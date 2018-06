Integratietechnologie vormt basis van baanbrekend IoT-zorgplatform

Slimme gezondheidszorg heeft de toekomst, zeker nu IoT een revolutionaire impact belooft te gaan hebben op ziekenhuizen, zorginstellingen, artsen en patiënten.

Dell Boomi helpt een innovatieve Nederlandse start-up in samenwerking met Nalta Group bij de pilot van een ‘intelligent’ bed voor verpleeghuizen

De Nederlandse start-up digitalAngel, een dochteronderneming van Medux, één van de grootste leveranciers van medische hulpmiddelen in Nederland, loopt voorop in deze technologische ontwikkelingen. In nauwe samenwerking met Dell Boomi en Nalta Group ontwikkelt digitalAngel één van ’s werelds eerste open IoT-platforms, die slimme medische apparatuur verbindt en de data ervan beschikbaar stelt aan professionals in zorg en welzijn.

Integratie als basis voor IoT voor de gezondheidszorg

Technologische toepassingen in de gezondheidszorg ontwikkelen zich continu en het aantal slimme apparaten in de zorg breidt zich snel uit. digitalAngel heeft één platform voor ogen, waarmee al deze nieuwe IoT-apparaten die sensortechnologie gebruiken, verbonden en beheerd kunnen worden met behulp van de nieuwste mobiele apparaten en wearables. Door deze data overzichtelijk te verzamelen op één platform, kunnen taken geautomatiseerd worden. Tegelijkertijd wordt data efficiënter gedeeld en verbetert het inzicht in deze data, wat uiteindelijk leidt tot een verbeterde gezondheidszorg.

Het platform is als een van de eerste cloudplatforms in Europa gekenmerkt als een medische toepassing, wat betekent dat het platform aan zeer strenge databeveiligings- en betrouwbaarheidseisen voldoet.

Connectiviteit is een van de kernonderdelen van het gezondheidszorgplatform van digitalAngel. Dankzij de samenwerking met Boomi is het bedrijf op eenvoudige wijze in staat verschillende soorten apparaten, data en applicaties te integreren in één schaalbare, veilige en betrouwbare digitale infrastructuur.

Naast samenwerkingen met onderzoeksbureaus op het gebied van business en marketing, werkt digitalAngel ook met toonaangevende technische universiteiten in Nederland. In totaal werken maar liefst 18 verschillende partijen aan de diverse technologische uitdagingen van het platform en aan de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen op basis van de verzamelde IoT-data.

Verbeterde nachtrust voor patiënten dankzij slimme bedden

Het eerste pilotproject van digitalAngel richt zich op slimme matrassen. Deze pilot laat zien dat IoT een enorm effect kan hebben op zelfs de meest basale onderdelen van onze gezondheidszorg.

De slimme matrassen zijn uitgerust met temperatuur-, druk- en bewegingssensoren. Wanneer zich een ongewone patiëntsituatie voordoet (bijvoorbeeld wanneer een patiënt uit bed valt, of hulp nodig heeft bij het omdraaien), wordt het aanwezige personeel ingeseind.

“Slimmer slapen is van cruciaal belang als het op verbeterde gezondheidszorg aankomt. Daarom zijn we begonnen met een slim matras”, aldus Peter de Lange, managing director van digitalAngel.

Volgens De Lange zijn Boomi en Nalta onmisbare ‘legostenen’ bij dit Smart Bed-project. Hij legt uit dat digitalAngel zelf een platform had kunnen proberen te bouwen, maar dat dit een traag en ingewikkeld proces was geweest. In plaats daarvan koos digitalAngel voor de beste essentiële onderdelen om het platform te realiseren.

De Lange geeft aan dat Boomi en Nalta snelheid en expertise bijdragen aan het proces, die digitalAngel zelf nooit bereikt zou hebben als ze het platform vanaf de grond hadden geprobeerd op te bouwen. Gezamenlijk leveren de partijen de juiste digitale bouwstenen om het beoogde platform te realiseren.

“Door de nauwe samenwerking met Boomi en Nalta, hebben we in een korte tijd al ontzettend veel bereikt”, aldus De Lange.

Een digital gezondheidszorgplatform samenstellen

Salesforce is één van de essentiële onderdelen van het platform van digitalAngel. Het bedrijf gebruikt Salesforce Identity Cloud als de belangrijkste tool voor de hosting van alle partner-, klant- en gebruikergerelateerde informatie.

Onder de andere essentiële onderdelen van het platform vallen onder meer een op maat gemaakt zorgportaal, waar managers en medewerkers de slaapactiviteiten van patiënten kunnen volgen. Bovendien kunnen ze zelf instellen hoe en welke meldingen zij willen ontvangen op een mobiel apparaat, zoals een smartphone.

Voor de aansturing van het zorgportaal en andere applicaties, gebruikt digitalAngel een centrale database voor de opslag van de gegevens uit de matrassensoren en uit Salesforce.

Sensordata gaat door een IoT-gateway, die de data buffert, sorteert en doorstuurt naar de database API. Medewerkers hebben toegang tot die data in het zorgportaal. Zorgverleners kunnen per patiënt diverse criteria instellen waarop deze gemonitord zou moeten worden. Zoals bijvoorbeeld een tijdslimiet voor hoe lang een patiënt in een bepaalde houding moet liggen of een melding als een patiënt al langer dan 15 minuten uit bed is. In de eerste pilot beheert Boomi de volledige datastroom van en naar het zorgportaal, Salesforce, de IoT-gateway en de database API.

Mike Veldhuis, partner van Nalta, geeft aan dat Boomi onmisbaar is bij het vloeiende verloop van de verschillende integratieprocessen op het platform. Dat is geen eenvoudige taak, want onder één Salesforce-proces kunnen maximaal 15 sub-processen draaien die allemaal foutloos moeten verlopen. “Zonder Boomi zou het platform simpelweg niet werken”, zegt Veldhuis. “Als je kijkt naar de datastroom vanuit alle sensoren en slimme apparaten en gerelateerde applicaties zoals Salesforce, zie je dat de hoeveelheid data in zo’n IoT-netwerk een enorme omvang heeft. Weten wat er binnen die hoeveelheid data gebeurt kan een uitdaging zijn, maar dat is het mooie van Boomi. We weten precies waar de data zich bevindt en waar deze heen gaat.”

Schaalbaarheid & snelheid voor IoT-data integratie

Volgens De Lange heeft digitalAngel voor Boomi gekozen omdat de technologische basis van het platform niet alleen op zeer grote schaal moest werken, maar ook een hoge snelheid, veiligheid en gegevensbescherming moest kunnen bieden.

Hij legt uit dat Boomi het eenvoudig mogelijk maakt om een hoeveelheid Atoms (de run-time integration engine van Boomi) van ongeacht welke grootte te combineren tot een Boomi Molecule dat de juiste schaalbaarheid, flexibiliteit, beschikbaarheid en veerkracht biedt die het platform van digitalAngel nodig heeft.

De Lange voegt daaraan toe dat Boomi duidelijk boven zijn andere opties voor leveranciers van integratietechnologie uitsteeg. “Boomi loopt minimaal twee jaar voor op de andere leveranciers, zeker waar het snelheid en het gebruiksgemak van hun low-code development omgeving betreft”, aldus De Lange.

Snelheid is cruciaal voor het succes van het platform. De Lange gelooft dan ook dat het platform van digitalAngel, om echt te kunnen excelleren, snelle ontwikkelingen mogelijk moet maken en nieuwe technologie en mogelijkheden moet uitrollen op een tempo dat bij andere, traditionele, integratieprojecten nog niet eerder werd waargenomen. Integratietaken waarvan de ontwikkeling eerder weken of maanden gekost zou hebben, kunnen met Boomi in slechts dagen of zelfs uren worden uitgevoerd.

Boomi helpt digitalAngel niet alleen om sneller, maar ook efficiënter te werk te gaan.

Zo maakt Boomi het bijvoorbeeld mogelijk voor digitalAngel en Nalta om onafhankelijk van elkaar te werken aan nieuwe test- en productieomgevingen, terwijl er maar één broncode wordt gebruikt.

“Hoewel dit project ambitieus en uitdagend is, maakt Boomi het voor ons een stuk makkelijker”, geeft Veldhuis aan.

digitalAngel koos ook voor Boomi omdat ze met A-merken wilden werken. Omdat Boomi onderdeel uitmaakt van Dell, zag De Lange zich ervan verzekerd dat het bedrijf gedurende het hele bestaan van het platform met hen mee kan groeien.

De start van iets groots in de gezondheidszorg

Het slimme matras is slechts het begin van de plannen die digitalAngel heeft met het IoT-zorgplatform. Het bedrijf heeft de slimme gezondheidszorg in zeven domeinen opgedeeld. Hieronder vallen slim wonen, slimme medicatie, slimme entertainment, slimme activiteiten, slimme voeding, slimme communicatie en slimme mobiliteit.

Binnen deze secties ontwikkelt digitalAngel verschillende concepten. Zo is de pilot met het slimme matras onderdeel van het nachtrust concept, binnen de slim wonen-sectie.

Het eerstvolgende pilotproject richt zich op slimme bedden voor verzorgingstehuizen, waarbij gekeken wordt naar de automatisering van het ‘verstellen’ van deze bedden, om zo de kwaliteit van de zorg voor patiënten te verbeteren.

digitalAngel ziet zichzelf in de toekomst als een centrale IoT-hub voor gezondheidszorg, voor iedere leverancier van medische hulpmiddelen en voor alle zorgverleners in Europa. Ieder apparaat zou aansluitbaar moeten zijn en data zou beschikbaar moeten zijn via iedere applicatie of database, om zo nieuwe toepassingen te kunnen ontwerpen en zorgkosten te verlagen.

Hoewel het IoT-platform van digitalAngel nog in de beginfase zit, ziet De Lange veel mogelijkheden waarop Boomi bijdraagt aan de intelligentie van het platform en alle datastromen vloeiend laat verlopen.

De robuuste API-, master data-, EDI- en workflow managementcapaciteiten van Boomi worden een onmisbaar onderdeel om ervoor te zorgen dat de data op het platform te allen tijde up-to-date en op de juiste plek beschikbaar is. Boomi en Nalta dragen er dankzij hun samenwerking aan bij dat digitalAngel zich continu kan blijven uitbreiden met nieuwe soorten apparaten en data.

“Ik kan je natuurlijk een mooi verhaal vertellen over onze visie en strategie”, geeft De Lange aan. “Maar dat verhaal moet vertaald worden naar een effectief, flexibel en schaalbaar digitaal platform. Dát is de reden dat we samenwerken met Nalta en Boomi.”

Dit is een ingezonden bijdrage van Dell Boomi. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.