter wereld jouw huiskamer in de gaten houden met een smartphone en een app.

Waar kun je een bewakingscamera voor gebruiken?

Tenzij jouw beroep in de beveiliging ligt, of als je bewaken als hobby hebt, zul je niet de hele dag via de app naar jouw huiskamer kijken. Toch zijn er diverse redenen om een IP camera in huis te installeren zoals:

Je kunt de woning in de gaten houden wanneer er bijvoorbeeld meldingen in de buurt zijn van inbraken.

Je kunt direct zien wanneer jouw kinderen thuiskomen van school, en of ze netjes hun huiswerk doen.

Gaat alles goed met jouw huisdieren? Slopen ze niet de bank wanneer je van huis bent?

Is jouw partner al thuis van het werk of boodschappen? Je hoeft elkaar niet steeds te informeren als je gewoon even op de app naar de beelden van de IP camera kijkt.

Wanneer er onraad geconstateerd wordt kun je de autoriteiten inschakelen, de buren, de buurtwacht of een privé beveiligingsorganisatie.

Zoals gezegd zul je niet graag een dagtaak hebben aan het bespioneren van de huiskamer. Dat is ook helemaal niet nodig wanneer je gebruik maakt van sensoren die je een melding sturen zodra de IP camera camera in werking treedt. Je kunt de bewakingscamera namelijk koppelen aan een Smart Home systeem zoals de TaHoma van Somfy.

IP camera binnen een huisautomatisering systeem

Wanneer je een beveiligingscamera koppelt aan een domotica systeem is er nog veel meer mogelijk. Niet alleen krijg je een notificatie op je smartphone wanneer de camera actief wordt, je kunt ook andere functies koppelen. Hiervoor zijn sensoren ideaal zoals een:

Openingsmelder : Wanneer ramen of deuren geopend worden zal de camera beelden vastleggen en jouw een pushbericht sturen.

: Wanneer ramen of deuren geopend worden zal de camera beelden vastleggen en jouw een pushbericht sturen. Bewegingsmelder : Laat de rolluiken omhoog gaan, de verlichting ontsteken en de camera lopen wanneer er beweging in de buurt is.

: Laat de rolluiken omhoog gaan, de verlichting ontsteken en de camera lopen wanneer er beweging in de buurt is. Rookmelder: Is er rook in de woning? Bekijk direct wat er aan de hand is en onderneem snel actie. Dat is ook veilig wanneer je zelf op zolder bent, en er ontstaat brand in de huiskamer.

Waar moet je op letten bij de aanschaf van een camera?

Niet elke IP camera is hetzelfde, hier zijn enkele aandachtspunten waar je zeker rekening mee moet houden:

Zorg dat de resolutie van de camera hoog genoeg is om scherpe beelden vast te leggen, een HD resolutie is onmisbaar om details te kunnen waarnemen. Kies voor een IP camera die je kunt koppelen aan bewegingsmelders en andere sensoren voor een “slimme” beveiliging. De installatie van een IP camera en bijbehorende app hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn, kies voor een gebruiksvriendelijke oplossing. Een IP camera met backup accu laat je ook bij stroomuitval beelden vastleggen. Naast online opslag is het ook handig als de beelden offline worden vastgelegd, bijvoorbeeld op een geheugenkaartje.

Dit is een ingezonden bijdrage over de Somfy IP-camera.