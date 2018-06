Een weekendje lekker nerden

“Overdag is Rebekka een doodgewone Office 365 consultant. Ze spreekt met twee woorden, kijkt haar gesprekspartner recht in de ogen en eet met mes en vork. Soms denk je: het is net een normaal mens. Maar vier keer per jaar ontwaakt de echte ict-nerd in Rebekka. Dan sluit ze zich met haar collega’s een weekend op kantoor op, slaapt tussen de bureaus en duikt de diepe krochten van de ict in.”

Werken als Office 365 consultant is geweldig. Ik ga naar organisaties in zorg en onderwijs en breng in kaart wat de organisatie en medewerkers nodig hebben om slimmer en beter te werken dankzij technologie. Dat vertaal ik dan naar concrete oplossingen. Ik ben echt een fan van het Office 365 platform en vind het leuk om mensen mee te nemen in de mogelijkheden en voordelen voor hun dagelijkse werk.

Je krijgt er veel voor terug

Ik ben geen typische ict-er. Ik heb ruim tien jaar de andere kant ervaren, als gebruiker. Het voordeel daarvan is dat ik me goed kan inleven in de impact van nieuwe ict voor medewerkers. Als Office 365 consultant bij Winvision kan ik zowel mijn sociale vaardigheden als mijn technische affiniteit kwijt. Het is interessant en uitdagend werk. Winvision legt de lat hoog en verwacht veel van me. Maar daar krijg ik ook veel voor terug. Opleidingen, leuke collega’s, uitstekende arbeidsvoorwaarden. En een paar keer per jaar een nerd-weekend.

Om de paar maanden is er een hackathon bij Winvision. Dan gaan we met collega’s een heel weekend lang slimme en minder slimme ict-dingen bedenken en maken. Wilde ideeën, vergezochte oplossingen, haast onmogelijke toepassingen; we gaan aan de slag en zien wel hoe ver we komen. Het is de ideale combinatie van gezelligheid en inhoud. Normaal heb je niet de tijd en de ruimte om een ingeving uit te werken. Maar tijdens de hackathon wel.

Toch niet zo’n briljant idee?

We eten, drinken, spelen, programmeren en slapen op kantoor. Dat heeft een nogal studentikoos karakter, maar voelt vooral als een enorme vrijheid. Je hebt de meest geavanceerde middelen tot je beschikking en zit naast collega nerds die het ook geweldig vinden om te bouwen, testen en opnieuw te maken. Je leert daar enorm veel van. Het geeft je ook de mogelijkheid om de ideeën die je in je achterhoofd hebt, eens de volledige aandacht te geven. Dan blijkt vaak dat het idee toch niet zo briljant was als je zelf vermoedde. Maar soms kom je samen tot echt mooie oplossingen die je ook in de praktijk kunt inzetten.

Zo’n hackathon met collega’s bij Winvision is erg leuk en waardevol. Ook als er niks concreets uit voortkomt. Als ict’er heb je het af en toe gewoon nodig om de nerd in jezelf helemaal los te laten.

Dit is een ingezonden bijdrage van Rebekka Aalbers, Office 365 consultant bij Winvision.