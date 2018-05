KPN breidt Azure dienstverlening uit met Azure Stack

Bij KPN zijn ze druk bezig met het verbreden van het cloudportfolio. Daarom gingen we in gesprek met Arjan van Dijk, Commercieel Product Manager Cloud & Hosting, om te zien hoe dat eruit komt te zien. Naast een breed aanbod in VMware-oplossingen investeert KPN ook fors in Azure Stack.

Microsoft Azure Stack is een nieuwe oplossing van de techgigant uit Redmond, waarmee het mogelijk wordt om de Azure Cloud on-premise te draaien. Dit was al deels mogelijk met Azure Pack, maar met Azure Stack gaat Microsoft hierin nog vele malen verder. KPN ziet de enorme voordelen van Azure Stack en wil hiermee zijn productaanbod verder verbreden.

Op dit moment biedt KPN met Azure en Amazon Web Services al managed services aan in de public cloud. Vanuit de KPN datacenters biedt KPN daarnaast ook de nodige VMware virtualisatie oplossingen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat KPN straks twee brede smaken aan managed services kan bieden. De eerste is Azure vanuit de Azure public cloud, KPN datacenter en on-premise. De tweede is VMware vanuit de public cloud door middel van VMware on AWS, het KPN datacenter en uiteraard on-premise.

Managed services met focus op beschikbaarheid, compliance, prestaties en security

KPN richt zich met het Cloud Compliance Framework vooral op bedrijven die ontzorgd willen worden, bedrijven die vergaande eisen hebben rond onderwerpen als compliance en security. Denk bijvoorbeeld aan organisaties in de zorg of overheid. Zeker in grote bedrijven is het vaak lastig om alles goed in kaart te brengen en te houden en te zorgen dat aan alle wet- en regelgeving is voldaan. Op het gebied van beheersbaarheid, beschikbaarheid en continuïteit levert KPN zijn eigen Cloud Control Dashboard. Vanuit dit klantenportaal hebben bedrijven inzicht en kunnen bedrijven hun diensten afnemen en beheren. Het klantenportaal is door KPN ontwikkeld en kan samenwerken met standaardoplossingen op het gebied van dataprotectie en replicatie.

KPN heeft templates ontwikkeld die bedrijven kunnen gebruiken om hun applicaties uit te rollen over verschillende cloud diensten. Door deze templates te gebruiken hebben bedrijven de garantie dat hun diensten compliant zijn en de security op orde is. Denk bijvoorbeeld aan een blockchain template binnen een private cloud (Azure Stack). Afhankelijk van configuraties die zijn uitgerold kan ook de garantie rondom prestaties en beschikbaarheid worden gewaarborgd. Daarmee spreekt KPN een grote groep bedrijven aan die moeite hebben om dit allemaal zelf onder controle te krijgen.

Azure Stack, hoe werkt het? Wat zijn de voordelen?

Met Azure Stack heeft Microsoft een nieuwe dienst geïntroduceerd die door een Managed Service Provider als KPN wordt beheerd. Het is uiteindelijk een appliance die on-premise of in een datacenter van een partner kan worden geplaatst en gekoppeld is aan de Azure-cloud met de Cloud Connect dienst van KPN.

Hoewel je alles binnen Azure Stack lokaal kan draaien binnen de appliances, is de koppeling met de cloud juist een grote meerwaarde voor piekbelastingen als uitwijklocatie, het verdelen van diensten of om data binnen de landsgrenzen te houden, terwijl bepaalde diensten in de cloud draaien.

Voor de klant is een partner als KPN het directe en enige aanspreekpunt en ontzorgt KPN de klant door de volledig dienstverlening, inclusief de relatie met Microsoft en hardware leveranciers, voor zijn rekening neemt. . Op de achtergrond is het echter een samenwerking tussen verschillende organisaties die ervoor zorgen dat de Azure Stack omgeving van de klant blijft draaien. KPN kan als de cloud operator voor Azure Stack de tenants, gebruikers en basisconfiguratie voor zijn rekening nemen. Voor troubleshooting, het doorvoeren van wijzigingen en toevoegen van nieuwe functionalteit is afstemming met Microsoft nodig. Tot slot is er een hardwarefabrikant bij betrokken die de hardware van de appliances verzorgt en waar nodig vervangt.

Het grote voordeel van deze verdeling is dat het systeem deels open, maar ook deels gesloten is. Hiermee kan Microsoft het Azure Stack-platform veel sneller ontwikkelen en laten innoveren dan bijvoorbeeld een traditionele Windows Server-omgeving. Nieuwe innovaties worden veel sneller uitgerold in Azure Stack, waardoor het platform steeds breder inzetbaar is en uitstekend kan samenwerken met de Azure public cloud. Uiteindelijk zijn de sprints die ontwikkelaars doen om nieuwe features te ontwikkelen ook steeds korter. Waar vroeger grote lanceringen populair waren, kiezen de meeste bedrijven nu voor korte behapbare sprints.

Het is een nieuwe manier van werken. Niet alleen voor de klant, maar ook voor Microsoft en KPN in dit geval. Azure Stack wordt geleverd middels een ‘out of the box cloud’ in de vorm van een appliance bestaande uit 4, 8, 12 of 16 nodes. De grootste variant is op dit moment nog niet leverbaar maar komt later dit jaar beschikbaar. De Azure Stack configuratie(s) kan volledig on-premise bij de klant worden geplaatst, eventueel in twee datacenters om redundantie te creëren maar eventueel ook deels bij de klant en deels in het KPN datacenter. Als de klant niets op locatie wil hebben is het ook mogelijk om de Azure Stack omgeving te verdelen over twee KPN datacenters. Die redundantie is overigens niet voor alle klanten noodzakelijk, de Azure public cloud kan ook worden gebruikt als redundant omgeving.

Enterprise-ready dienst maken van Azure Stack dienstverlening

In het interview met van Dijk werd duidelijk dat KPN het afgelopen jaar flink wat stresstesten gedaan heeft met Azure Stack. Volgens hem niet alleen om te zien of de software van Microsoft volwassen genoeg is, of het zware enterprise workloads aan kan en of het migreren van on-premise naar de cloud en vice versa soepel verloopt, maar ook of de samenwerking tussen alle partijen goed werkt. Microsoft, Dell EMC en KPN verzorgen alle drie een stukje dienstverlening voor de klant, maar KPN is het aanspreekpunt en uiteindelijk eindverantwoordelijk tegenover de klant. Om ervoor te zorgen dat dit soepel gaat moet je testen en dat hebben ze dan ook gedaan. Of zoals van Dijk zelf zegt: “Tijdens onze stresstesten liepen we tegen een technisch issue aan en opeens was Azure Stackeven Azure Stuk”. Als Azure Stack niet goed werkt is KPN afhankelijk van derde lijns support bij Microsoft. We wilde van te voren weten hoe snel dat gaat, hoe adequaat de aangereikte oplossingen zijn, maar ook of bijvoorbeeld de support medewerkers bij Microsoft al voldoende onderlegd is.

Dedicated of shared Azure Stack

De Azure Stack diensten komen bij KPN beschikbaar in twee varianten: dedicated en shared. Bij de dedicated variant is de appliance exclusief voor één klant. Bij de shared variant kunnen meerdere klanten een appliance met nodes delen. Sindsjanuari levert KPN de dedicated variant aan. Later dit jaar moet de shared versie ook beschikbaar komen.

KPN zou de shared variant al graag nu aanbieden, maar de testen die het bedrijf heeft gedaan wijzen uit dat het aanbieden van een shared variant nog te vroeg is. Van Dijk zegt hierover: “Binnenkort komt er meer belangrijke functionaliteiten beschikbaar van publiek Azure. Deze functionaliteiten zijn gewenst om het als enterprise-ready dienst te kunnen leveren”. Als we echter naar de roadmap kijken voor de komende negen maanden, dan zien we bijvoorbeeld ondersteuning voor containers en bij het migreren/uitwijken van on-premise naar cloud en vice versa nog de nodige verbeteringen op het programma staan. Als Microsoft de roadmap helemaal gaat nakomen is KPN dik tevreden en kan het veel klanten gaan aansluiten en bedienen.

Azure en Azure Stack vs VMware en VMware on AWS

Met de introductie van Azure Stack is KPN straks in staat om twee smaken te bieden voor bedrijven die vanuit één portal hun on-premise en cloud diensten willen managen, beheren, en monitoren. Aan de ene kant is dat Azure met Azure Stack, dat zowel on-premise of vanuit de KPN datacenters beschikbaar is, gecombineerd met de Azure public cloud. Aan de andere kant is dat VMware. VMware wordt ook aangeboden vanuit de KPN datacenters en is uit te breiden naar VMware Cloud on AWS. On-premise biedt KPN op dit moment nog geen VMware-oplossingen maar dat is volgens van Dijk een kwestie van tijd. In de toekomst verwacht hij de ondersteuning ook toe te kunnen voegen aan het productportfolio.

Bedrijven hebben bij KPN straks dus de keuze uit een volledige VMware-setup die on-premise, in KPN datacenters of de public cloud kan draaien, of een Azure gebaseerd ecosysteem dat daar ook kan draaien. Alle diensten, data en servers zullen straks eenvoudig zijn te migreren van de ene naar de locatie, maar ook omhoog of naar beneden te schalen wanneer er meer of minder rekenkracht nodig is.

Daarmee heeft KPN de twee belangrijkste aanbieders van een multicloud virtualisatie-oplossing in zijn portfolio. Zoals je wellicht al had opgemerkt ligt de focus echt op Azure en AWS in de public cloud. Volgens van Dijk wordt er inmiddels ook gekeken naar de publieke clouds van Google en Oracle en hij verwacht in de toekomst op dat vlak nog wel ontwikkelingen.

Naar de toekomst toe zullen organisaties groeien naar een van de twee oplossingen. aldus van Dijk. Uiteraard zullen er multi-cloud omgevingen blijven bestaan maar dit introduceert extra complexiteit.

All-in on VMware of all-in on Azure. Vaak hebben bedrijven zo hun voorkeuren met welke technologie ze werken. Dit kan te maken hebben met scholing van personeel of de aanwezige kennis binnen het bedrijf, of gewoon omdat de ene oplossing beter past dan de andere.