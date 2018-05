Met Cloudian en Infinity Storage nooit meer je data kwijt

Recent heeft Cloudian de eerste stap gezet buiten de eigen comfortzone. Cloudian is een expert is S3-opslag (object storage) en heeft met de overname van Infinity Storage nu ook de technologie in huis voor “normale” bestandsopslag (file based storage). We spraken met de CEO van Cloudian, Michael Tso, over deze overname en de strategie erachter.

Cloudian valt niet meer in de categorie startups, maar het is nog wel een jong bedrijf. Dat kunnen we van Infinity Storage (1998) niet zeggen. Toch heeft het relatief jonge bedrijf het Italiaanse Infinity Storage overgenomen. De wens om een expert in file based storage over te nemen blijkt al enige tijd bij Tso te leven, zo leren we. Hij stelt flink aan het shoppen te zijn geweest en bij verschillende bedrijven in de keuken te hebben gekeken, maar niemand kon bieden waar Cloudian naar op zoek was. Tot ze tegen Inifity Storage aanliepen.

Wat Cloudian najaagt is het opslaan van data zonder dat je het risico loopt deze data kwijt te raken. Met object storage zoals S3, waar Cloud zich helemaal in heeft gespecialiseerd, is dat vrij eenvoudig. Met file based storage is dat veel complexer, dat het daarom een zoektocht was is op zich niet heel vreemd.

S3 Storage, dat is toch Amazon?

Voor de mensen die minder bekend zijn met object storage en S3 even een kleine duiding van wat Cloudian nu precies te bieden heeft. Mensen die weleens met Amazon Web Services (AWS) hebben gewerkt zullen daar ongetwijfeld in aanraking zijn gekomen met S3-storage. Dit is een standaard voor object storage die Amazon heeft ontwikkeld, omdat er nog niet echt een goede standaard voor was waarmee je eenvoudig data kan wegschrijven en ophalen. Wat object storage heel kort door de bocht doet is een stukje authenticatie met een webservice en vervolgens kan je een bestand wegschrijven. Na het wegschrijven krijg je een unieke hash waarmee je het bestand ook weer op kan halen. Eventueel kunnen de bestanden naar wens ook publiekelijk gedeeld worden, maar dat hoeft niet. Aangezien er maar één bestand wordt weggeschreven en je object storage niet als schijf kan gebruiken, is het bestand eenvoudig te repliceren naar meerdere servers op meerdere locaties. Daardoor kan je je data nooit verliezen.

Cloudian is verder niet gelieerd aan Amazon, het heeft simpelweg de openbare standaard van Amazon omarmt en ondersteunt deze voor 100 procent. Cloudian is echter geen cloudprovider. De technologie van Cloudian is toe te passen in het eigen datacenter, of in een extern datacenter maar wel op eigen hardware. Bedrijven of ISP’s die gebruikmaken van AWS voor S3 object storage en daarbij flink groeien zien hun rekening ook fors toenemen. In veel gevallen kan het dan voordeliger zijn om over te stappen op Cloudian.

Met Infinity Storage is ook je file storage veilig

Cloudian wilde de parellel doortrekken naar file storage. Met Cloudian kan je in principe geen data kwijtraken. Dus als Cloudian meer gaat bieden dan object storage dan wel alleen onder de voorwaarden dat je ook hier geen data kan kwijtraken, aldus Tso. Zoals vermeld was dat een flinke zoektocht.

Tso stelt dat hij verschillende bedrijven heeft bezocht, maar eigenlijk hadden alle concurrenten wel wat problemen. Zo trof hij onder meer oplossingen met slechte prestaties in de gebruikersomgeving, producten die niet stabiel waren of oplossingen met gateways die caching doen voor het wegschrijven naar bijvoorbeeld object storage. Met caching heb je al een direct risico te pakken, als de machine uitvalt voordat de cache is weggeschreven gaat die data verloren. Tso geeft aan dat deze eis al behoorlijk lastig was, maar daarbovenop wilde hij ook nog een open systeem. Veel oplossingen vereisen een lock-in waarbij de klant vastzit aan de software omdat anders de data niet is uit te lezen. Tso stelt dat dat voor veel grote bedrijven tegenwoordig een dealbreaker is, met alle legacy problemen zijn ze een beetje klaar met lock-in.

We vroegen hem dan ook of hij niet heeft overwogen het gewoon zelf te ontwikkelen? Tso was resoluut in zijn antwoord; nooit. Het lezen en schrijven van data klinkt misschien niet zo ingewikkeld, maar alle technologie die erbij komt kijken is extreem complex. Daar heb je echt een zeer ervaren team voor nodig. Dat was misschien nog wel gelukt, maar je gaat dan alle fouten die andere bedrijven al 100 keer hebben gemaakt opnieuw doen. Dan ben je waarschijnlijk tien jaar bezig en is het de vraag of je een degelijk product hebt. Het moest uit een overname komen.

Uiteindelijk werd het dus Infinity Storage. We vroegen Tso waarom nou net dit bedrijf en wat het bedrijf zo uniek maakt. Tso stelt dat Infinity Storage out of the box heeft gedacht en daarmee een goede oplossing heeft ontwikkeld waar andere software ook niet zo snel grip op heeft. Inifity Storage werkt namelijk niet in de gebruikersomgeving, maar zit direct in de kernel ingebakken. Hierdoor weet het hele hoge prestaties te noteren en kan een risico als caching worden uitgesloten. Doordat het in de kernel zit heeft het besturingssysteem geen invloed op Infinity Storage. Naast deze kernel implementatie ondersteunt Infinity ook nog eens alle bekende protocollen zoals CIF en NFS.

Het enige nadeel, voor hoever je daar van kan spreken, is dat Inifinity Storage alleen werkt met Linux. Dit omdat de kernel daarvan is aan te passen en van Windows niet. In een serveromgeving is dat over het algemeen echter geen nadeel. Zelfs Microsoft is tegenwoordig druk in de weer met Linux-distributies.

Een ander voordeel van Infinity Storage is volgens Tso dat het bedrijf ongeveer dezelfde bedrijfscultuur kent.

Infinity Storage-technologie integreren in Cloudian

Tso laat weten dat geen enkele klant van Infinity Storage gedwongen zal worden om Cloudian te gaan gebruiken. Wel erkent hij dat op termijn Infinity Storage zal verdwijnen en de technologie zal worden geïmplementeerd in Cloudian. Het bedrijf wil uiteindelijk toe naar één product waarbij features zijn in- en uit te schakelen. Op de hele lange termijn zullen klanten dus wel moeten overstappen, willen ze gebruik kunnen maken van nieuwe innovaties en ontwikkelingen, maar voorlopig kunnen de klanten gewoon Infinity Storage blijven gebruiken.

Op de vraag hoe we Infinity Storage nu eigenlijk moeten zien, zegt Tso eigenlijk gewoon als een NAS. Of beter gezegd, meerdere NAS-servers die zijn gerepliceerd, zodat de data overal snel beschikbaar is. Alle data die is opgeslagen met Infinity Storage kan je binnen een bedrijf of zelfs extern delen. Je kan het vergelijken met een Dropbox-, OneDrive- of Box-account. Een andere gebruiker kan ook bij dat bestand, maar je data staat dan op een server van een techgigant en je moet gebruikmaken van hun technologie die closed-source is.

Met Infinity Storage kan je alles in eigen beheer hebben, waarbij er wordt gewerkt met bekende protocollen als CIF en NFS, maar gecombineerd met object storage. Bestanden die gedeeld worden, worden weggeschreven in een object storage en op die manier snel gerepliceerd over alle andere NAS-servers. Daardoor zijn ze altijd en overal beschikbaar.

De technologie van Infinity Storage is uiteraard geen open source, maar wat het eigenlijk dat is open standaarden combineren en zo efficiënt mogelijk gebruiken, hierdoor heb je betere prestaties zonder lock-in.

Uiteindelijk blijft de motor achter dit hele systeem dus opnieuw object storage en daar is Cloudian weer heel goed in. Door de producten te combineren kunnen er mogelijk nog voordelen worden behaald. Een andere goede oplossing van Infnity Storage is de mogelijkheid om eenvoudig verouderde NAS-servers te vervangen. Als je NAS-servers hebt met meer dan een paar terabyte aan opslag, dan kan het zomaar een week duren om alle data te repliceren naar een nieuwe NAS. Dat is bij veel bedrijven onmogelijk omdat de bedrijfsvoering gewoon door moet draaien. Infinity Storage biedt een proxy mogelijkheid, waarbij alle gebruikers direct de nieuwe Infinity Storage NAS gaan aanspreken, terwijl de data nog op de oude NAS staat. Die wordt dan simpelweg uitgelezen en doorgegeven. In de tussentijd als er capaciteit over is wordt alle oude data gemigreerd.

Infinity Storage kan daarnaast ook data wegschrijven naar bijvoorbeeld andere schijven of tape als backup. Verder heeft het bedrijf in de afgelopen jaren enkele extra features ontwikkeld zoals Snapshots, Lifecycle Management, Multicontroller en een high availability product. Vooralsnog lijkt alles te blijven bestaan, maar het zou ons ook niet verbazen als bijvoorbeeld het high availability product wordt geschrapt.

Cloudian is een beetje een unieke eend in de storagemarkt. Het specialiseert zich in de echte opslagtechnologie, het doel waar de data wordt weggeschreven en zo snel mogelijk. Het hele datamangementverhaal is het tot op heden altijd bij weggebleven. We begrijpen van Tso dat dit min of meer bewust is, want hierdoor doet Cloudian heel veel zaken met andere opslagvendoren. Bedrijven als Commvault en Veaam doen graag zaken met Cloudian, omdat ze daarmee een opslagtechnologie in huis halen die razendsnel is en goed te beheren is met de eigen software. Cloudian werkt namelijk louter met openbare standaarden. Als Cloudian features gaat bieden die competitief zijn aan dit soort partijen, kan dat in de toekomst problemen opleveren.

In de basis kunnen we echter niet ontkennen dat Cloudian en Infinity Storage elkaar perfect aanvullen. Een match made in heaven. Hopelijk blijven beide bedrijven razendsnelle opslag bieden en komt er geen sleur in het huwelijk.