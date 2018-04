Externe grafische kaart op een MacBook Pro: hoe goed werkt het?

Met de komst van USB-C en Thunderbolt 3 zijn externe grafische kaarten (eGPU) interessant geworden voor laptop- en all-in-one-gebruikers die wat extra pk’s willen. Windows 10 biedt al langer ondersteuning, maar nu is macOS ook aan de beurt. Hoe goed werkt een externe grafische kaart op een MacBook Pro?

Voordat je ook maar denkt aan een externe GPU (eGPU), moet je eerst zeker zijn dat jouw toestel macOS 10.13.4 heeft. Het is sinds die versie dat eGPU’s worden ondersteund via Thunderbolt 3. Ondersteuning is belangrijk, maar hoe goed werkt het eigenlijk? Ars Technica ging enkele dagen aan de slag met een eGPU met een AMD Radeon RX 580 aan boord. Hun complete bevindingen kan je hier in detail lezen; wij vatten de belangrijkste elementen voor jou samen.

Krachtige eGPU

Mac-toestellen hebben al langer een GPU-probleem. Met uitzondering van de (intussen verouderde) Mac Pro-toestellen en iMac Pro, heeft geen enkele iMac, MacBook of MacBook Pro een sterke grafische kaart aan boord. Zeker op vlak van video rendering, virtual reality (VR) of augmented reality (AR) is alle extra grafische kracht welkom.

Geen enkele van bovenstaande machines kan je zelf upgraden met een krachtigere grafische kaart. Bovendien zijn de krachtigste grafische opties dikwijls peperduur. Wanneer je die niet onderweg nodig hebt, maar enkel op je vaste werkplek thuis, is een eGPU voortaan een uitstekende oplossing in theorie. Hoe goed het in de praktijk werkt, overlopen we hier.

Geen Nvidia

Qua installatie is het behoorlijk eenvoudig: aansluiten en klaar! Je hoeft helemaal geen drivers te installeren; alles zit al in de nieuwste versie van macOS ingebouwd. Dat zorgt ook tegelijk voor een groot nadeel: geen compatibiliteit voor Nvidia-kaarten. Alle Mac-toestellen maken namelijk enkel gebruik van AMD Radeon-kaarten. Wie dacht om een krachtige Nvidia GeForce GTX 1080 Ti aan te sluiten op zijn MacBook Pro, mag die inruilen voor een AMD-variant die op dit ogenblik minder krachtig is.

Thunderbolt 3 is overigens een basisvereiste. Wie een eGPU wil aansluiten op een Thunderbolt 2 Mac Pro, komt bedrogen uit. Die laatste heeft maar een maximale bandbreedte van 20 Gbps, terwijl Thunderbolt 3 goed is voor 40 Gbps.

Wie een eGPU wil gebruiken in Boot Camp, moeten we teleurstellen. Dit zal vooral pijn doen bij gamers die graag tussendoor een spelletje willen spelen onder Windows 10. Voor creatieve professionals is dat minder van belang.

Externe monitor

Het aantal beperkingen blijft maar komen: ingebouwde schermen worden voorlopig nog niet ondersteund door de eGPU. Wie een externe monitor aan de eGPU koppelt, kan genieten van de extra grafische capaciteit. Zonder externe monitor doet de eGPU niets en zit je vast aan de onboard graphics van AMD of Intel. Voor laptopgebruikers is dat niet zo’n probleem – de meesten gebruiken op kantoor toch een externe monitor – maar bij iMac-gebruikers is dat wel een flinke domper omdat die minder geneigd zijn om een extra monitor te gebruiken.

De kans is groot dat deze functie later in de toekomst nog wordt gefinetuned, want bij Windows-toestellen kan je het ingebouwde scherm perfect gebruiken wanneer je een eGPU aansluit. De actieve Apple-community heeft al snel een hack gelanceerd waarmee het wel werkt, maar via de officiële weg moet je nog even wachten.

Betere prestaties

Qua prestaties kan je met een AMD Radeon RX 580 flink betere prestaties halen dan de ingebouwde Radeon Pro 460. De resultaten variëren van 20 tot 75 procent betere prestaties, afhankelijk van welke toepassing. Lees alle resultaten in detail hier.

Opvallende afwezige in de benchmarks is Final Cut Pro. Die gebruikt namelijk nog niet de eGPU, terwijl dit net een programma is dat er alle baat bij heeft. Apple zegt in zijn documentatie dat niet alle applicaties eGPU-acceleratie ondersteunen. Wat je wel kan doen, is een VR-headset aansluiten voor 360°-video-editing.

Nu al kopen?

Het is duidelijk wat Apple wil bereiken met de ondersteuning van externe grafische kaarten voor zijn Mac-toestellen, maar het geheel is nog niet stabiel en mist bij een aantal toepassingen nog wat compatibiliteit. Het gemis van Nvidia is overigens ook slecht nieuws voor Apple-gebruikers die flink wat extra grafische kracht willen toevoegen.

We staan met deze update aan de vooravond van een mooie eGPU-toekomst voor Mac-gebruikers, maar de markt moet eerst nog wat volwassen worden. Er zijn vandaag al heel wat oplossing van verschillende fabrikanten, zowel compleet met kaart als barebone zonder kaart, maar voor Mac-gebruikers stellen we voor om toch nog even te wachten hoe Apple de eGPU verder gaat integreren de komende weken en maanden. Mogelijk zien we op WWDC, een Apple ontwikkelaarsevent van 4 tot 8 juni, meer nieuws over eGPU met bijhorende optimalisaties.