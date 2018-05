AI als stuwende kracht voor verbluffende bedrijfsgroei

De furore rond kunstmatige intelligentie (AI) is begrijpelijk. Wanneer AI correct wordt toegepast, speelt het een vooraanstaande rol bij het garant stellen van de toekomst van uw bedrijf, met de potentie om toekomstig succes te bevorderen. AI belooft de mogelijkheden van de toekomst, en daarmee de mogelijkheid om als winnaar naar voren te komen uit de race om ‘digitaal’ te worden. Niet voor niets wordt er tot aan 2021 jaarlijks een groei van 50% in de uitgaven voor AI en cognitief computergebruik voorspeld.

Steeds meer bedrijven richten hun aandacht op de AI-hype, maar deze bedrijven moeten zich wel bewust zijn van de uitdagingen waarmee ze te maken krijgen. AI is ondanks de hype nog steeds in ontwikkeling en biedt geen eenduidig recept voor succes.

AI bezit zeker het vermogen om significante zakelijke kansen te creëren. Het is daarom begrijpelijk waarom zo veel bedrijven een graantje willen meepikken. Bedrijven die AI omarmen, moeten echter wel hun eigen weg inslaan, weg van de traditionele strategieën waardoor anderen zich laten tegenhouden. Deze ‘andere’ manier van denken is de enige manier om als digitale winnaar uit de strijd naar voren te komen.

Geweldige mogelijkheden gaan gepaard met grote obstakels

We zien veel bedrijven worstelen met de vraag hoe ze AI kunnen inzetten. Veel bedrijven willen AI zo snel mogelijk invoeren maar worstelen met de vraag hoe ze van AI kunnen profiteren of hoe ze een specifieke taak kunnen optimaliseren, alleen al vanwege de enorme IT-complexiteit.

AI is breder dan alleen maar een IT-initiatief: de technologie moet door het hele bedrijf worden omarmd. Daarom moeten bedrijven op zoek gaan naar forums voor discussies en plekken om ideeën te testen. Zo hebben we bij Lenovo onlangs drie innovatiecentra geopend, waar onze klanten hun ideeën kunnen bespreken, deze kunnen testen en kunnen innoveren.

Bedrijven die met succes de obstakels bij de invoering van AI-technologie weten te overwinnen, kunnen een extreme bedrijfsgroei verwachten terwijl hun IT-initiatieven gedijen.

Behoefte aan deskundig advies

Naarmate de technologieën op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en Machine Learning (ML) steeds meer mainstream worden, ziet men in een aantal sectoren al grote voordelen. Landbouw, wetenschap en gezondheidszorg behoren tot de vele sectoren waar de technologie wordt gebruikt om diensten en producten van een hogere kwaliteit te leveren. Van het verbeteren van droogtebeheerplannen tot het verbeteren van radiologiepraktijken: AI vormt de basis voor het optimaliseren van deze oplossingen.

Achter deze initiatieven bevindt zich een software-defined datacenter, speciaal gebouwd om de kracht van AI optimaal te benutten. Bedrijven moeten echter nog steeds de flexibiliteit tonen om zich aan te passen. Dit betekent dat ze zo moeten kunnen opereren dat technologie de bedrijfsvoering niet belemmert. Daarom is het van vitaal belang dat bedrijven samenwerken met partners die in de AI- en ML-ruimte investeren om het meeste uit hun initiatieven te halen. Dit is de reden waarom we onze AI-initiatieven in een hogere versnelling hebben gezet, om nieuwe en bruikbare inzichten te genereren in de zakelijke en wetenschappelijke sectoren.

AI stimuleert de mogelijkheden van de toekomst

AI biedt oneindig veel mogelijkheden. Zo gebruikt de North Carolina State University (NCSU) AI om boeren te helpen anticiperen op aankomende droogte, zodat ze hun gewassen kunnen aanpassen of investeringen kunnen doen om beter op een droogteperiode te zijn voorbereid. Dit wordt gedaan middels een ‘geo-spatial image-processing engine’ die weergegevens over een landkaart heen legt waarbij Machine Learning wordt gebruikt om de gevolgen van droogte op landbouwgrond te voorspellen.

Om vergelijkbare voordelen te behalen, moeten bedrijven over een sterke basis en een goed begrip van de technologie beschikken. Dit begint met een flexibel, toekomstgericht en voor AI geoptimaliseerd datacenter. Zo’n datacenter vormt de enige pijler die in staat is om de enorme hoeveelheid data te verwerken die zo cruciaal zijn voor alle AI-modellen.

De juiste infrastructuur, gecombineerd met een andere manier van denken, stelt het moderne bedrijfsleven in staat om zich te onderscheiden van de rest van de concurrentie.

Dit is een ingezonden bijdrage van Lenovo DCG. Via deze link vind je meer informatie over de datacenter-mogelijkheden van het bedrijf.