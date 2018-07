Citrix zet vol in op Workspace, maar is het overtuigend?

Onlangs waren we op de Citrix Synergy-conferentie, waar vooral de verenigde Citrix Workspace-app centraal stond. Het bedrijf gaat zich daar vrijwel volledig op toeleggen. Daarnaast is er een nieuw partnership met het Google Cloud Platform en komt Citrix Analytics na een jaar dan eindelijk beschikbaar. Op de achtergrond werkt Citrix tevens aan een stevige rebranding, waar het bedrijf eigenlijk niet over willen praten. Het is namelijk niet voor het eerst dat Citrix de naamgeving van de producten op de schop neemt.

Waar het op neer moet gaan komen in de toekomst is dat als je aan Citrix denkt, je aan de verenigde Workspace denkt. Op zijn Engels de unified workspace, dat klinkt wellicht wat beter. Voor de lezers die bekend zijn met de verschillende Citrix-producten: XenApp en XenDesktop vallen straks onder de Citrix Workspace. Net als Citrix Analytics, dat een groot onderdeel hiervan wordt. Zeker op het gebied van beveiliging. XenServer gaat binnenkort door het leven als Citrix Hypervisor en XenMobile wordt Citrix Unified Endpoint Management. Daarnaast gaat Citrix met Unified Endpoint Management ook ondersteuning bieden voor Windows, Mac, ChromeOS-systemen, Apple tvOS en Alexa for Business. Tot op heden werden alleen smartphones ondersteund.

Alles wat Xen heet krijgt een nieuwe naam en de uitstraling naar buiten toe wordt vooral een stuk simpeler. Citrix is met de hoeveelheid verschillende producten lastig te begrijpen. Door meer eenvoud toe te passen en producten te bundelen wil het de uitstraling van het bedrijf verbeteren.

Het nieuwe Workspace

We hebben een korte demo gehad van hoe de nieuwe Workspace-omgeving straks is te configureren en te beheren, daar komt al enorm veel eenvoud in terug. Een duidelijk pluspunt ten opzichte van de huidige producten. Binnen vijf klikken is het mogelijk om de nieuwe Workspace-omgeving te koppelen aan je on premise-oplossing of juist aan je cloud-oplossing. Daarnaast is Citrix druk bezig met een nieuwe migratie-functie waarmee je straks eenvoudig je Workspace-omgevingen (bestaande uit XenApp en XenDesktop) kunt verplaatsen van on premise naar Microsoft Azure of het Google Cloud Platform, of zelfs van de ene naar de andere public cloud provider. Hiervoor gebruikt Citrix onder meer deduplicatie en compressie, om dit zo snel mogelijk te doen. Een goede zet, zeker voor bedrijven die niet afhankelijk willen zijn van één cloudprovider.

Als we kort kijken naar de markttrends dan zien we al een tijdje dat bedrijven bezig zijn om complexe IT-diensten en architecturen beheerbaar te maken vanuit simpele webinterfaces. Daarbij wordt het complexe management min of meer uit handen genomen, terwijl de techniek op de achtergrond eigenlijk alleen maar complexer wordt. In die trend gaat Citrix nu mee. Daarnaast probeert het met een bundeling en rebranding zichzelf duidelijker en zichtbaarder te positioneren in de markt.

Citrix Analytics

Naast de introductie van Citrix Workspace werd er tijdens de keynote ook veel gesproken over Citrix Analytics, iets dat we in ons artikel van Citrix Synergy 2017 ook al hebben besproken. Dit jaar kregen we ook een presentatie van de analytics dienst. Zo heeft Citrix niet alleen de eigen apps gekoppeld aan Citrix Analytics om data te vergaren, maar heeft het ook een proxy en Secure Browser toegepast binnen Workspace om al het verkeer naar de SaaS-diensten af te handelen. Hierdoor kan Citrix ook Analytics verzamelen van deze SaaS-diensten. Wel zal het voor elke SaaS-dienst een profiel moeten bouwen om de data goed af te vangen. Dit werkt overigens alleen via apps in de Citrix Cloud of via de browser. Als de gebruiker ervoor kiest om de iPad-app van bijvoorbeeld Salesforce te gebruiken, kan er geen data worden verzameld.

Citrix kan dus data verzamelen van de eigen producten, van de gevirtualiseerde applicaties en van SaaS-diensten die vanuit de browser werken. Als bedrijf kan je dus exact zien hoe actief je werknemers zijn, welke diensten ze gebruiken, maar ook welke functies binnen diensten ze gebruiken. Ook kunnen functies van SaaS-diensten worden geblokkeerd. Dit is mogelijk via de proxy en Secure browser. Citrix zal ook AI en machine learning inzetten om abnormaal gedrag te detecteren, zodat hier acties aan gelinkt kunnen worden.

Voorbeeld:

Als je als bedrijf OneDrive Business gebruikt en een gebruiker gaat ineens grote hoeveelheden data uploaden naar Dropbox of Google Drive. Is dit mogelijk een teken van onwenselijk gedrag. Via Citrix Analytics kan dan de risico score worden verhoogd, er kan een notificatie worden verstuurd naar een beheerder of de gebruiker zijn account kan tijdelijk worden geblokkeerd. Dit is allemaal te configureren. Citrix Analytics zorgt dus ook voor een stukje veiligheid.

Any app, any user, any device

Vanuit een gebruikersperspectief hanteert Citrix een wat ze zelf noemen, “any, any, any-strategie”. Het idee is dat elke gebruiker, op elk moment, via elk apparaat bij elk bestand en app moet kunnen. Citrix Workspace werkt dus op je pc, tablet en smartphone. Daarnaast kan je gebruikmaken van een Citrix-client op je pc, maar ook van je browser of mobiele apps. Als je Adobe Photoshop bijvoorbeeld via XenApp beschikbaar hebt, kan je deze app straks vanuit je Chrome-browser gebruiken, omdat het virtualiseren van apps ook gewoon vanuit je browser werkt. Je zou de app zelfs op je smartphone kunnen gebruiken. Niet heel handig natuurlijk, maar wel als je weer gebruikmaakt van bijvoorbeeld Samsung Dex. Hiermee kan je een monitor, toetsenbord en muis aan je smartphone knopen.

Citrix heeft naast deze brede functionaliteit ervoor gekozen om deze unified workspace op alle apparaten gelijk te trekken qua ervaring en ontwerp. Citrix Workspace ziet er qua ontwerp overal hetzelfde uit. Er is gekozen voor een nieuw simplistisch modern ontwerp, waar een gebruiker zelfstandig en snel zijn weg kan vinden. Dit is gedaan door de opmaak simpel te houden en niet te veel knopjes en toestanden toe te voegen.

Om de efficiëntie en productiviteit te verbeteren gaat Citrix nog een stapje verder. Het wil namelijk ook gaan koppelen met allerlei bekende grote SaaS-diensten, zoals ServiceNow, Workday en Salesforce. Door te koppelen met de API’s van deze bedrijven wil het binnen het hoofdscherm van Citrix Workspace bijvoorbeeld aangeven welke acties er nog open staan in Salesforce of Workday. Stel dat een personeelslid een onkostenvergoeding heeft ingediend of een aanvraag voor een vrije dag, dan kun je hiervan een notificatie krijgen en direct vanuit de Workspace omgeving aangeven of dit akkoord is of niet. Op het moment dat je akkoord geeft (of niet), wordt dit direct verwerkt. Dan hoef je niet in te loggen in de Workday- of Salesforce-omgeving. Citrix koppelt daarvoor met de API’s van deze diensten. Dat klinkt natuurlijk erg goed.

Beloftes waarmaken en concurrentiepositie

De bovenstaande visie en ontwikkelingen bij Citrix zijn op zichzelf natuurlijk prima. Er worden keuzes gemaakt, het bedrijf lijkt zich duidelijker te positioneren en het focust echt op een specifieke oplossing. Toch zien we Citrix hier een hele hoop beloftes doen die ze nog waar moeten maken. Ook hebben we de concurrentiepositie van Citrix ten opzichte van Microsoft en VMware aan de kaak gesteld en de antwoorden die we hierop kregen waren niet altijd bevredigend.

Neem bijvoorbeeld Citrix Analytics. Dit product werd vorig jaar tijdens Synergy al gepresenteerd. Het verschil tussen vorig jaar en nu is dat het product een stuk uitgebreider is dan toen. Belangrijker is echter dat het nu ook beschikbaar gaat komen. Alles wat ze vorig jaar getoond hebben was destijds nog conceptueel. Hoewel ze destijds geen data voor beschikbaarheid hebben gecommuniceerd, verwacht je niet dat een gepresenteerd product er na een jaar nog niet is. Die kritiek is duidelijk niet nieuw voor Citrix, iets wat de nieuwe CEO zich lijkt te hebben aangetrokken. Hij stelde namelijk dat alles wat deze Synergy wordt gepresenteerd ook daadwerkelijk binnen 90 dagen beschikbaar zou komen.

Citrix Analytics komt er nu dus echt aan. Hetzelfde geldt voor Citrix Workspace. Als klanten vandaag inloggen dan zien ze nog een oude omgeving met een oud ontwerp. Ergens in de komende weken zal Workspace pas echt beschikbaar komen.

Er is een partnership met Google Cloud Platform (GCP) aangekondigd, waarbij het mogelijk is om je Workspace (applicaties en deskop omgevingen) in GCP te virtualiseren. Ook hiervoor moeten we nog maximaal 90 dagen geduld hebben. In de blogs die tijdens Synergy werden gepubliceerd door Citrix valt te lezen dat er ook wordt gewerkt aan een samenwerking met Oracle Cloud. Navraag leert dat die zeker niet binnen 90 dagen beschikbaar zal zijn. Hiervoor is meer tijd nodig, hoeveel is niet duidelijk. Daarna hoopt het bedrijf ook AWS toe te voegen.

Citrix claimt onterecht unieke features in Workspace

Citrix probeerde eventjes te claimen dat ze de enige zijn met zo’n uitgebreide unified workspace omgeving. Iets dat er bij ons niet zo makkelijk in ging, want we weten dat VMware al een aantal jaar VMware Workspace One in de markt heeft. Die oplossing is op enorm veel punten identiek aan Citrix Workspace. Daar hebben we dan ook uitgebreid bij stil gestaan in de interviews die we hadden met Citrix.

Een week voor Synergy waren we overigens nog op bezoek bij Dell Technologies, de moeder van VMware. Deze partij communiceerde een duidelijke strategie gecommuniceerd van de zeven dochterbedrijven van Dell Technologies die gezamenlijk gaan optrekken om sneller te innoveren. Onder andere met VMware en VMware Workspace One.

We hadden een interview met Jeroen van Rotterdam, vice president of engineering bij Citrix. Hij benadrukte in het interview vooral dat Citrix de afgelopen anderhalf jaar is veranderd van een bedrijf dat eens per twaalf maanden een nieuwe versie uitbrengt, naar een bedrijf dat elke dag acht updates doorvoert. Het innovatietempo moest omhoog om competitief te zijn en dat is gelukt. Hoewel dat een hele knappe prestatie is en je daarvoor de bedrijfscultuur flink moet opschudden, is het niet uniek. Alle bedrijven die kiezen voor een abonnementsmodel moeten tegenwoordig snel innoveren. Het laat echter wel zien dat Citrix nu meer op de bal zit en hopelijk sneller met nieuwe features gaat komen.

VMware Workspace One doet niet onder voor Citrix Workspace

We hadden voorafgaand aan het interview ook even de tijd gehad om VMware Workspace One te bestuderen en we hebben Van Rotterdam daar wat vragen over gesteld. Want wat heeft Citrix nu eigenlijk meer te bieden dan VMware? Volgens van Rotterdam is Citrix uniek in de analyticslaag die het over alles heen kan leggen, dus ook over SaaS-diensten van derden zoals Salesforce en Workday. Ook zou Citrix de enige zijn met koppelingen met SaaS-diensten zodat je eenvoudig vanuit je eigen omgeving acties kan afhandelen. Hiervoor heeft Citrix ook een patent aangevraagd.

Uit nader onderzoek is inmiddels gebleken dat VMware wel degelijk analytics kan bieden over de activiteit binnen het Workspace One-product. Daarnaast heeft VMware niet alles gecombineerd in één app, maar zijn er wel VMware-apps waarin koppelingen worden gelegd met SaaS-diensten. Ook bleek tijdens een demo van Citrix Workspace, die we na het interview kregen, dat deze koppelingen niet binnen de 90 dagen beschikbaar zullen komen. Er is nog geen datum bekend rond deze beschikbaarheid.

Verder erkent Van Rotterdam dat er inderdaad veel overeenkomsten zijn, maar hij is niet bang voor de concurrentie. Hij stelt dat het Citrix product veel beter is omdat Citrix een echt softwarebedrijf is en ver vooroploopt. Daarnaast heeft Citrix een veel groter marktaandeel.

Dat laatste klopt, Citrix is in de Workspace markt veel groter dan de concurrentie. Microsoft lijkt toe te werken naar een unified workspace maar is nog niet zover. De oplossing van VMware doet op dit moment echter niet onder voor die van Citrix. Er zijn wel wat verschillen, in het voordeel maar ook in het nadeel van Citrix, maar ook dat product is in ontwikkeling. Citrix heeft zijn moment met Synergy nu gehad, nu is het de beurt aan VMware om in augustus tijdens VMworld met hun aankondigingen te komen rond nieuwe producten. Dan weten we pas waar beide Workspace-producten staan in 2018.

Citrix vs Dell Technologies

We hebben met Van Rotterdam ook gesproken over deze concurrentiestrijd en daar lijkt hij niet bang voor te zijn. Hij is niet echt onder de indruk van VMware en Dell Technologies. Van Rotterdam gelooft heilig in zijn eigen product. Hij denkt dat Citrix sneller kan schakelen en innoveren dan dat Dell en VMware dat kunnen.

In het interview met Christian Reilly, de CTO van Citrix, ontstond hetzelfde beeld. We hebben ook hem de vergelijking met VMware voor de voeten gegooid. Hij stelde dat de koppelingen met externe SaaS-diensten niet in de primaire app zitten. Volgens Reilly zitten deze in de e-mail app van VMware die maar twee koppelingen zou hebben en Citrix nu al tientallen.

Deze claim bleek achteraf totaal niet te kloppen. VMware heeft inderdaad koppelingen met SaaS-diensten in de e-mail app zitten, maar ook in nog een andere applicatie en daarvoor heeft het tientallen partners. Dat de informatie over de concurrentie niet helemaal klopt, dat kan gebeuren. Wat erger is aan deze uitspraken is dat we later tijdens Synergy erachter kwamen dat deze koppelingen bij Citrix nog niet beschikbaar zijn en ook niet op korte termijn beschikbaar gaan komen. Die komen ergens op een nader te bepalen tijdstip.

De basis is er, komende jaren wordt verschil gemaakt

We wilden uiteindelijk niet belanden in een wedstrijdje wie de meeste unieke features heeft. Feit is dat onze workplace de komende jaren gaat veranderen en dat vooral Citrix en VMware daar een grote rol in gaan spelen. Deze bedrijven willen één omgeving leveren die op elk apparaat beschikbaar is en dezelfde ervaring biedt. Microsoft is op zijn beurt vooral bezig om zijn Microsoft 365-abonnement te introduceren, uiteindelijk waarschijnlijk ter vervanging van Office 365. De volgende stap zal zijn om daar ook gevirtualiseerde desktops en applicaties aan toe te voegen. Dat heeft echter nog tijd nodig. Dus de aandacht rond de workspace van de toekomst ligt bij de twee eerdergenoemde bedrijven.

We denken dat Citrix er goed aan doet om zich te focussen op features die af en beschikbaar zijn. In plaats van zaken te gaan claimen in interviews die ze niet hard kunnen maken, doordat features helemaal niet zo uniek zijn. Of dat de features van Citrix zelf nog een onbepaalde tijd op zich laten wachten. Dat komt niet erg sterk over.

Wel heeft Citrix in de basis zeker een goed product in handen. Ze hebben alles ook netjes geïntegreerd in één applicatie, daar kan VMware zeker wat van leren. Nu is het alleen zaak om qua marketing de nieuwe strategie en productnamen duidelijk te gaan communiceren. Ook moet Citrix zorgen dat alle getoonde features tijdens Synergy zo snel mogelijk beschikbaar komen, inclusief die koppelingen met SaaS-diensten. Vervolgens moet Citrix het tempo volhouden qua innovatie en zorgen dat er een duidelijk verschil komt met de concurrentie. Dat verschil is namelijk een stuk kleiner dan ze zelf denken.

In augustus zullen we echt zien waar Citrix staat met zijn Workspace-product. Synergy is de jaarlijkse conferentie van Citrix, in augustus is er VMworld van VMware. Dan krijgen we onder andere updates rondom VMware Workspace One te zien.