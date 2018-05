Rubrik is de kroonprins van de datamanagementwereld

Als je de IT-markt langere tijd volgt, dan zie je dat er om de zoveel jaar nieuwe partijen opstaan in specifieke segmenten die de wind mee lijken te hebben. Je zou Rubrik ook zo kunnen zien binnen de markt voor back-ups en disaster recovery. Het bedrijf groeit hard in ieder geval; begin vorig jaar werkten er zo’n 250 mensen, inmiddels is men de kaap van de 1000 werknemers al voorbij. Dan kun je zeggen dat de gang er goed in zit in ieder geval. Maar wat is Rubrik eigenlijk voor bedrijf? Wij kregen recent de mogelijkheid om te spreken met Bipul Sinha, mede-oprichter en CEO van het bedrijf. Daarnaast hebben we tijdens een demo van Jerry Rijnbeek, VP of Sales Engineering EMEA en APAC, kunnen zien hoe het platform er uitziet en hoe het werkt. In dit artikel kun je over beide zaken meer lezen.

Bipul Sinha heeft in het verleden als engineer gewerkt bij Oracle en is daarna richting venture capitalism (durfinvesteren) gegaan. Hij is tevens board member geweest bij Nutanix, een bedrijf waar Rubrik veel overeenkomsten mee heeft als het gaat om de algemene filosofie. We komen hier verderop nog even op terug.

Hij was in Nederland vanwege de opening van het nieuwe kantoor in Amsterdam. Nederland is volgens hem een goede keuze als je gaat uitbreiden. De community is er sterk (enkele van de beste bloggers over virtualisatie zijn Nederlands volgens hem) en nieuwe technologie wordt er snel omarmd. Dat laatste is belangrijk, want Rubrik vliegt het organiseren van back-ups duidelijk anders aan dan de partijen die we tot nu toe gesproken hebben.

Daarnaast profiteert Rubrik op dit moment ook van de trend dat grote partijen steeds vaker gaan samenwerken met kleinere. Nog maar 10 tot 15 jaar geleden gingen bijna alle organisaties voor de veilige keuze van een groot merk. De uitspraak ‘nobody ever got fired for buying IBM‘ was lange tijd ook echt waar. Tegenwoordig moet iedereen volgens Sinha wel werken met een startup, omdat daar de ontwikkeling zit.

Rubrik is ontstaan in de cloud

Born in the cloud is een term die je tegenwoordig vaak tegenkomt als het over de nieuwste en hipste bedrijven gaat. Dat geldt ook zeker voor Rubrik, dat vier jaar oud is. Wat daarmee eigenlijk bedoeld wordt is dat een bedrijf zich niet druk hoeft te maken om zogeheten legacy, technologie uit het verleden die ondersteund moet blijven worden. Voor een deel levert die legacy uiteraard ook nog geld op, dus ermee stoppen is geen optie. Dat zouden klanten op zijn zachtst gezegd ook niet zo’n goed idee vinden.

De ontwikkeling van een platform wordt echter beperkt door die legacy. Niet alles uit het verleden is immers geschikt voor wat het heden kan bieden. Dit kan tot op zekere hoogte wel opgelost worden door de code van je platform voor het grootste gedeelte te herschrijven. Dat is echter niet echt efficiënt te noemen en wil je zeker niet te vaak doen. Veeam, een van de concurrenten van Rubrik met de nodige legacy, heeft iets dergelijks gedaan bij versie 9.5, update 3 van hun Availability Suite. Volgens wat wij hebben vernomen, is 90 procent van de code van dat platform opnieuw geschreven voor die versie.

Het feit dat het herschrijven van die code bij Veeam samenvalt met toegevoegde ondersteuning voor de cloud, is geen toeval. Rubrik is cloud-native en dus volgens Sinha bij uitstek geschikt voor deze tijd. Sinha is zich er terdege van bewust dat ook Rubrik op termijn legacy gaat krijgen. Dat is onvermijdelijk natuurlijk, maar kun je ook zien als een teken dat je succesvol geweest bent in het neerzetten van een bedrijf. Zijn ambitie is dan ook om met Rubrik een bedrijf te bouwen dat 30 jaar meegaat.

Analogie met Nutanix

Tijdens ons gesprek wanen we ons af en toe even terug in Nice, waar we in november vorig jaar bij .NEXT van Nutanix waren. Veel van de doelstellingen van Rubrik komen namelijk overeen met die van Nutanix. Het gaat vooral over gebruikservaring en -gemak. Dit kan uiteraard te maken hebben met het verleden van Sinha als board member bij Nutanix. Je kunt het echter ook zien als een teken van deze tijd. De nadruk ligt hier steeds meer op. Infrastructuur moet onzichtbaar gemaakt worden, alles wordt software-defined en hardware-agnostisch en het moet vooral allemaal zo eenvoudig worden als het bedienen van een iPhone. Vanwege de legacy van bedrijven zoals Commvault en Veeam, zullen die dit volgens Sinha nooit kunnen bieden op het niveau waarop Rubrik dit aanbiedt.

Sinha vergelijkt Rubrik ook nog met de homepage van Google. Op het oog is het alleen een zoekbalk, maar er zit zoveel meer achter. Dat wil hij met Rubrik in de sector waarin het bedrijf actief is, ook bereiken.

Een gevolg van de focus op gebruiksgemak is dat het inrichten van je infrastructuur voor back-ups en disaster recovery door veel minder mensen gedaan kan worden. Sinha haalt een voorbeeld aan van een bedrijf waar eerst zes mensen daarvoor verantwoordelijk waren. Vijf van die zes kunnen na het inzetten van Rubrik iets anders gaan doen binnen het bedrijf. Op deze manier heeft het dus ook effect op hoeveel werk je met hetzelfde aantal mensen kunt verzetten.

Data management

Uiteindelijk valt het maken van back-ups onder de paraplu van datamanagement. Op dat vlak heeft Rubrik met Polaris recent ook nog een grote aankondiging gedaan op dit vlak. Polaris is in de basis een softwareplatform dat wordt aangeboden door Rubrik en waarmee je vanuit een centraal punt al je data op alle locaties (datacenter, cloud) kunt doorzoeken en ook kunt beveiligen. Het maakt evenals andere producten van Rubrik gebruik van open API’s, dus er kunnen ook third-party applicaties voor gemaakt worden. Een dergelijk centraal system of record biedt ook veel mogelijkheden voor het met behulp van AI (machine learning, uiteindelijk ook deep learning) analyseren van al je data als bedrijf. Daar kun je ongetwijfeld de nodige inzichten uit halen.

Met Polaris zet Rubrik als het ware een stapje omhoog in de dataketen. Waar het tot nu toe vooral ging om het inrichten van de infrastructuur van het bedrijf op het gebied van back-ups en disaster recovery, kan er nu ook van bovenaf iets met de data zelf gedaan worden.