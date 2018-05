De allerlaatste ontwikkelingen op het snijvlak van digitale technologie, innovatie en business development: je kunt ze zelf ervaren op CEBIT, hét Europese evenement voor iedereen die bij wil blijven op digitaal vlak. De komende editie van deze jaarlijkse beurs vindt plaats van maandag 11 tot en met 15 vrijdag juni in het Duitse Hannover.

CEBIT is een van de belangrijkste beurzen voor digitale ontwikkelingen ter wereld. In 1986 organiseerde het Duitse Centrum für Büroautomation, Informationstechnologie und Telekommunikation de beurs (die tot dan toe onderdeel uitmaakte van de befaamde Hannover Messe) voor het eerst als zelfstandig evenement. Met succes: de beurs trekt nog altijd honderdduizenden internationale bezoekers.

Dit jaar vindt CEBIT voor het eerst niet in maart, maar in juni plaats. Ook heeft de beurs een andere, meer festivalachtige opzet gekregen. Waarom zou je afreizen naar Hannover? Vijf redenen om CEBIT te bezoeken.

#1 Digitalisering beïnvloedt ons steeds meer

Het is een cliché, maar anno 2018 gaan de ontwikkelingen op digitaal vlak écht razendsnel. Digitalisering en digitale transformatie grijpen in op de economie en de manier waarop we zaken doen; nieuwe, disruptieve technologieën en big data vormen de aanjager voor allerlei nieuwe businessmodellen en omzetstromen. Maar ook de maatschappij wordt steeds digitaler. Digitaal onderwijs, digitale dienstverlening van de overheid richting burgers, elektronische patiëntendossiers: het zijn slechts enkele voorbeelden van hoe technologie wordt ingezet in tal van maatschappelijke domeinen.

Op CEBIT is er volop aandacht voor deze digitale transformatie. In totaal omvat CEBIT vier zones: d!conomy, d!talk, d!campus en d!tec. De eerste zone, d!conomy, verenigt vraag en aanbod in de digitale sector en biedt ontwikkelaars en hun klanten de kans om met elkaar in gesprek te gaan. Bezoekers kunnen in deze zone kennismaken met thema’s als het digitale kantoor, processen en infrastructuur, security en communicatie.

In de d!talk-zone draait alles om kennisdeling tijdens een reeks conferenties en workshops. Uiteenlopende sprekers (waaronder ceo Marc Raibert van Boston Dynamics en ceo Ginny Rometty van IBM) geven hier hun visie op actuele ontwikkelingen in het digitale domein. De d!campus is hét netwerkevenement van CEBIT; in de d!tec-zone ten slotte draait alles om pionierswerk, innovatie en start-ups.

Naast de vier zones zijn er ook themadagen. Zo kunnen bezoekers tijdens ‘Take-off Monday’ (na online registratie) een speciaal conferentieprogramma bezoeken; onder meer met debatten over de toekomst van werken en een presentatie van VR-pionier Jaron Lanier over virtual reality.

#2 Je maakt er kennis met de laatste technologieën

Kunstmatige intelligentie, robotisering, augmented reality, blockchain security, 5G en het internet of things: het is slechts een greep uit de vele nieuwe, disruptieve technologieën waarmee je tijdens CEBIT nader kennis kunt maken. Wie bij wil blijven en benieuwd is naar de allerlaatste stand der techniek, kan op CEBIT zijn hart ophalen.

Speciale aandacht is er voor dé opkomende technologietrend van dit moment: blockchain. Van een optimaal gestroomlijnde logistieke supply chain tot smart contracts: de potentiële mogelijkheden van deze nieuwe technologie zijn enorm. Niet voor niets voorspelde het World Economic Forum recent dat in 2027 zo’n 10 procent van het mondiale BBP zal worden gegenereerd vanuit blockchaintechnologie. Op donderdag 14 juni staat het grote podium in hal 27 volledig in het teken van blockchain, met tal van interessante sprekers.

#3 Het is dé plek om te netwerken (met specifieke aandacht voor startups)

Onderzoekers, ondernemers, investeerders, ontwikkelaars en studenten: het publiek op CEBIT is van oudsher enorm divers. Daarmee biedt de beurs uitgelezen mogelijkheden om te netwerken en te komen tot interessante businessmogelijkheden.

Meer dan ooit draait CEBIT om nieuwe ideeën en het genereren van interessante businessleads. Daarmee is het de ideale omgeving voor jonge ondernemingen die op zoek zijn naar interessante businesspartners om zich te presenteren aan de wereld. Gedurende de vijf dagen van CEBIT is in hal 27 Scale11 ingericht: een netwerkhub waar startups, investeerders en gevestigde bedrijven elkaar kunnen ontmoeten.

#4 Er is óók tijd voor ontspanning (en voetbal)

Traditioneel vond CEBIT plaats in maart, maar dit jaar verhuist CEBIT voor het eerst naar juni. Daarmee is de kans op zomers, warm weer een stuk groter geworden.

En dat komt goed uit, want meer dan ooit krijgt CEBIT de uitstraling van een ‘techfestival’. Bezoekers kunnen van 10.00 tot 19.00 uur de beurshallen bezoeken; daarná zijn er – onder het motto ‘zakelijk maar fun’ – tot 23.00 uur optredens en tal van andere evenementen.

En verder is er ook aandacht voor het WK voetbal dat op donderdag 14 juni begint. Voetballiefhebbers hoeven niets te missen: de eerste WK-wedstrijden worden in een speciaal paviljoen getoond.

#5: Vroege beslissers krijgen 50 procent korting

Zin gekregen om dit vijfdaagse festival voor digitale technologie, innovatie en business development mee te maken? Wie vóór 27 mei een zogenoemd Impulse Ticket koopt, betaalt geen 100 maar slechts 50 euro. Maak in de CEBIT-ticketshop gebruik van de kortingscode JjDp9R8TUr en registreer jouw CEBIT-ticket met 50 procent korting.

Deze blog is mede mogelijk gemaakt door CEBIT.