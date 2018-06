Oracle maakt met Autonomous Data Warehouse Cloud van database een business tool

Het enterprisesoftwarebedrijf Oracle werkt aan een nieuw cloudaanbod, de Autonomous Cloud. De nieuwe clouddiensten richten zich specifiek op de zakelijke gebruiker en moeten de rol van de IT-professional verkleinen en ontlasten. Het eerste product in dit aanbod was de Autonomous Data Warehouse Cloud.

We hebben de afgelopen weken al vaker geschreven over het nieuwe Autonomous Cloud aanbod van Oracle. Ook over de recente uitbreiding, waarbij Autonomous Analytics Cloud, Autonomous Integration Cloud en Autonomous Visual Builder zijn toegevoegd aan het aanbod. Het lijkt ook zeker niet de laatste Autonomous Cloud-dienst van Oracle te zijn, het komende jaar verwachten we nog wel wat meer aankondigingen.

Oracle heeft met de Autonomous Cloud een unieke propositie

Oracle is met zijn Oracle Cloud inmiddels al enkele jaren actief. Het weet vooral bestaande enterpriseklanten aan zich te binden voor zijn cloud-aanbod. Hoewel het met een scherpe prijs en betere prestaties tracht te concurreren met het grote Amazon, lukt dat nog niet helemaal. De marketingkracht van de grote drie is simpelweg groter. Ook zijn de grote drie verder met hun PaaS-portfolio, wat ontwikkelaars weer aanspreekt. Oracle had een unieke propositie nodig om klanten te overtuigen van hun cloudaanbod, met autonomous lijkt het bedrijf dat gevonden te hebben.

In hoog tempo introduceert Oracle nu het ene na het andere autonomous product. Ook worden er overnames gedaan om dit proces te versnellen. Daarnaast worden er structureel overnames gedaan om het cloudaanbod te versterken en te verbeteren. Met de Autonomous Cloud lost Oracle een probleem op dat bij veel bedrijven aan de orde van de dag is: een overbezette IT-afdeling met te veel werk en te weinig tijd. De Autonomous Cloud-producten van Oracle werken zoals de naam al zegt volledig autonoom, hierdoor heeft de IT-professional er vrijwel geen omkijken naar.

De Autonomous Cloud-producten kunnen razendsnel worden uitgerold en beschikbaar worden gemaakt voor de zakelijke gebruiker, bijvoorbeeld voor een BI-gebruiker die snel veel data wil kunnen verwerken of analyseren. De IT-afdeling hoeft geen servers in te richten, te configureren, database aan te maken en vervolgens het onderhoud in te plannen en te monitoren. Bij een Autonomous Database kan er gewoon direct een database beschikbaar worden gemaakt en het onderhoud en patches worden automatisch door Oracle gedaan door middel van machine learning, ongeacht hoe groot de database is. Of het nou gaat om een database van 100MB of een database van 200TB.

Budget effectief inzetten

De belangrijkste vraag in dit proces zal zijn, hoeveel budget is er beschikbaar voor een autonomous product en hoe kan dat optimaal worden ingezet. Het gebruik wordt per uur afgerekend en op basis van het aantal rekenkernen (cores). De bedoeling is dat men straks voor een project volledig kan inplannen hoeveel cores op welk moment gebruikt kunnen worden. De database kan tevens uitgeschakeld worden op bepaalde uren of dagen, waardoor er ook geen kosten zijn. Als een bepaalde afdeling een database alleen op maandag en dinsdag gebruikt om de prestaties van de afgelopen week te berekenen, heb je misschien de eerste twee dagen van de werkweek veel rekenkracht nodig, op woensdag een beetje rekenkracht om de data uit te lezen, maar de rest van de week kan de database gewoon uit.

Het mooiste zou natuurlijk zijn als zoiets ook autonoom zou werken, maar dat is lastig te automatiseren. Je hebt namelijk te maken met budgetten die over het algemeen niet mogen worden overschreden. Wel zou Oracle op basis van een gebruikshistorie kunnen adviseren om op bepaalde momenten meer of minder rekenkracht in te zetten of de database uit te zetten.

Autonome configuratie en optimalisatie

De zakelijke gebruiker die aan de slag gaat met een database, weet vaak prima wat voor kolommen hij of zij gaat gebruiken in zijn database. Welke relaties er gelegd moeten worden en wat voor analyses er uiteindelijk uit moeten rollen. Daarvoor zijn genoeg applicaties beschikbaar die je direct op de database kan aansluiten.

De horde die daarna regelmatig voorkomt bij een zakelijke gebruiker is dat de omgeving niet lekker functioneert. Het inladen van gegevens en het filteren of het leggen van relaties neemt enorm veel tijd in beslag. Een standaard database wordt na de ingebruikname over het algemeen nog geconfigureerd en geoptimaliseerd voor de handelingen die de zakelijke gebruiker wil doen. Daarvoor heb je een database administrator nodig van de IT-afdeling, behalve bij de Autonomous Database. Door Oracle’s jarenlange ervaring met databases kan het zelf analyseren wat voor soort queries er worden uitgevoerd op de database en hoe deze het beste geoptimaliseerd kan worden. De configuratie van de database wordt naarmate deze meer wordt gebruikt steeds beter, waardoor een gebruiker in principe altijd de meest optimale performance uit een Autonomous Database moet halen. Natuurlijk kan er altijd nog een tekort zijn aan rekenkernen, maar ook dat is eenvoudig op te lossen door meer rekenkernen toe te wijzen.

De IT-afdeling heeft er dus totaal geen omkijken meer naar, en kan zich focussen op belangrijke taken. Ook kan een database administrator doen wat hij eigenlijk hoort te doen: de gebruikers helpen, laten zien hoe ze nog betere verbanden kunnen leggen en sneller analyses kunnen doen. Het vak uitoefenen wat ze eigenlijk wilde doen, data modellering, in plaats van databasebeheer in de vorm van configuraties, tuning en patches. Dat neemt Oracle uit handen door het te automatiseren. De Autonomous Data Warehouse is dus pure winst voor zowel de IT-afdeling, database administrator als zakelijke gebruiker. Het maakt van de database een echte autonome business tool.