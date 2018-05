Max Verstappen en Chris Horner over het belang van data in de Formule 1

In de Formule 1 kan een honderdste van een seconde het verschil maken tussen winnen en verliezen – realtime data zijn dan ook van cruciaal belang voor een voorsprong op de concurrentie.

Slechts 60 van de 800 teamleden van Aston Martin Red Bull Racing (AMRBR) hebben toegang tot het circuit. Op basis van honderd in de bolide ingebouwde sensors worden in bijna realtime data verstuurd naar het teamhoofdkwartier in Milton Keynes. Op deze manier stelt AT&T de engineers en technici van Aston Martin Red Bull Racing in staat teambaas Christian Horner ondersteuning te bieden op de dag van de race.

Aan de vooravond van de Grand Prix van Monaco hebben wij teambaas Christian Horner en coureur Max Verstappen gevraagd naar hun mening over de race, het belang van gegevens en het veranderende karakter van Formule 1 racen.

Max Verstappen, Formule 1 coureur bij AMRBR

Kun je ons iets vertellen over je jeugd en hoe je Formule 1 coureur bent geworden?

Het is voor mij allemaal begonnen met karten. Wanneer je na een paar jaar goede resultaten behaalt, maak je de overstap naar auto’s. Eigenlijk kon ik na één jaar auto’s al beginnen met Formule 1 racen. Dat was zowel voor mij als naar ik aanneem de rest van de wereld een hele verrassing, maar ik kreeg de juiste begeleiding. Mijn vader is voormalig Formule 1 coureur en hij heeft mij vanzelfsprekend enorm geholpen, en met de support van Aston Martin Red Bull Racing en hun sponsors zoals AT&T hebben we dit kunnen waarmaken.

Waarom zijn data zo belangrijk en hoe heeft dit Formule 1 racen de laatste jaren veranderd?

Vanzelfsprekend wordt het racen elk jaar geavanceerder en doe je er alles aan om steeds sneller te worden. Je bent daarbij echt afhankelijk van gegevens want deze maken je bolide uiteindelijk sneller en laten je zien wanneer er iets defect raakt.

Kun je specifieke momenten herinneren waarop je in een race aan de hand van data een voordeel had of je racestijl hebt aangepast?

Data helpen je bij de voorbereiding van een race en laten je na afloop van de race zien wat er defect is geraakt en wat er kan worden verbeterd om sneller te worden.

Dankzij de 24/7 support en gegevens die wij ontvangen van partners als AT&T kunnen we onze performance constant monitoren en voortdurend werken aan de verbetering daarvan.

In mijn eerste race voor Aston Martin Red Bull Racing, de Spaanse Grand Prix van 2016, lagen we aanvankelijk achter in het klassement. Maar uit de data-analyse van de banden bleek dat zij beter presteerden dan tijdens de oefenrondes op vrijdag. Dit gaf ons een langere adem in het eerste gedeelte van de race. Uiteindelijk zorgde dit ervoor dat we de race konden winnen, mijn eerste Formule 1 overwinning. Het was een fantastische dag!

Denk je dat technologie en analyses van prestatiepatronen een steeds belangrijker rol zullen gaan spelen in de Formule 1?

Dat denk ik wel, ja. De data-analyses worden steeds beter en zijn een belangrijk onderdeel van de Formule 1 en veel andere sporten. Volgens mij hadden Formule 1 teams in het verleden niet de beschikking over dit soort data en technologie maar nu dat wel het geval is, zal dit echt het verschil maken tussen het winnen en verliezen van een race.

Op het circuit is snelheid het allerbelangrijkste voor mij, en voor mijn team achter de schermen buiten het circuit geldt hetzelfde. Ons team bestaat uit zo’n 800 mensen op verschillende locaties, dus data zijn heel belangrijk en zullen de komende jaren steeds belangrijker worden.

Welk soort relatie hebben AMRBR en AT&T? Hoe helpt deze partnership je om optimaal te presteren?

Het netwerk van AT&T verschaft mijn team realtime data en verbindt ons met onze thuisbasis in Milton Keynes. De technologische oplossingen van AT&T verbeteren de reactie- en responstijden. Kort gezegd: dankzij de producten van AT&T kunnen ik en mijn crew efficiënter en sneller communiceren en samenwerken.

Kun je iets meer vertellen over je supportteam en hoe het je helpt bij de voorbereidingen voor grote races?

Dat zijn de personen die ervoor zorgen dat mijn auto rijdt dus ze zijn heel, heel belangrijk. Bovendien zijn het fantastische mensen en hebben we een heel goede band. Ze zorgen ervoor dat ik mij goed voel en helpen mij te ontspannen voor de race.

Welk advies zou je anderen willen geven die je voorbeeld willen volgen?

Blijf altijd jezelf en werk hard, zowel op als buiten het circuit. Soms is hard werken buiten het circuit zelfs belangrijker als je resultaten wilt behalen.

Christian Horner, teambaas van AMRBR

Wat vind je het leukste aan je werk?

Ik ben dol op racen. Racen zit in mijn bloed en ik prijs mij gelukkig dat ik in staat ben mijn passie te volgen in deze fantastische wereldsport in alweer mijn 14de seizoen als teambaas van Aston Martin Red Bull Racing. Bij mij draait alles om racen. En om dat te mogen doen in de Formule 1, is het allermooiste.

Waarom zijn data zo belangrijk en hoe heeft dit Formule 1 racen de laatste jaren veranderd?

Data en dan vooral data-overdracht zijn tegenwoordig belangrijke onderdelen van de Formule 1. De bolides in dit huidige hybride tijdperk zijn zo complex en technisch geavanceerd dat het niet alleen mogelijk is enorme hoeveelheden data over alle onderdelen van de bolide te verzamelen, maar dat dit ook een absolute voorwaarde is om de concurrentie voor te blijven. Dankzij de data-overdracht van het circuit naar het hoofdkwartier in de fabriek kunnen er tijdens de race in real time analyse- en strategieberichten naar de pit op het circuit worden teruggestuurd. Dit is absoluut van invloed op de prestaties en raceresultaten. Data, het verzamelen van data en het uiteindelijk op de juiste plaats bezorgen van de data zijn een essentieel onderdeel van de Formule 1.

Hoe helpt de partnership met AT&T de coureurs van AMRBR optimaal te presteren?

We hechten veel waarde aan de bijdrage van AT&T en beschouwen haar producten en diensten als bedrijfskritisch voor onze prestaties op het circuit. Hoe meer data wij verzamelen, hoe uitgebreider onze analyses zijn. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat wij accuratere beslissingen kunnen nemen, zowel over de ontwikkeling van de bolides als tijdens de race.

Om een voorbeeld te noemen, de bepalende factor voor ons succes op de Chinese Grand Prix vorige maand (15 april 2018) waren de strategische beslissingen die in real time door het team werden genomen, waarbij de mensen op het circuit nauw samenwerkten met de medewerkers op het Britse hoofdkwartier in Milton Keynes. Ondanks de afstand van duizenden kilometers tussen Shanghai en Milton Keynes kon het team snel beslissingen nemen dankzij de bijna real time snelheid waarmee de gegevens via het netwerk werden gedeeld.

Zelfs vanuit Australië hebben de gegevens maar 300 milliseconden nodig om de afstand tussen de Melbourne Grand Prix en Milton Keynes te overbruggen!

Welk advies zou je anderen willen geven die je voorbeeld willen volgen?

Volgens mij moet je dol zijn op racen! Dat staat in ieder geval op de eerste plaats… Over het algemeen draag ik als teambaas van Aston Martin Red Bull Racing echter een aantal verschillende petten: ik ben CEO, ondernemer, marketeer, manager, mediavertegenwoordiger, gastheer op evenementen, psycholoog en politicus, om slechts een paar van mijn functies te noemen. Dit beroep is allesomvattend en je moet overal op voorbereid zijn, en je moet jezelf en je team niet van je stuk laten brengen en blijven focussen op je missie. Relaties zijn heel belangrijk.

De Formule 1 draait om mensen. De juiste mensen vinden en met de juiste mensen werken en hen de vrijheid en support geven om hun werk te doen, is belangrijk en zonder meer mijn filosofie als teambaas. Formule 1 en de uitdaging en drive om te winnen nemen je zo totaal in beslag dat het echt een persoonlijke passie moet zijn.

