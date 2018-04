Advertorial: USB C is een blijvertje, of komt na C straks toch weer D?

Ajay V. Bhatt ergerde zich in 1990 helemaal rot aan het installeren van een printer voor de pc van zijn echtgenote. Hij besloot ter plekke dat het maar eens exit moest zijn met al die rare, diverse interfaces. Lang verhaal kort: Ajay V’s team werkte voor chipfabrikant Intel en 6 jaar later verscheen de USB technologie die een eind moest maken aan zijn frustratie. Sinds de introductie verscheen er geregeld een verbeterde USB versie. Voorzien van een (al dan niet verwarrend) versienummer bleef het daardoor toch lastig om apparatuur op de meest effectieve wijze te koppelen. Met de laatste USB versie lijkt er een definitieve standaard te zijn ontwikkeld. Is dit dan nu het idee dat Ajay V. destijds voor ogen stond?

Een dynamisch universum

Om op de laatste vraag (g)een antwoord te geven: ja en nee. Veel onderdelen van de zogenoemde USB HUB die Bhatt voor ogen had, zitten reeds in alle versies vanaf USB 1.0. Verder: om universeel te kunnen werken, werden USB patenten en dergelijke door aangesloten fabrikanten ondergebracht in een “patent pool”, die onder beheer kwam van het USB Implementers Forum (USB IF). USB werd zo een universele én tevens dynamische ontwikkeling. Dat zorgt echter voor een wat lastig neveneffect. Hoewel USB C bijvoorbeeld technisch in staat is om 100 watt aan vermogen te leveren, zijn USB kabelfabrikanten daar niet allemaal op hetzelfde moment toe in staat. Er zijn dus op dit moment nog volop USB kabels te koop die niet de maximale snelheid of het maximale vermogen kunnen leveren.

Uitontwikkeld of niet?

Je zou kunnen concluderen dat er straks wel weer een USB D komt. Dat hoeft echter niet: USB 3 is immers niet hetzelfde als USB C. USB C is de specificatie van de connector. Die stekker zou wel eens een blijvertje kunnen blijken, want de type C connector is ontworpen als future proof. In tegenstelling tot alle eerdere USB connectoren maakt het bijvoorbeeld niet uit hoe je hem in een apparaat steekt, hij past altijd. Ook is hij toegerust voor alle toekomstige toepassingen waaraan nu al wordt gewerkt.

USB C, de ware standaard

Sommige experts voorspellen de komst van USB 4 zo rond 2020 met een verwachte transfer rate van 10.000 MB/s. Ter vergelijking: USB 3.2 Gen 2×1 kent een transfer rate van 1250 MB/s. Hoewel die versie 4 er dus wel zal komen, is de komst van USB D geen uitgemaakte zaak. Ajay V. heeft met USB C bereikt wat hem die dag in 1990 voor ogen stond: “Wat heeft mijn ega nodig zodat ze straks een printer uit de doos pakt en in 2 minuten zelf aan de pc koppelt?” Met USB C is dat anno 2018 geen probleem!

Dit is een ingezonden bijdrage van Allekabels over USB C.