Android P: de beste nieuwe functies op een rij

Google heeft op zijn ontwikkelaarsconferentie I/O officieel de sluier gelicht van Android P, de volgende grote versie van het mobiele besturingssysteem. We duiken in de belangrijkste nieuwe functies.

Grofweg zijn er drie belangrijke vernieuwingen te onderscheiden. Het besturingssysteem wordt eenvoudiger en intelligenter, en er is aandacht voor wat Google digitaal welzijn noemt. Samen moeten die veranderingen ervoor zorgen dat onze smartphone minder prominent in ons leven aanwezig is.

Geen homeknop

De meest opvallende wijziging is het verdwijnen van de homeknop. Google kiest in Android P voor een bediening die meer op gestures is gebaseerd, vergelijkbaar met de iPhone X van Apple.

Wanneer je op het startscherm van Android P vanaf de onderkant kort naar boven veegt, krijg je een horizontaal overzicht van alle actieve apps. De previews zijn live, zodat je vanuit het overzicht bijvoorbeeld tekst uit een app kan kopiëren zonder daadwerkelijk naar de app te gaan. Je kan ook met de schuiver onderaan het scherm naar rechts vegen om sneller door je recent geopende applicaties te bladeren.

Maak je een lange veegbeweging naar boven, dan kom je in de lijst met al je apps terecht. De eerste rij bovenaan wordt ingevuld op basis van artificiële intelligentie. Google toont hier apps waarvan het denkt dat je ze op dat moment wil gebruiken. Deze rij applicaties wordt ook getoond wanneer je kort naar boven veegt voor het overzicht met actieve apps.

Werk gescheiden

Een leuke toevoeging voor wie zijn telefoon zowel voor werk als privé gebruikt, is het gescheiden menu met werkapps. Via een schakelaar kan je die allemaal in één keer uitschakelen. Je krijgt dan geen meldingen en kan de apps ook niet openen. Handig voor buiten de kantooruren.

Slimmere notificaties

Niemand houdt van de vele notificaties die dagelijks op ons worden afgevuurd. Google heeft daarom in Android P een paar kleine aanpassingen uitgevoerd om al die meldingen beter onder controle te krijgen. Wanneer je een notificatie regelmatig wegveegt zonder er naar te kijken, zal het besturingssysteem uiteindelijk voorstellen om de melding niet langer te tonen.

Voortaan kan je ook naar de notificatie-instellingen door de melding lang ingedrukt te houden in plaats van erover te vegen.

Tot slot heeft Google een knop ‘Beheer notificaties’ toegevoegd waarmee je een lijst van je meest recente meldingen kan oproepen en ze desgewenst uitschakelen.

AI kijkt mee

Google kon tijdens de presentatie op I/O niet zwijgen over de artificiële intelligentie in Android P. We bespraken hierboven al de suggestie van apps op basis van AI, maar het wordt ook gebruikt om applicaties op een slimme manier af te sluiten. Via machine learning wordt voorspeld welke apps je meteen weer zal gebruiken en welke je wellicht enkele uren niet meer opent, zodat die kunnen worden afgesloten om batterij te besparen.

AI wordt volgens Google ook gebruikt om de helderheid van het scherm automatisch aan te passen – iets wat ook in het pre-AI-tijdperk al op bijna elke smartphone werd gedaan via een lichtsensor. Nu gebeurt het op een ‘intelligentere manier’. De smartphone leert jouw persoonlijke voorkeur van helderheid voor verschillende lichtomstandigheden, en past zich op termijn daarop aan.

AI is een modewoord dat tegenwoordig te pas en te onpas wordt gebruikt, maar als het resulteert in een betere gebruikservaring, maakt het ons weinig uit hoe Google het noemt.

Deep links

Google integreert applicaties dieper in het besturingssysteem met Android P. Het doet dat met behulp van deep links, waarmee je rechtstreeks naar een specifiek deel van een app kan worden gestuurd.

Zo kan je bepaalde acties die je vaak gebruikt in apps sneller beschikbaar maken, bijvoorbeeld via de zoekbalk van het OS. Voor die snelle acties is voortaan ook plaats in de app drawer.

Digitaal welzijn

Naast de nieuwe functies om je smartphone nog efficiënter te gebruiken, introduceert Google ook enkele nieuwigheden om je telefoon minder te gebruiken. Het idee is om mensen meer bewust te maken van hoe ze hun smartphone gebruiken en hen dan de controle in handen te geven om hun gedrag eventueel te veranderen.

Android P werd uitgerust met een dashboard dat toont hoeveel tijd je dagelijks op je telefoon spendeert, naar welke applicaties de meeste aandacht gaat, hoe vaak je de telefoon ontgrendelt en hoeveel meldingen je ontvangt. Dat is vergelijkbaar met de MobileDNA-app van imec die een gelijkaardig profiel van je smartphonegebruik in kaart brengt. Imec lanceerde die tool omdat hun onderzoek aantoonde dat steeds meer Vlamingen zichzelf regels opleggen om het smartphonegebruik onder controle te houden, maar vaak nog onvoldoende inzicht hebben in hoe problematisch dat gebruik precies is.

Google is tot dezelfde conclusie gekomen en geeft gebruikers daarom naast inzicht ook controle over hun smartphonegebruik. In Android P kan je bijvoorbeeld een dagelijkse tijdslimiet opleggen voor apps waarvan je het gebruik wil minderen. Ook de ‘Niet storen’-functie werd verbeterd. Die schakelt voortaan niet alleen alle geluid uit, maar ook alle visuele meldingen, zodat de telefoon je op geen enkele manier kan afleiden.

Beschikbaarheid

Android P wordt naar alle verwachting dit najaar officieel beschikbaar gemaakt, te beginnen met de nieuwe Pixel-telefoons van Google. In de maanden daarna zullen ook de eerste bestaande en nieuwe smartphones met het OS worden uitgerust.

Wie één van de volgende telefoons heeft, kan nu al met de bèta van Android P aan de slag: Pixel 2 (XL), Pixel (XL), Essential Phone, Sony Xperia XZ2, OnePlus 6 (later deze maand beschikbaar), Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo X21.