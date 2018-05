KPN als eerste in Nederland VMware Cloud on AWS-partner

Al jarenlang is KPN een partner van VMware in Nederland. Deze samenwerking is nu verder uitgebreid, KPN is voortaan een VMware Cloud on AWS-partner. KPN kan als eerste in Nederland op een goede door VMware ondersteunde manier VMware Cloud on AWS aanbieden.

Met deze stap laat KPN duidelijk zien dat het met zijn tijd meegaat. Niet langer probeert het klanten alleen te binden aan de eigen datacenters, maar het werkt actief mee aan de cloudadoptie waar veel bedrijven naar op zoek zijn. KPN tracht dit naar eigen zeggen zoveel mogelijk te doen met compliance in het achterhoofd. Dat is echt iets waarin KPN zich wil onderscheiden, de stap naar de cloud ook verantwoord maken.

KPN heeft even geduld moet hebben met dit nieuwe partnership. Want hoewel VMware Cloud on AWS al ruim een jaar beschikbaar is, werd in eerste instantie alleen gekozen voor een regio in de Verenigde Staten. Sinds begin dit jaar heeft Amazon er echter voor gekozen om VMware Cloud on AWS ook in Europa aan te bieden. Het moment voor KPN om in te stappen. Leon de Werker, directeur van VMware Nederland, zegt hierover: “KPN wilde vanuit het partnership dat we al met ze hebben, nu als eerste het partnership aangaan om ook VMware Cloud on AWS te kunnen leveren.”

We spraken met Robin Scholten en Manuel Bruggeman over wat dit nu betekent voor KPN. Bruggeman zegt hierover dat KPN al geruime tijd VMware-diensten aanbiedt, klanten die hun VMware-omgeving graag naar een cloud wilden migreren konden dat bij KPN doen. Er werd dan gekozen voor een private cloud-omgeving in Azure, maar nu kan het ook direct naar de public cloud in AWS. Dat is net even wat flexibeler en eenvoudiger.

Scholten zegt dat steeds meer bedrijven kiezen voor een public cloud strategie, tenzij er specifieke redenen zijn om dit niet te doen. Soms willen bedrijven bepaalde data nog in een eigen datacenter of op een kantoorlocatie houden. Dat is dan ook mogelijk. In principe worden er nu drie locaties aangeboden: on-premise, KPN datacenter of in de cloud.

De VMware Cloud on AWS-diensten draaien allemaal op bare metal, waardoor er een stukje gegarandeerde prestatie is. Daarnaast is dit goed te combineren met andere AWS-diensten, iets waar veel ontwikkelaars binnen bedrijven al tijden op zitten te wachten. Het innovatietempo kan omhoog als ontwikkelaars meer gebruik kunnen maken van allerlei AWS-diensten.

Voor KPN is het vrij eenvoudig om complete VMware-omgevingen die nu nog on-premise draaien of in een willekeurig datacenter te migreren naar AWS. Dat kan in zijn geheel of helemaal op basis van de wensen van de klant. Bepaalde processen kunnen wegens compliance niet in de cloud draaien.

KPN focust meer en meer op de cloud, en de datacenters dan?

Aangezien KPN niet onder stoelen of banken steekt dat de focus op de cloud alsmaar groter wordt en steeds meer klanten kiezen voor de public cloud zijn we benieuwd naar de achterliggende strategie van KPN. Gaat dit dan niet ten koste van de datacenter business?

Scholten zegt hierover: “natuurlijk zijn er klanten die nu kiezen voor de public cloud en daarmee terugschalen of verdwijnen uit onze datacenters. Feit is echter dat klanten meer cloud willen en dan moeten wij als KPN gewoon mee. Gelukkig zijn er ook nog genoeg bedrijven die wel behoefte hebben aan een lokaal of nationaal datacenter. KPN ziet op dit moment nog geen terugloop in de datacenter business.”

Hoe dat in de toekomst eruit komt te zien durven de heren ook niet te zeggen. Ze sluiten zeker niet uit dat er in de toekomst mogelijk KPN-datacenters verdwijnen, maar tegelijk kan het ook zijn dat het type klant in het datacenter gewoon verandert. Bruggeman geeft als voorbeeld de kleinere telefooncentrales die door het hele land staan. Daar werden vroeger alle telefoonkabels aan elkaar geknoopt. Inmiddels zijn dat allemaal kleine datacenters geworden. Zo worden de VDSL-verbindingen er verdeeld, maar hangen er tegenwoordig ook gewoon servers in. Zo gebruikt KPN 125 van die locaties om op servers de content van Netflix te cachen, zodat het enorme dataverkeer dat Netflix veroorzaakt kan worden beperkt. Als content vanuit de cache kan worden geleverd, wordt alleen de verbinding tussen de woning en de telefooncentrale belast. Niet de rest van het netwerk.

Twee smaken

Als je kijkt naar de cloudinfrastructuren waar KPN breed op inzet, zijn er nu twee smaken. Klanten kunnen kiezen voor VMware, dit kan gebruikt worden in het datacenter, on-premise of in de cloud. Aan de andere kant is er Azure Stack, waar we KPN recent over hebben gesproken.

Met die twee smaken kan KPN voor elk type bedrijf eigenlijk wel een oplossing bieden. Wel moeten we hierbij opmerken dat Azure Stack wel een echt enterprise product is. Dat zal je niet snel in het MKB toepassen, omdat het kostenplaatje simpelweg hoger ligt. VMware zal voor de meeste bedrijven dan ook de voorkeursoplossing zijn.

Tijdens Dell Technologies World 2018 in Las Vegas heeft VMware tevens VMware Cloud NSX aangekondigd als onderdeel van het Virtual Cloud Network. Cloud NXS biedt nu ook ondersteuning voor applicaties in Microsoft Azure. Hierdoor kan een software defined datacenter worden gecreëerd tussen onder meer AWS en Azure. NSX was al beschikbaar in AWS, met de uitbreiding naar Azure middels NSX Cloud is de keuze nog wat breder geworden. Wel is de ondersteuning van Azure in VMware Cloud NSX alleen beschikbaar als private cloud oplossing, terwijl zoals eerder vermeld VMware Cloud on AWS een public cloud oplossing is.