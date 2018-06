Data snel en eenvoudig analyseren met Oracle Autonomous Analytics Cloud

Oracle heeft met de Oracle Data Warehouse Cloud een begin gemaakt aan zijn autonome diensten, maar daar stopt het niet. Het tweede belangrijke autonome product dat direct aansluit op deze autonome database is de Oracle Autonomous Analytics Cloud. Een service waarmee je relaties en patronen van data snel inzichtelijk kan maken en die de gebruiker helpt om snel belangrijke conclusies te trekken.

De Oracle Autonomous Analytics Cloud is een op zichzelf staand product. Hoewel het natuurlijk goed kan samenwerken met de Oracle Autonomous Data Warehouse, kan de gebruiker ook kiezen voor andere en meerdere databronnen. Zo’n andere databron is bijvoorbeeld iets simpels als een Excel sheet. Ook uitgebreidere opties zoals Hadoop, een Amazon, Azure of Google Cloud database, een MySQL-database of een SaaS-applicatie zoals Google Analytics waarmee websites hun bezoekers meten behoren tot de mogelijkheden.

De beoogde zakelijke gebruiker van dit product zijn mensen die regelmatig met data werken. Dat kan een BI-specialist zijn, maar ook gewoon een kantoormedewerker die het concept van kolommen en rijen met data snapt. Vaak hebben deze gebruikers ook al een beeld bij welke data ze ongeveer willen verzamelen en analyseren. Deze basiskennis komt goed van pas bij het gebruik van de Analytics Cloud.

Werken met de Oracle Autonomous Analytics Cloud

Na het inladen van de data zal de Oracle Autonomous Analytics Cloud vragen welke tabellen en kolommen je allemaal wilt gebruiken. Die kan je via een eenvoudige webinterface selecteren. Daarna gaat de Oracle Autonomous Analytics Cloud de data analyseren en zal het de data presenteren. Daarbij wordt kunstmatige intelligentie (AI) gebruikt om te bepalen in wat voor soort grafiek de data het best tot zijn recht komt. De dienst beschikt over allerlei verschillende staaf-, lijn- en cirkeldiagrammen. Vervolgens wordt de data zo gebruiksvriendelijk mogelijk weergegeven en kan de zakelijke gebruiker nog filteren en sorteren om tot een beter resultaat te komen.

Deze nieuwe Oracle Autonomous Analytics Cloud werkt zeer intuïtief en gebruikersvriendelijk, zodat gebruikers snel tot resultaat kunnen komen. Ook de koppelingen met externe databases van andere partijen zorgt ervoor dat de dienst breed is toe te passen. De grootste meerwaarde is het begrijpbaar maken van data. Het is namelijk vaak helemaal niet zo voor de hand liggend hoe je data uit verschillende kolommen goed inzichtelijk kan maken. Dat weet Oracle met zijn AI-modellen goed op te lossen door zelf analyses aan te reiken met de explainfunctie.

Uiteindelijk zijn veel zakelijke gebruikers die met data werken niet altijd een database administrator of data analist, dus een beetje hulp bij het analyseren en presenteren van de data kan geen kwaad. Ook kan de software conclusies halen uit de data waar de gebruiker niet eens aan heeft gedacht.

Bijvoorbeeld als er in een bedrijf veel verloop is en werknemers maar kort bij het bedrijf blijven. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Het treft bijvoorbeeld een specifieke afdeling, omdat daar een manager zit die wellicht een verkeerde managementstijl hanteert. Dat is nog vrij makkelijk te achterhalen. Maar het kan ook zijn dat het vertrokken personeel vaak moest overwerken, of omdat de salarissen van bepaalde functies niet meer marktconform zijn. In sommige gevallen kan de data van het personeel uitkomst bieden en een oorzaak vinden voor een probleem dat nog niet geheel zichtbaar was. Zeker in grote bedrijven zijn dit soort conclusies vaak lastiger te trekken.

Het mooie aan deze Oracle Autonomous Analytics Cloud is, is dat een HR-afdeling zelf kan besluiten om de personeelsdata te analyseren om dit soort zaken uit te zoeken. Het hoeft in principe niet langs de IT-afdeling, een database administrator en een data analist om dit mogelijk te maken. De afdeling heeft alleen toegang nodig tot deze Analytics Cloud en kan vervolgens de data die het voor handen heeft importeren en analyseren.

Op dit moment is de Oracle Autonomous Analytics Cloud beschikbaar als zelfstandige dienst, maar het product zal ook worden gekoppeld met de vele enterprise SaaS-applicaties van Oracle. Waaronder bijvoorbeeld het HRM-pakket van Oracle.

Kwaliteit van data enorm belangrijk

Om deze Oracle Autonomous Analytics Cloud goed te gebruiken heb je niet veel nodig, maar wat je wel nodig hebt is kwalitatieve data. Veel bedrijven hebben wel data voor handen, maar deze is nog niet altijd geoptimaliseerd om ook effectief te gebruiken. Bedrijven moeten ook goed kijken naar de kwaliteit van de data. Als er data wordt verzameld is die informatie dan compleet, wordt de data netjes verzameld, zit er niet teveel ruis tussen of mogelijk foute records die bij het analyseren kunnen zorgen voor een verkeerde uitkomst. Oracle helpt hierin ook mee, door bij het inladen van de data een overzicht te geven van de data. Hoe volledig bepaalde kolommen zijn ingevuld, als bijvoorbeeld maar 5 procent een leeftijd heeft opgegeven, is het niet handig om analyses op basis van leeftijden te doen.

Data wordt het nieuwe goud genoemd en daar zijn we het zeker mee eens, maar het proces om het goud te vinden is niet veel eenvoudiger dan het delven van goud. Deze cloudoplossing van Oracle maakt het echter wel een heel stuk eenvoudiger. Wij denken dat voor veel bedrijven de Oracle Autonomous Analytics Cloud zeker de moeite waard is om uit te proberen, ook als ze verder helemaal geen klant zijn van Oracle. Want doordat Oracle zoveel verschillende databronnen ondersteunt, kan je deze dienst ook los afnemen.