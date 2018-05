Hoe Google en Microsoft dezelfde toekomstvisie delen, elk op hun manier

De voorbije week stond in het teken van Microsoft Build en Google I/O. Beide ontwikkelaarsconferenties overlapten elkaar dit jaar, zowel in timing als het belangrijkste thema dat centraal stond: artificiële intelligentie. Microsoft en Google delen eenzelfde toekomstvisie, en proberen die elk op hun eigen manier te realiseren.

Het was al artificiële intelligentie wat de klok slaat op zowel Microsoft Build als Google I/O. Voor beide bedrijven gaat AI een cruciale rol spelen in de bedrijfsvoering. “Elke ontwikkelaar wordt een AI-ontwikkelaar”, klonk het dit jaar bij Microsoft. Google-CEO Sundar Pichai zei vorig jaar al dat hij van zijn bedrijf een ‘AI-first’ organisatie wil maken, en zette die missie dit jaar verder kracht bij.

Toch waren er ook verschillen zichtbaar in hoe beide bedrijven omgaan met de vooruitgang van artificiële intelligentie, en hoe ze de technologie in hun producten integreren.

AI-assistentie

Beide bedrijven toonden op het podium hoe AI-assistenten in de toekomst een nog actievere rol zullen spelen in menselijke interactie. De assistenten zullen in de visie van beide bedrijven niet langer alleen reageren op vragen, maar ook proactief assistentie verlenen.

Microsoft toonde een demo van de vergaderruimte van de toekomst, met daarin een centrale rol voor Cortana. De assistent kan werknemers helpen om de vergaderruimte te vinden of om een vergadering in te plannen. Ze kan ook notities nemen en to-do’s instellen, zodat iedereen achteraf met zijn eigen takenlijstje de vergadering verlaat.

“Beide bedrijven toonden hoe AI-assistenten een nog actievere rol zullen spelen in menselijke interactie.”

Google toonde van zijn kant een assistent die nog conversationeler wordt en nog menselijker klinkt. Zo kan de Google Assistant voortaan bijvoorbeeld opvolgvragen beantwoorden. De demo die evenwel de show stal, en sindsdien al heel de week onderwerp van debat is, was Duplex. Met Google Duplex kan de Assistant telefoneren in jouw plaats, bijvoorbeeld om een afspraak bij de kapper of een restaurantreservatie vast te leggen.

Google stopt de technologie deze zomer in handen van de eerste gebruikers om de technologie verder op punt te zetten, maar zal daarnaast ook nog een paar ethische vraagstukken moeten oplossen. Bijvoorbeeld: laat je de persoon aan de andere kant van de lijn weten dat hij of zij met een robot belt, en op welke manier doe je dat dan?

Privacy

Artificiële intelligentie brengt onlosmakelijk vragen over privacy met zich mee. Aan de basis van elk AI-algoritme ligt immers de data die nodig is om het te voeden en te trainen. Bovendien hebben het recente schandaal rond Facebook en Cambridge Analytica, en de komst van de GDPR ervoor gezorgd dat privacy tegenwoordig het publiek debat domineert. We verwachten meer transparantie over de gegevens die technologiebedrijven over ons verzamelen en wat ze daarmee doen.

Microsoft-CEO Satya Nadella sprak zich expliciet uit over het veiligstellen van de privacy van gebruikers. Hij noemde privacy een “menselijk recht” en zei dat Microsoft een ethische raad heeft opgericht om bij de ontwikkeling van producten te waken over een aantal principes die dat recht verzekeren. “We moeten onszelf niet alleen de vraag stellen wat computers kunnen doen, maar ook wat ze moeten doen. We hebben een verantwoordelijkheid als techindustrie om vertrouwen in technologie te kweken.”

“Waar Microsofts winst haalt uit producten, verdient Google bakken geld met gebruikersdata.”

Bij Google bleef het oorverdovend stil en werd het woord ‘privacy’ niet in de mond genomen. Dat mag niet verbazen: waar Microsofts verdienmodel steunt op winst uit zijn producten, verdient Google bakken geld met gerichte advertenties op basis van gebruikersdata. De producten die Google aanbiedt zijn een vehikel om meer gegevens van gebruikers te verzamelen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Facebook, maar bij Google krijg je veel meer terug in ruil voor je gegevens. Daarom zijn we tegenover Google toleranter en geniet het bedrijf voorlopig nog het vertrouwen van zijn gebruikers. Een lege belofte over privacy zou alleen maar als onnodig defensief overkomen. Voor Google is het vanuit een zakelijk oogpunt verstandiger om zich op de achtergrond te houden in het privacydebat en geen slapende honden wakker te maken.

Gebruikers, gebruikers, gebruikers

“Developers, developers, developers”, scandeerde voormalig Microsoft-topman Steve Ballmer ooit luidkeels op het podium van een conferentie. Build staat vanzelfsprekend in het teken van die ontwikkelaars. Naast de onthulling van een pak nieuwe tools, kregen ontwikkelaars ook te horen dat ze binnenkort 85 tot 95 procent van de omzet op hun apps in de Microsoft Store in eigen zak mogen steken.

Dat is een mooie geste in vergelijking met de 30 procent die nu wordt ingehouden, maar om ontwikkelaars echt warm te krijgen voor je platform heb je gebruikers, gebruikers, gebruikers nodig. Het viel deze week op dat met name Google met zijn aankondigingen op heel wat reactie van die gebruikers kon rekenen, terwijl de ontvangst bij Microsoft lauwer was. Dat merkte ik ook in mijn directe omgeving, waar vooral Google Duplex onderwerp van gesprek was.

“Met name Google kon op heel wat reactie van gebruikers rekenen.”

Niet dat Microsofts aankondigingen daarom per sé minder goed waren dan die van Google. Ze waren evenwel vooral op de zakelijke markt gericht en klopten voor de eindgebruiker minder dicht bij huis aan. Google is in de eerste plaats een consumentenbedrijf en richtte ook zijn aankondigingen op I/O aan die consumenten. Microsoft catert in de eerste plaats aan bedrijven. Het haalt de meeste omzet uit zijn zakelijke producten, de consument is eigenlijk bijzaak.

Toch zal de reus uit Redmond moeten bewijzen dat het net zo zeer om die consument geeft als het meer ontwikkelaars naar zich toe wil trekken, die op hun beurt ook applicaties voor de zakelijke markt kunnen ontwikkelen. Het is precies om die reden dat Microsoft de mobiele golf heeft gemist, met een Windows Phone-platform dat niet van de grond kwam. Het bedrijf moet zich behoeden om deze keer niet dezelfde fout te maken, zodat het nu wel kan meesurfen op de aankomende AI-golf.