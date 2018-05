Na Office 365 is er sinds kort ook Microsoft 365. Wat is het precies en waarom is het zo’n belangrijk product voor de reus uit Redmond? We beantwoorden de belangrijkste vragen.

Wat is Microsoft 365?

Microsoft 365 is een nieuwe abonnementsformule die Microsoft sinds de zomer van 2017 aanbiedt aan bedrijven. Het product is een bundel van Windows 10, Office 365 en Enterprise Mobility + Security (EMS), en kan worden beschouwd als de opvolger van Secure Productive Enterprise.

Als deel van een recente reorganisatie binnen Microsoft, is een deel van het Windows-team ondergebracht bij de nieuwe Experiences & Devices-afdeling die onder meer verantwoordelijk is voor Microsoft 365.

Op dit moment zijn er een handvol verschillende varianten van Microsoft 365 beschikbaar, maar allemaal zijn ze op de zakelijke markt gericht. Voor consumenten bestaat er nog geen Microsoft 365-formule. Het is ook niet bekend of dit er in de toekomst zal aankomen.

De verschillende Microsoft 365-bundels zijn:

Microsoft 365 Business: Voor kleine en middelgrote bedrijven tot 300 werknemers. Het abonnement geeft toegang tot Windows 10 Pro, Office 365 en EMS.

Voor kleine en middelgrote bedrijven tot 300 werknemers. Het abonnement geeft toegang tot Windows 10 Pro, Office 365 en EMS. Microsoft 365 Enterprise: Voor grote bedrijven met meer dan 300 werknemers. Het abonnement geeft toegang tot Windows 10 Enterprise (E3 of E5), Office 365 en EMS.

Voor grote bedrijven met meer dan 300 werknemers. Het abonnement geeft toegang tot Windows 10 Enterprise (E3 of E5), Office 365 en EMS. Microsoft 365 Onderwijs: Voor scholen en andere onderwijsinstellingen. Het abonnement is aangepast aan de noden in het klaslokaal en komt in drie formules: A1, A3 en A5.

Daarnaast biedt Microsoft nog een aangepaste versie van Microsoft 365 Enterprise voor firstline medewerkers die het eerste contact zijn met de klant, een goedkopere versie van Microsoft 365 Business voor non-profitorganisaties en een aparte oplossing voor de Amerikaanse overheid.

Wat is Enterprise Mobility + Security?

Naast Windows 10 en Office 365, biedt een abonnement op Microsoft 365 bedrijven ook toegang tot Enterprise Mobility + Security. Dat is een verzameling van verschillende oplossingen voor onder meer identiteits- en toegangsbeheer, beheer van mobiele apparaten en databeveiliging.

Tot de producten die deel (kunnen) uitmaken van EMS in Microsoft 365 behoren: Azure Active Directory, Azure Information Protection, Microsoft Intune, Microsoft Cloud App Security, Advanced Threat Analytics en Azure Advanced Threat Protection.

Kunnen de producten ook nog afzonderlijk worden aangekocht?

Ja. De verschillende versies van Windows 10 en Office 365, alsook de producten die deel uitmaken van EMS blijven standalone beschikbaar. Microsoft heeft bovendien nog geen intentie aangegeven om hier in de nabije toekomst verandering in te brengen.

Wat is het Microsoft 365-platform?

Tijdens ontwikkelaarsconferentie Build, dat nog maar net achter de rug is, besteedde Microsoft een volledige keynote aan het concept van het Microsoft 365-ontwikkelplatform. “Vandaag beschouwen velen onder jullie zich als Windows- of Office-ontwikkelaars. Of webontwikkelaars die zich richten op Windows- en Office-gebruikers. Wanneer je Build 2018 deze week verlaat, hopen we dat jullie jezelf als Microsoft 365-ontwikkelaars beschouwen”, zei Joe Belfiore, vice-president van Windows.

Microsoft heeft nu vier grote ontwikkelplatformen: Azure, Dynamics 365, gaming en Microsoft 365. Het Microsoft 365-platform neem het bestaande Windows-ontwikkelmodel en breidt dat uit met de Microsoft Graph. Dat is Microsofts gecentraliseerde API die ontwikkelaars helpt om applicaties en diensten over toestellen heen met elkaar te verbinden. Het is de Microsoft Graph die onder meer verschillende cross-platform functies in Windows 10 mogelijk maakt zoals Timeline en Sets.

Waarom is Microsoft 365 belangrijk voor Microsoft?

De reden is simpel: een abonnementsformule zorgt voor een gegarandeerde stroom van terugkerende inkomsten. Sinds Microsoft Office als een abonnementsformule is beginnen aanbieden, is het uitgegroeid tot een belangrijke business voor het bedrijf. Hoe meer software en diensten Microsoft als abonnement kan verkopen, hoe meer omzet het kan genereren.