Serieus gamen vraagt om een serieus netwerk

Het netwerk wordt meer en meer de backbone van organisaties. Voor een onderneming als de Esports Game Arena in Alphen aan de Rijn geldt dit wellicht nog wel meer dan voor andere bedrijven. Het draait bij dit gaming walhalla immers om Esports, oftewel het spelen van videogames. De kwaliteit van het netwerk bepaalt zeker bij multiplayer games dan voor een deel je succes bij een game. Het is dus zaak om dat onderdeel goed op orde te hebben. Hoe men dat heeft aangepakt, lees en zie je hieronder.

Esports Game Arena

Bij de Esports Game Arena kun je nagenoeg alle soorten games spelen. Van legacy-spellen op de GameCube en Nintendo 64 en mobiele games tot de modernste videogames op de zwaarste systemen. Mocht je een keer genoeg hebben van al het digitale geweld, dan kun je zelfs een bordspelletje spelen. Er is zelfs een heuse Twitch-studio ingericht.

Netgear’s focus op gaming

Het mag duidelijk zijn dat het de mensen van de Esports Game Arena menens is. Bij een dergelijke ambitie hoort ook een serieuze backbone. Hiervoor is men bij Netgear uitgekomen is, een merk dat zich de laatste tijd sowieso nadrukkelijk profileert als hét merk voor gamers. Er is zelfs een Nighthawk Pro Gaming-lijn uit de grond gestampt, met de XR500-router als vlaggenschip.

De XR500 is gericht op eindgebruikers, die thuis de beste gaming-ervaring willen hebben. Dat is niet waar men bij de Esports Game Arena naar op zoek was. Als je bedenkt dat er op drukke dagen meer dan honderd mensen in de zaak zitten, dan moet je netwerk daar ook op bedacht zijn. Zowel als het gaat om de switching capaciteit als om de draadloze capaciteit.

M4300 en WAC730

De switch is het punt in het netwerk waar al het verkeer samenkomt. Hoe meer bandbreedte daar beschikbaar is, hoe beter natuurlijk. Dat is dan ook een van de redenen waarom men is uitgekomen bij de M4300-switch van Netgear. Je hebt hier namelijk een bandbreedte van 10 Gbps tot je beschikking. Dat is maar goed ook, want tijdens piekbelasting (als er snel games van de ene naar de andere machine overgezet moeten worden bijvoorbeeld), tikken ze bij de Esports Game Arena toch vaak waardes aan die dik boven de 5 Gbps liggen.

Daarnaast is hij stackable, dus meerdere exemplaren zijn vanaf een enkele master te beheren. Dit zonder concessies te doen op de beschikbare bandbreedte. De verbindingen tussen de switches worden aan 10 Gbps gelegd.

Aangezien er ook veel draadloos gegamed wordt tegenwoordig (en dus ook bij de Esports Game Arena), is het ook van belang dat er een goed dekkend wifi-netwerk wordt opgehangen. Daarvoor heeft Netgear uiteraard eerst een site-survey gedaan en de ruimte vervolgens voorzien van WAC730’s. Zelfs op het toilet hangt een access point. Niet omdat je wordt aangemoedigd om ook op het toilet te gamen overigens, maar omdat dit nodig is om roaming optimaal te kunnen doen.

Meer zien?

We zijn enige tijd geleden bij de Esports Game Arena in Alphen aan de Rijn op bezoek geweest en hebben daar een video-impressie gemaakt. Ter sprake komen onder andere hoe men bij Netgear is uitgekomen en wat zoal de uitdagingen zijn van een netwerk zoals dat bij de Esports Game Arena. Veel kijkplezier!