China zorgt voor veel hardere groei IoT dan eerder voorspeld

Ericsson presenteert vandaag haar Mobility Report, iets wat het al sinds 2011 ongeveer ieder halfjaar doet. Uiteraard staan daar allerlei wetenswaardigheden in omtrent de groei van LTE ten opzichte van oudere standaarden. Ook op zaken zoals Voice over LTE (VoLTE) en Fixed Wireless Access (FWA) wordt ingegaan en uiteraard mag de opkomst van 5G niet ontbreken. De meest opvallende voorspellingen in het rapport betreffen echter het aantal IoT-aansluitingen dat de komende jaren wordt toegevoegd. Wij spraken over het rapport voor publicatie ervan met Patrik Cerwall, Head of Strategic Marketing, Business Area Networks bij Ericsson.

Veel van wat in rapporten zoals het Ericsson Mobility Report staat, valt onder de noemer gestage ontwikkeling. Het is bijvoorbeeld niet verrassend dat LTE inmiddels de dominante technologie is in de mobiele wereld. Wellicht wel dat dit pas eind 2017 het geval was overigens, maar dat terzijde. Verder wordt er uiteraard de nodige nadruk gelegd op 5G. Eind dit jaar, begin volgend jaar komen de eerste smartphones op de markt die 5G ondersteunen, volgens het rapport.

5G breekt over enkele jaren pas echt door

Er mogen dan smartphones met 5G-chips aan boord verwacht worden binnen afzienbare tijd, dat betekent niet dat we volgend jaar allemaal aan de 5G gaan. Dat heeft volgens Cerwall onder andere te maken met de voortgang van de technologie. In het algemeen moet je bij chips (evenals bij andere technologieën overigens) enkele iteraties wachten voor ze volwassen genoeg zijn. Volgens Cerwall zal de derde generatie 5G-chips volwassen (en – niet onbelangrijk – betaalbaar) genoeg zijn om massaal toegepast te kunnen worden. Voor 2020 gaat dit volgens hem niet gebeuren.

Verder moet ook niet vergeten worden dat we het bij 5G hebben over een compleet spectrum aan frequenties. We weten van 4G nog hoeveel gedoe dit op kan leveren. Frequenties moeten vrijgemaakt worden, er vinden veilingen plaats die de boel eigenlijk alleen maar versnipperen en ga zo maar door. Er zijn lage, midden en hoge frequenties bedacht (600 MHz in het onderste deel van het spectrum, 2,5, 3,5 en 4,5 GHz in het midden en 28 en 39 GHz (mm-golven) in het hoogste deel van het spectrum.

De wil van landen en regeringen om daadwerkelijk stappen te zetten rondom 5G is ook zeker erg belangrijk trouwens. Het zijn traditiegetrouw landen zoals Zuid-Korea, Japan, de VS en inmiddels ook China die snel zijn met de uitrol van nieuwe standaarden. Voor een deel zal dat ongetwijfeld aan de geschiktheid van het spectrum als geheel liggen, maar beleid speelt eveneens een grote rol.

In het Mobility Report wordt de voorspelling gedaan dat 5G in 2020 goed is voor 20 procent van al het verkeer op mobiele netwerken. Om dit in perspectief te plaatsen, die 20 procent zal dan vele malen meer verkeer zijn dan we nu in totaal verstouwen.

2018 een keerpunt voor IoT

IoT is een term waar we al jaren mee bestookt worden. Het concept is ook zeker niet nieuw en wordt al tientallen jaren gebruikt in bijvoorbeeld industriële omgevingen. Echt mainstream wordt het echter maar niet. Volgens Cerwall is het goed mogelijk dat we later op 2018 terugkijken als het jaar van de definitieve doorbraak. In 2023 verwacht men bij Ericsson 3,5 miljard IoT-verbindingen die gebruikmaken van het mobiele netwerk. Het gaat dan om alle IoT-technologieën bij elkaar, maar NB-IoT, LTE Cat-M1 als voornaamste.

Uiteraard gaat het bij dat soort verbindingen over de auto-industrie, toch hét meest tastbare voorbeeld van IoT op het moment. Cerwall ziet echter ook een forse verschuiving binnen industriële IoT. Ook daar zal men meer en meer gebruik gaan maken van mobiele IoT-aansluitingen. Niet alleen voor het uitlezen van robots en dergelijke, maar ook voor de algemene bedrijfsvoering.

Uiteraard is de opkomst 5G een van de voornaamste redenen voor de grote toename van IoT-verbindingen. Maar ook de rol van China komt regelmatig terug in ons gesprek met Cerwall. Dat land is op massale schaal IoT aan het uitrollen. Het is wat Cerwall policy-driven groei noemt. De regering heeft er dus een prioriteit van gemaakt om het te laten groeien. En dan kan het hard gaan in een land van het formaat van China. Het heeft er in ieder geval voor gezorgd dat Ericsson hun forecast stevig heeft aangepast als het gaat om de ontwikkeling van IoT. Afgelopen november waren ze nog beduidend voorzichtiger.

AI voor netwerkmanagement

Tot slot hebben we het met Cerwall ook nog even over iets anders, namelijk het beheren van al die nieuwe verbindingen, zowel op het vlak van mobiele netwerken in het algemeen als mobiele IoT. Netwerken zullen de komende jaren steeds zwaarder belast gaan worden en ook beduidend complexer worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het op de juiste manier afhandelen van QoS (network slicing), een van de voornaamste voordelen van 5G. We gaan op een punt komen dat het beheer van de netwerken niet langer gedaan kan worden door mensen. Ondersteuning van een vorm van AI is dan nodig.

Uiteraard zijn bovenstaande zaken allemaal voorspellingen. Deze zijn weliswaar niet zomaar uit de duim gezogen en hebben een goede onderbouwing. De aanpassing op het gebied van IoT door Ericsson in het huidige rapport ten opzichte van dat van november, heeft echter ook aangetoond dat niet alles zwart-wit is. We kijken dus nu al uit naar het volgende rapport. Hoe dichter we bij 2020 en 2023 komen (twee jaartallen die veelvuldig terugkomen in het rapport), des te kleiner de onzekerheid is in de voorspellingen.

Hieronder als laatste stukje informatie enkele ‘grote getallen’. Dat is altijd interessant om eens over door te denken.