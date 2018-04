Techzine lanceert officieel in België; een vliegende start 

De afgelopen maanden is er hard gewerkt om Techzine.be uit de grond te stampen. De website is inmiddels twee maanden in de lucht en het is nu tijd voor de officiële lancering. We kijken terug op een goede testperiode, met een enorm vliegende start.

Techzine nu actief in Nederland en België

Techzine.nl is in Nederland al jarenlang een vertrouwd gezicht voor mensen met een interesse voor IT. De afgelopen twee jaar heeft Techzine.nl zich in Nederland gespecialiseerd in de zakelijke markt met diepgaande achtergrondverhalen over producten, diensten en technologieën voor de IT-beslisser en IT-professional.

In Nederland is door veel bedrijven de vraag gesteld of we weleens hebben overwogen uit te breiden naar het buitenland, bijvoorbeeld België. Het is wel overwogen, maar daarvoor heb je ook de juiste mensen nodig. Toen Cédric van Loon bij ons aanklopte voor uitbreiding naar België was de keuze dan ook snel gemaakt. “Met ruim acht jaar ervaring hebben wij er alle vertrouwen in dat Cédric een zeer geschikte hoofdredacteur is voor Techzine België. Hij is bekend in België als een goede IT-journalist en heeft het vertrouwen van veel merken.”, aldus Coen van Eenbergen, eigenaar van Dolphin Publications waar Techzine onder valt.

Dat bleek ook direct toen we eind februari de testversie van Techzine.be online plaatsten. Cédric regelde meteen een interview op de nationale televisie in België. We hadden vanaf dag 1 een vliegende start in België.

De statistieken

Voor een nieuwe website die pas twee maanden stilletjes in de lucht is, gaat het boven verwachting. Techzine.be tikt inmiddels al bijna de 20.000 unieke bezoekers per maand aan en zo’n 60.000 pageviews. Daarmee zijn we zonder meer tevreden over de eerste twee maanden. Het bewijst ook dat er in België nog ruimte is in de zakelijke markt voor een IT-uitgave die echt diepgang kan bieden. Vandaag is de officiële lancering en is het de bedoeling dat deze goede cijfers de komende maanden keer op keer worden verbroken.

Om dat een beetje kracht bij te zetten hebben we de nodige launchpartners aan Techzine.be weten te verbinden. Zonder deze partners hadden we niet in zo’n korte tijd al zoveel kunnen bewerkstelligen. Daar danken we ze dan ook hartelijk voor. Verder geven we deze week elke dag mooie prijzen weg, om onze bezoekers van het eerste uur te bedanken en het vuurtje rondom Techzine.be nog wat op te stoken. Elke IT’er in België moet Techzine.be natuurlijk even leren kennen.

Samenwerking tussen Nederland en België

De redacties van Techzine.nl en Techzine.be zullen nauw samenwerken aan de productie van mooie achtergrondverhalen en het dagelijkse IT-nieuws. Beide versies richten zich uiteraard op hun eigen lokale markt, in Nederland schrijven over bijvoorbeeld Proximus heeft niet zoveel zin. Er zijn echter ook verhalen die we eenvoudig in beide landen kunnen aanbieden, bijvoorbeeld een achtergrondverhaal over een nieuwe technologie of de mogelijkheden van een nieuwe public cloud dienst. De titels zijn dus uniek, maar delen tegelijk ook belangrijke achtergrondverhalen. Dat biedt de nodige voordelen, want we hebben nu meer redactiecapaciteit en kunnen dus onderzoek doen naar meer technologieën en IT-bedrijven.

Mocht je als Vlaming (tijdelijk) in Nederland wonen, of als Nederlander over de grens in België: door bovenaan in het menu te kiezen voor Techzine Nederland of Techzine België, kan je het automatisch doorverwijzen voor een jaar uitschakelen (zolang je je cookies niet verwijdert).