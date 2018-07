Gemeente Zoetermeer beschermt de gegevens van burgers middels VMware-technologie

De gemeente Zoetermeer is al lange tijd klant van VMware, iets waar nu verder op voortgebouwd wordt. In samenwerking met security-partner ON2IT heeft Zoetermeer VMware NSX-netwerkvirtualisatie geïmplementeerd voor een Zero Trust security-model. Daarnaast schaft de gemeente vRealize Operations aan, voor meer inzicht in IT-processen en het proactief managen van performance.

Binnen de samenwerking is er gewerkt aan een oplossing die niet al het verkeer binnen het netwerk als ‘veilig’ beschouwt. Dit zero trust-model is gerealiseerd op basis van de microsegmentatiemogelijkheden van VMware NSX. Zoetermeer deelt zijn netwerk voortaan op in compartimenten en past automatisch fijnmazige security-regels toe op individuele applicaties.

Beveiligingmaatregelen

Hiermee wordt met name ingespeeld op het beschermen van de 125.000 inwoners van de gemeente. De toename in het aantal cyberaanvallen waar organisaties mee te maken krijgen laat namelijk zien dat een traditioneel, perimeter-centrisch security-model niet langer effectief is.

VMware NSX levert een bijdrage aan de beveiligingsmaatregelen die ingezet worden bij het volgen van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeente (BIG)-regelgeving. Deze regels bestaan uit een set van beveiligingsmaatregelen die een goed basisbeveiligingsniveau voor gemeenten garanderen. Om te voldoen aan deze richtlijnen zijn optimale en transparante IT-processen en security-regels nodig.

De gemeente Zoetermeer is dan ook te spreken over de resultaten. IT Manager Van Gaalen legt uit: “VMware helpt ons tegemoet te kunnen komen aan strenge regels die wij krijgen voor het beschermen van onze data. Dankzij microsegmentatie kunnen we de security-regels binnen ons netwerk beter beheren en toepassen op individuele applicaties. Het was voor ons de logische stap in het vormgeven van een secure software-defined datacenter.”

Verdere samenwerking

Als onderdeel van de mobiele digitalisering die de organisatie doormaakt, zullen alle medewerkers na de opening van het nieuwe gemeentehuis straks beschikken over ‘digitale werkplekken’. Daarbij wordt straks VMware AirWatch Mobile Device Management ingezet. Dit voor het beveiligen van het groeiende aantal mobiele apparaten dat in gebruik is bij de gemeente. De samenwerking lijkt voorlopig in ieder geval nog niet voorbij.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met VMware.