Waarom rugged hardware veel meer geld kost

Na een tocht door het assemblageproces van de Panasonic Toughbooks in Cardiff valt ons één ding op: rugged kost veel geld. Wanneer we zien hoeveel extra regels en testen er zijn om hardware als robuust te kwalificeren met een langere garantietermijn dan standaard, valt het te begrijpen.

Nadat Panasonic ons zijn laatste nieuwe dunne rugged Android-handheld toonde, mocht Techzine een kijkje nemen op de site waar diverse Toughbooks worden geassembleerd in de eindfase en waar ze worden hersteld. De site bestaat al sinds 1974 maar assembleert voor het eerst laptops in 1998. Vandaag heeft het drie business units in Cardiff: microgolf ovens, televisie R&D en Toughbooks. Het spreekt voor zich dat die laatste ons focuspunt is.

Microgolven en televisies

Van de 418 mensen werken er 180 op de Toughbook-divisie en krijgen we een volledige tour door het assemblageproces. Het basistoestel met de vereiste hardware komt standaard binnen met een stickerloze doos. Hier wordt beslist welke configuratie voor welke klant belangrijk is, inclusief het type toetsenbord, RAM-configuratie of eventuele bedrijfslogo’s op de voorkant.

Het toestel met de basishardware wordt vooraf in Taiwan gemaakt, voordat het naar Cardiff wordt gestuurd om ze voor de Europese markt te assembleren. Volgens Panasonic is Taiwan ideaal om puur te produceren qua bandwerk, maar is het maken van diverse configuraties veel lastiger. Dat gebeurt hier.

Tijdens de assemblage van extra componenten volgt er op het einde altijd de weegschaaltest. Wanneer die niet het juiste gewicht weergeeft, betekent het dat iemand mogelijk de voedingsadapter is vergeten, een handleiding, toetsenbord, of iets anders.

Windows 10-stick

Nadat de machine klaar is, wordt die altijd getest met een specifieke Windows 10-versie op een USB-stick. Hierop staan ook alle drivers, zodat de stick direct alle diagnostische tests kan overlopen. Komt er hierbij een fout aan het licht, dan wordt de machine verder onderzocht.

Niet elke machine wordt apart uitgepakt na het hele proces, maar een beperkt aantal wordt opnieuw aan enkele testen onderworpen om na te kijken of alles goed is verlopen. Panasonic mikt op 10 procent om na te kijken of er correcte labels op zitten, Windows te testen, alle data nakijken, cosmetische schade, correct toetsenbord, enz. Ze overlopen elke fase van de productie opnieuw.

Op de site van Cardiff zijn verschillende testapparaten om de Toughbooks door de zware testen te lopen die horen bij de militaire standaard die ze hanteren voor hun rugged toestellen. Het aanbod is beperkt; het gros van de test gebeurt in Japan waar verschillende grote ruimtes niets anders doen dan apparaten testen in de meest extreme omstandigheden. Zo zouden klassieke usb-aansluitingen maar worden getest op 1.500 connecties bij klassieke laptops, terwijl Panasonics eigen poorten op 30.000 connecties worden getest.

Het is ook om die reden dat hun toestellen niet altijd direct de nieuwste aansluitingen hebben zoals USB-C. Er moeten eerst heel wat testen en verstevigingen worden doorgevoerd, voordat ze mogen worden afgevinkt als rugged.

96 uur

Ook de hardware van een rugged toestel zorgt ervoor dat de prijs omhoog schiet. Door alle testen in soms extreme omstandigheden ziet het binnenwerk er helemaal anders uit dan een klassieke laptop. Heel wat connecties worden flexibel gemaakt om stevige schokken te counteren en het scherm krijgt een aparte constructie met extra ruimte om buigingen te weerstaan. Hierdoor verkleint de kans significant op glasbreuk, vergeleken met bijvoorbeeld de smartphones of tablets vandaag die deze ruimte niet hebben.

Net door die extra stevigheid en grondige testen, geeft Panasonic standaard drie jaar garantie op elk toestel. Wanneer het toestel toch faalt bij gebruik binnen de specificaties, wordt het gratis hersteld. Elk toestel is op 96 uur terug bij de klant in het V.K. In de rest van Europa kan daar 24 of 48 uur extra over gaan.

Mishandeld

Wanneer we rondwandelen op de hersteldienst, zien we heel wat toestellen die zwaar mishandeld lijken. Zelfs oude toestellen waarvan je denkt dat ze dringend een upgrade nodig hebben, worden nog steeds hersteld. Die herstellingen kunnen eenvoudig zijn, zoals het vervangen van hardware, maar soms worden er ook herstellingen op het moederbord gedaan met het nodige soldeerwerk.

Van zodra het apparaat binnen komt, krijgt support 48 uur de tijd om de herstelling te voltooien. Volgens Panasonic lukt 90 procent van de herstellingen op 48 uur, maar soms missen ze bijvoorbeeld onderdelen om een herstelling te voltooien die moeten worden besteld.

Sommige klanten met een stevig onderhoudscontract werken met een hot swap-systeem waarbij het apparaat de volgende dag klaar ligt. Opvallend is de analoge manier van opvolging tijdens de herstelling. Wanneer het defecte apparaat binnen komt, krijgt het een begeleidend papier in een groene kleur met alle problemen. Elke dag die voorbij gaat, wordt het papier opnieuw afgedrukt, maar dan in een andere kleur. Zo is het voor hen visueel direct duidelijk wel apparaat absolute prioriteit nodig heeft in welke fase.

Naast die papieren gebruiken ze de Siebel CRM-tool van Oracle om alles digitaal in te geven en op te volgen. Ondanks onze claim dat die papieren met zo’n tool overbodig zijn, benadrukt Panasonic dat de gekleurde papieren belangrijk zijn voor de workflow.

Dwarsdoorsnede

We blijven wat op onze honger zitten wat betreft het testen van apparaten volgens militaire specificaties. Tijdens de tour zijn de meeste testapparatuur leeg en is de testruimte behoorlijk klein. Een grondig verhaal rond de diverse testen en hoe de toestellen tot hun limiet worden gemarteld, moeten we voor naar Japan.

Waarom zo’n rugged toestel soms tot drie keer meer kost dan een klassieke consumentenlaptop met gelijkaardige specificaties in de winkel wordt hier heel duidelijk. We bekijken een dwarsdoorsnede van een Toughbook om te zien hoeveel extra ruimtes en flexibele aansluitingen er zijn om echt rugged te zijn.

Op zes weken tijd hebben we custom docking stations voor vier handhelds productieklaar gemaakt.

Wanneer we het hebben over mobiele toestellen met een rubberen randje errond die zichzelf rugged noemen, krijgen we geen negatief antwoord van Panasonic. Volgens hen is daar ook een markt voor en kijken ze daar niet op neer.

Custom randapparatuur

Tot slot werkt de site in Cardiff ook aan randapparatuur voor specifieke toepassingen van Toughbooks. Ze hebben alles in huis van mechanisch design, elektrisch design (circuits, PCB) en software design. Door middel van een concept op één dag waar de klant een probleem uitlegt, gaan ze mee aan de slag. Zo hebben ze specifieke autohouders voor Toughbooks gemaakt voor de rijkswacht en een houder met vier docking stations voor handheld scanners. Over dat laatste was Robert Blowers, GM Engineering en Project Management bijzonder trots.

“We hebben dat concept op één dag berekend en voorbereid. Er zijn 3D-printers beschikbaar op de site om nieuwe ontwerpen voor randapparatuur direct te prototypen. Op zes weken tijd hebben we de speciale docking stations voor vier handhelds productieklaar gemaakt.” Het spreekt voor zich dat je met een bestelling van 10 stuks geen heel team aan het werk gaat zetten. Pas wanneer de bestelling significant genoeg is, kan er worden nagedacht over custom randapparatuur.