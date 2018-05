IFS doet niet mee aan borstklopperij rondom AI

Tijdens de openingstoespraak van de IFS World Conference waar we bij aanwezig zijn, gooit Darren Roos – de kersverse CEO van het bedrijf – de knuppel meteen in het hoenderhok. Hij stelt namelijk dat bedrijven die investeren in volwaardige AI engines geld aan het verkwisten zijn. Letterlijk zegt hij dat deze bezig zijn met ‘wasting money on nonsense‘. Dat is nogal een uitspraak, waar we uiteraard even iets dieper ingedoken zijn.

Er ging heel kort een kleine schokgolf door het publiek heen tijdens de keynote van Roos. Tussen neus en lippen door meldde hij namelijk dat IFS een AI engine heeft gebouwd en deze Nobel genoemd heeft. Om er daarna meteen aan toe te voegen dat we dat vooral niet op moeten schrijven, want hij maakte maar een grapje. Het was puur een opzetje voor de uitspraak die we in de inleiding aanhaalden.

Preken voor eigen parochie

Bij dit soort stellige uitspraken moet je natuurlijk altijd in het achterhoofd houden wie ze doet en wat de concurrenten aan het doen zijn. Het is dan ook niet verrassend dat Infor en SAP beide wel een AI engine hebben ontwikkeld (respectievelijk Coleman en Leonardo). Je kunt de uitspraak dus voor een deel zien als een steek onder water naar die partijen. Daarnaast kun je je afvragen of het een kwestie is geweest van niet willen of van niet kunnen bij IFS. Achteraf kun je dat dan altijd goedpraten door datgene wat concurrenten doen, af te serveren.

Aan de andere kant zit er voor eindgebruikers ook wel degelijk een deel realisme in zo’n uitspraak. Vaak worden de AI engines – met namen die klinken als een klok – aangeprezen als de oplossing voor alle problemen die je als onderneming dagelijks tegen kan komen. In de praktijk blijkt dat dan toch anders te liggen.

Om eens wat meer duiding aan de uitspraak te geven, hebben we Bas de Vos, Director van IFS Labs, gevraagd om zijn licht erover te laten schijnen.

Pragmatisch

Volgens De Vos moeten we zeker niet denken dat IFS iets tegen AI heeft en het niet wil gebruiken. Sterker nog, het bedrijf gebruikt het al een jaar of 10. Dat weten veel mensen niet, omdat men er vanuit IFS nooit zo mee te koop heeft gelopen. Het wordt bijvoorbeeld al veel gebruikt in de Optimization Engine die onderdeel uitmaakt van Applications 10. Deze leert zichzelf bijvoorbeeld na verloop van tijd aan hoe werkzaamheden van medewerkers met meerdere verschillende taken optimaal kunnen worden verdeeld. Ook de Aurena chatbot herbergt de nodige kunstmatige intelligentie uiteraard.

Wat IFS bewust niet doet is het neerzetten als een soort alwetende macht die overal invloed op heeft. Men kijkt er duidelijk pragmatisch tegenaan. Als het iets toevoegt aan een product, dan wordt het erin opgenomen. Het aanbieden van AI is geen doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken.

Specifiek

Uiteindelijk komt het neer op het onderscheid tussen algemene en specifieke intelligentie volgens De Vos. In een Tesla zit veel AI, maar allemaal zeer specifiek. Er is niet een algemene AI die alles aanstuurt. Het zijn allemaal aparte AI-modules die heel erg goed zijn in het uitvoeren van een specifieke taak. Vraag je deze om iets anders te doen, dan kunnen ze dat niet.

De uitspraak die we recent optekenden uit de mond van Julien Simon van AWS dat een AI op dit moment het niveau heeft van een 5-jarige, vindt De Vos al behoorlijk ruim bemeten. Dat haalt een AI volgens hem nog niet eens. Je moet het dan ook inzetten daar waar het iets toevoegt en er geen onrealistische dingen van verwachten. Wat ons betreft een verfrissend geluid tussen alle borstklopperij elders in de markt. Of het onder de streep de juiste strategie is, zal de toekomst uitwijzen.