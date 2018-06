HMD Global (Nokia) zet in op enterprise, maar is komende jaren niet winstgevend

HMD Global is wellicht niet de bekendste naam, maar als we zeggen dat het bedrijf smartphones onder de Nokia-naam op de markt brengt, gaat er wellicht wel een lichtje branden. Techzine reisde speciaal af naar Moskou om een van de topmensen van Nokia te interviewen: Pekka Rantala, EVP, CMO bij HMD Global. We deden het interview tijdens een evenement waar ze drie nieuwe Nokia-toestellen introduceerde en bekendmaakte deel te gaan nemen aan het Android Enterprise-programma.

HMD Global brengt de nieuwe Nokia’s op de markt, maar dat betekent niet dat het ‘originele’ Nokia volledig uit beeld is. Het Finse bedrijf heeft dan ook een zetel in het bestuur van HMD Global. Daarnaast kan HMD Global putten uit de kennis die er nog altijd is bij Nokia. Verder zijn veel werknemers van HMD Global afkomstig van Nokia.

Partners

Naast Nokia werkt HMD Global samen met nog enkele partners. Foxconn is wellicht de voornaamste hiervan. Dat bedrijf produceert waarschijnlijk 9 van de 10 mobiele telefoons in de markt. Problemen met productie of voorraad zullen niet snel voorkomen dus. Daarnaast is Foxconn een Chinees bedrijf. Dit biedt toegang tot de Chinese markt, waar de Nokia-telefoons enorm populair zijn.

Tot slot is er de nauwe samenwerking met Google. Nokia heeft ervoor gekozen om echt standaard Android te leveren, beter bekend als Android One. Dat betekent dat Nokia geen schil legt over de Android-installatie, maar ook geen additionele (verplichte) apps toevoegt aan de toestellen. Verder kunnen updates snel worden uitgerold en krijgen toestellen de maandelijkse security-patches. Vanaf juni draaien alle toestellen op Android Oreo.

Nu ook Android Enterprise

HMD Global heeft besloten om zich ook vast te gaan bijten in Android Enterprise. We vroegen Rantala hoe hij denkt de zakelijke markt te gaan veroveren.

Rantala stelt dat Nokia nog steeds een heel betrouwbaar merk is onder een grote doelgroep. Hij verwacht dat die betrouwbaarheid het merk ver gaat brengen. “Er zijn laatst blind testen gedaan en mensen halen de Nokia-telefoons er blind uit, want het zijn degelijke betrouwbare toestellen. Dan heb je een sterk merk in handen, iets waar enterprises naar op zoek zijn.”

Ook het feit dat HMD Global een kale Android One-versie levert zonder extra applicaties zal enterprises aanspreken, aldus Rantala. “Daarnaast bieden we maandelijkse updates voor alle modellen, waardoor altijd de laatste beveiligingsupdates zijn uitgerold op onze toestellen. Veiligheid is ook iets wat enterprises eisen. Al deze zaken samen is iets wat geen enkele andere Android-fabrikant op dit moment kan bieden. Daarin onderscheiden we ons van de rest.”

Verschillende routes

Hoe HMD Global de zakelijke markt precies gaat aanvliegen lijkt nog niet helemaal duidelijk te zijn. Er worden op dit moment verschillende routes verkend. HMD Global is in gesprek met verschillende system integrators om de Nokia-toestellen te gaan aanbieden bij hun klanten. Er worden verder ook zakelijke sessies georganiseerd waarin HMD Global presentaties geeft over de toestellen in de zakelijke markt. Uiteraard worden ook de telecomproviders niet vergeten. Daar wordt ook druk mee gesproken.

Rantala geeft aan dat de sessies die HMD Global organiseert, goed bezocht worden, maar ook dat de adoptie op de zakelijke markt nog in de kinderschoenen staat. De eerste tenders en klanten zijn nu voorzien van Nokia-toestellen. De volgende stap is om de ervaring van die klanten en de feedback te gaan verzamelen, daar lering uit te trekken en case studies te maken.

Vs. Samsung Knox

Natuurlijk hebben we ook nog even de vergelijking met Samsung Knox getrokken. Op de zakelijke markt is Samsung immers enorm sterk, mede doordat ze met Knox niet alleen softwarebeveiliging hebben, maar ook een hardwarematige beveiliging. Rantala erkent dat Samsung inderdaad een stevige marktpositie heeft. Dat hoeft ook niet per se te veranderen, maar wat competitie in de zakelijke markt kan zeker geen kwaad. Hij denkt dat de bedrijven prima naast elkaar actief kunnen zijn, ieder bedrijf heeft zo zijn voordelen.

Daarin heeft hij een punt, want Samsung levert bij lange na geen uniform zakelijk product. Op goedkopere toestellen rolt Samsung veel minder vaak beveiligingsupdates uit. Ook verschillen de Knox-versies en daarmee de features op de toestellen. Het is niet zo dat alle toestellen die in 2018 uitkomen dezelfde, of de meest recente Knox-versie hebben. Samsung levert op het vlaggenschip de meest recente versie, maar op midrange- en budgetmodellen dan weer een oudere versie. Dan lijken de Nokia-toestellen met maandelijkse updates op alle toestellen wel een stuk beter en veiliger.

Financiën op orde, maar komende jaren geen winst

Recent heeft HMD Global nog een financieringsronde gehouden, waarin het 100 miljoen dollar heeft opgehaald. Dat biedt voldoende lucht om voorlopig door te gaan met het uitbouwen van het Nokia-merk, maar winst is nog ver weg. Vorig jaar zijn zo’n 70 miljoen Nokia-telefoons verkocht, waarvan de meerderheid featurephones waren, zoals de iconische Nokia 3310. De minderheid was dus smartphones.

Het exacte aantal is niet duidelijk, maar wij hadden vernomen dat het zou gaan om 6,5 miljoen smartphones. Rantala gaat hier vrij hard tegenin: “We hebben nooit dit soort verkoopcijfers bekendgemaakt, dat is pure speculatie”. Wel erkende hij dat het minder smartphones zijn dan featurephones.

Het maken van featurephones blijft voorlopig ook gewoon op de agenda staan, want daarmee genereert het bedrijf eenvoudig speelgeld om verder mee te bouwen in de smartphonemarkt. Of er dit jaar meer winst wordt gemaakt met featurephones dan vorig jaar is nog onduidelijk. Ten eerste omdat het pas juni is en ten tweede omdat het iconische succesnummer van vorig jaar, de Nokia 3310, niet snel zal worden geëvenaard qua verkoopcijfers.

Omslagpunt voor winst

We hebben ook gevraagd hoeveel Nokia-smartphones er verkocht moeten worden per jaar op basis van de huidige modellen om winstgevend te zijn. Dit soort bedrijven hebben namelijk zeker berekeningen gedaan om erachter te komen waar het omslagpunt ligt voor winstgevendheid. Deze vraag probeerde Rantala vooral te ontduiken, door te stellen dat dit afhankelijk is van de groei, de winstcijfers, de verkoop van de modellen en dergelijke.

Goed om te weten is dat eigenlijk alleen Apple en Samsung winst maken op de verkoop van smartphones. Alle andere fabrikanten die geprobeerd hebben om een substantiële rol te spelen in de smartphonemarkt zijn allemaal genadeloos op hun gezicht gegaan financieel. Bedrijven als HTC, LG en Sony hebben miljarden euro’s verbrand. Die hadden echter niet zo’n sterke merknaam als het gaat om telefoons als Nokia heeft.

De komende drie jaar geen winst

Volgens Rantala is het theoretisch mogelijk om binnen drie jaar winstgevend te zijn, maar dan moet het bedrijf wel heel hard groeien en moet alles meezitten. Wij concluderen hieruit dat dit niet zomaar gaat gebeuren en de kans daarmee veel groter is dat HMD Global de komende drie jaar geen winst zal maken. Op dit vlak heeft HMD Global dus nog een lange weg te gaan.