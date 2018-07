Maak backups van Office 365-data, want Microsoft doet het niet

We konden de titel niet veel duidelijker maken dan dit. Veel bedrijven maken vandaag de dag gebruik van Office 365 voor hun e-mail en bedrijfsdocumenten. Het werkt voor veel bedrijven simpelweg sneller en handiger dan het hebben van eigen on-premise servers. Wel is er een verschil in beleid tussen die oude on-premise omgeving en Office 365-omgeving. Waar de meeste bedrijven van hun on-premise omgeving netjes backups maakte, doen ze dat niet van hun Office 365-data. Ze gaan er vanuit dat Microsoft dit voor ze doet, niets is echter minder waar. Als je een van die bedrijven bent is dit het moment om je Office 365 backups te gaan regelen.

Veel bedrijven zijn al gemigreerd naar Office 365, maar gaan er onterecht vanuit dat Microsoft hun Office 365-data veilig stelt en zorgt voor backups. Het enige wat Microsoft namelijk doet is een kopie repliceren in een andere geografische locatie, zodat als een datacenter tijdelijk niet beschikbaar is, of erger, het bedrijf kan terugvallen op een andere locatie waar de data ook is opgeslagen. Daarmee doet Microsoft slechts een minimale inspanning om de bedrijfsdata veilig te houden. Er zijn nog tal van scenario’s waarbij de Office 365-data alsnog verloren kan gaan of niet kan voldoen aan compliancy eisen.

Waarom Office 365 backups belangrijk zijn?

Per ongeluk wissen van belangrijk e-mailaccount (info-box, sales-box);

Hiaten of verwarring over het retentiebeleid;

Interne beveiligingsrisico’s;

Externe beveiligingsrisico’s;

Beheer van hybride e-mailimplementaties en migraties naar Office 365;

Voor meer informatie over het veiligstellen van bedrijfsdata in Office 365 is er een whitepaper beschikbaar die we in samenwerking met Veeam kunnen aanbieden. Verder kunnen we niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om backups te maken van bedrijfsdata, en dus ook Office 365 backups. De schade is voor de meeste bedrijven niet te overzien als de Office 365-data verloren gaat.