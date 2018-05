Axis optimaliseert firmwarebeleid, innovatietempo mag omhoog

Het Zweedse Axis hield eind mei zijn partnerconferentie in het Brabantse Roosendaal. Daar werden partners bijgepraat over de laatste ontwikkelingen bij Axis, ook hadden wij de mogelijkheid om met Edwin Beerentemfel uitgebreid te spreken over de ontwikkelingen bij het bedrijf.

Hoewel je Axis zou kunnen zien als een IT-bedrijf is het dat absoluut niet. Ze lijken wel in een transitiefase te zitten, waarbij ze dat meer moeten gaan worden. Ze worden nu vooral gezien als fabrikant van beveiligingscamera’s en accessoires, maar willen zichzelf graag ontwikkelen als een managed service provider.

Het bedrijf boekt inmiddels meer dan een miljard euro aan omzet op jaarbasis, bracht het afgelopen jaar 100 nieuwe producten uit, waarvan 60 camera’s, maar de toekomst ligt meer in de services. Natuurlijk kunnen de camera’s op bepaalde punten nog wel verbeterd worden, maar de echte innovatie ligt in software en diensten die in combinatie met onder andere camera’s kunnen zorgen voor een totaaloplossing.

Audio zorgt voor groei bij Axis

Het afgelopen jaar stond bij Axis vooral in het teken van de nieuwe audioproducten en partners hiervoor warm maken. Inmiddels heeft Axis veel goede ervaring op kunnen doen en zijn veel partners enthousiast ingestapt. De nieuwe audioproducten van Axis zorgen vooral in retail voor grote kansen. Voor winkels is het enorm prettig dat ze hun oude analoge audio kunnen inruilen voor slimme ip-producten. Hierdoor kan de audio in de winkels compleet op maat worden afgestemd. In sommige delen wil je meer volume, in andere delen wat minder. Sommige winkels willen verschillende soorten muziek afspelen op etages of ze willen bij de kassa juist aandacht voor audioboodschappen, bijvoorbeeld voor extra voordelen of een klantenkaart. Ook in het onderwijs kunnen de audioproducten van Axis een rol spelen.

Firmware en beheer versimpelen

Tijdens de partnerconferentie maakte Axis bekend dat ze hun firmwaremodel hebben versimpeld. De firmwares zijn tussen alle verschillende apparaten grotendeels gelijkgetrokken, zodat ze updates razendsnel kunnen uitrollen over al hun producten. Dat is natuurlijk bijzonder handig wanneer er een beveiligingslek in de firmware blijkt te zitten, op die manier heb je niet extreem veel tijd nodig om dit te patchen in alle producten.

Daarnaast kiest Axis ervoor om het LTS-principe uit de IT-wereld te omarmen. LTS staat voor long term support, bij Axis betekent dat vijf jaar ondersteuning. Ze zullen met regelmaat een LTS-versie van hun firmware gaan uitbrengen, waarbij er gedurende een periode van vijf jaar beveiligingsupdates zullen worden uitgebracht voor die firmware. Er worden echter geen grote wijzigingen gedaan of features toegevoegd.

Klanten hebben de keuze bij een LTS-versie: meegroeien met de nieuwste firmware en alle nieuwe features ontvangen, of een LTS-pad waarbij alleen beveiligingsupdates worden uitgerold. In het laatste geval is de kans op compatibiliteitsproblemen met externe systemen van partners behoorlijk klein, terwijl bij nieuwe versies met nieuwe features die kans een stuk groter is. Je zou verwachten dat Axis met dit nieuwe firmwarebeleid ook automatisch de updates gaat uitrollen, maar daar kiest het bedrijf niet voor. De klant of de integrator moet dit zelf activeren en zelf het gewenste pad kiezen. Wat ons betreft een gemiste kans.

Wel analytics maar nog geen AI

We merken dat Axis een beetje buiten de IT-markt valt. Waar de meeste conferenties tegenwoordig onderwerpen als AI, machine learning of zelfs deep learning aansnijden is dat bij Axis nog niet het geval. Ze willen wel, maar verder dan onderzoeken komen ze nog niet.

Wel hebben ze in hun eigen analytics producten inmiddels wat slimme features zitten, in de toekomst zou het mooi zijn als dat te koppelen is aan AI. Als bijvoorbeeld meerdere mensen zich om 2:00 ’s nachts rond een pinautomaat bevinden, of als mensen te lang bij een pinautomaat blijven staan, is er een verhoogde kans op een ramkraak of het skimmen van pinpassen. Dat zou een alarm kunnen laten afgaan, waardoor de meldkamer een kijkje gaat nemen. Om echt AI los te laten op de beelden is het nog te vroeg bij Axis. Wel wil het bedrijf meer services gaan bieden in de toekomst, de vraag is nog even of AI daar onder zal vallen, maar dat brengt ons op het volgende punt.

Innovatietempo mag omhoog

Axis liet tijdens het partnerevent meerdere malen weten dat de focus meer op services komt te liggen, op diensten die hun producten naar een hoger niveau moeten tillen. Dat is natuurlijk een goede ontwikkeling, want hoe completer en vollediger je aanbod, hoe eenvoudiger het voor de huidige integratorpartners wordt om Axis-producten te verkopen.

Als Axis meer een MSP wordt, dan komt het ook dichter in de IT-markt te staan. Dat brengt ook een ander verwachtingspatroon met zich mee. Het innovatietempo mag in onze optiek dan wel wat omhoog en Axis moet zorgen dat het de belangrijkste technologieën in huis haalt. Hetzij door ze zelf te ontwikkelen of door ze over te nemen.

We zien op dit moment bijvoorbeeld dat Axis heel veel projecten doet met gezichtsherkenning en kentekenplaatherkenning, waarvoor het samenwerkt met het bedrijf Herta Security. Met een goed partnernetwerk is niets mis, maar je moet niet te afhankelijk worden van partners, want dat brengt risico’s met zich mee. Ook op het vlak van bijvoorbeeld heatmaps in de retail zijn er partners die dit aanbieden, de belangrijkste partner hierin heeft echter besloten nog maar met twee integrators te werken in Nederland. Dat brengt wat nadelen met zich mee, want de keuzevrijheid van de klant is hierdoor beperkt, evenals de andere integrators.

Beerentemfel zegt hierover dat er bij Axis goed wordt gekeken naar technologieën en partners, soms is het verstandig om technologie zelf te ontwikkelen of aan te kopen, maar soms is het te ingewikkeld om iets op korte termijn zelf te ontwikkelen of simpelweg te duur om een bedrijf over te nemen. Over specifieke partners doet hij geen uitspraken, maar er wordt wel degelijk rekening gehouden met hoe belangrijk bepaalde technologieën zijn voor het bedrijf en hoe ze dat op de een of andere manier veilig kunnen stellen. In de nabije toekomst verwacht hij dan ook nog wel wat nieuwe aankondigingen van Axis waarin dat duidelijker naar voren komt, nu is het nog te vroeg.

Cloud

Hetzelfde geldt een beetje voor clouddiensten, iets waar we een aantal maanden geleden Axis ook al eens over aan de tand voelde. Inmiddels zegt Beerentemfel hierover dat Axis inmiddels veel onderzoek doet naar cloudproducten en er ook met universiteiten wordt samengewerkt om daarin te innoveren en talenten binnen te halen. Het bedrijf kan op dit moment echter nog niets aankondigen hierover.

Dat Axis in de toekomst iets gaat doen in de cloud is natuurlijk niet meer dan logisch, wat precies is echter nog wel de vraag. Het heeft verschillende technologieën in huis, ten opzichte van de concurrentie waardoor hun camera’s beter aan de cloud zijn te knopen. Denk bijvoorbeeld aan zipstream, hiermee kunnen streams enorm worden gecomprimeerd waardoor je niet continu een volledige stream naar de cloud hoeft te sturen. Het aantal frames per seconde wordt dynamisch aangepast als er geen beweging is. Daardoor is 1 frame per seconde voldoende, terwijl de techniek binnen een seconde weer kan opschalen naar 25 frames per seconde. Het wachten is tot Axis hierover meer bekend kan maken.

Op de vraag of het innovatietempo te laag ligt of wij te ongeduldig zijn zegt Beerentemfel, dat Axis geen IT-bedrijf is dat volledig op snelle innovatie is gericht. Axis kiest voor een meer traditionele weg waar eerst veel onderzoek wordt gedaan en er vervolgens gebalanceerde keuzes worden gemaakt. Iets wat toch een beetje tegen de trend in de IT-markt in is op dit moment. Tot nu toe heeft dat het bedrijf ver gebracht, of dat houdbaar is in de huidige digitale economie is de vraag.

Het gaat in elk geval wel goed met het bedrijf. Naast de omzet van een miljard euro is er een groei gerealiseerd van 20 procent. Wordt er een nieuw hoofdkantoor gebouwd in Zweden met ruim 40.000 vierkante meter oppervlak, wat moet helpen om straks nog beter producten te ontwikkelen. Ook komt er een nieuw groot experience center waar partners straks met hun klanten kunnen langskomen. Ook moederbedrijf Canon lijkt zich goed aan de afspraken te houden, Axis kan zelfstandig doorgroeien maar tegelijk gebruikmaken van de voordelen die Canon biedt op het gebied van cameratechnologie en patenten om diensten te ontwikkelen.

Axis gaat overduidelijk interessante tijden tegemoet. Reden genoeg voor ons om het bedrijf goed te blijven volgen.