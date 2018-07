Snakeware verenigt het nuttige met het vernieuwende

Snakeware kun je met recht een pionier noemen. Het bedrijf dat zijn oorsprong heeft in Sneek (vandaar de naam), is al vanaf 1995 bezig met ‘digitaal’ in de breedste zin van het woord. De oprichters van het bedrijf waren er dus goed op tijd bij. Op de website van Snakeware heeft men het over het transformeren van het DNA van opdrachtgevers als uiteindelijke doel. Hoe vullen ze dat in de praktijk in? En wat doen ze eigenlijk? Maar vooral ook, waar pionieren ze tegenwoordig in? Die vragen stelden we aan Ate van der Meer, CCO van Snakeware.

We spreken Van der Meer overigens in Amsterdam, niet in Sneek. Dat scheelt toch al snel een paar uurtjes rijden. Wij zijn er dus best blij mee dat Snakeware een kantoor heeft geopend in Amsterdam. Dat is uiteindelijk ook gewoon beter voor Snakeware zelf, volgens hem. De beslisser die ze willen bereiken zit in Amsterdam. Als je daarbij in de buurt zit, kun je ook harder groeien. Daarbij zitten ze nu ook in de buurt van IBM, waar ze op het gebied van machine learning (Watson) dingen mee samen doen.

Wat doet Snakeware?

Om maar met de deur in huis te vallen, bij Snakeware worden de meeste euro’s verdiend met activiteiten die weliswaar erg belangrijk zijn, maar waar je niet meteen kippenvel van krijgt als je erover hoort. Daarmee willen we zeker niet beweren dat datgene wat men doet technisch niet uitdagend of knap is, verre van dat zelfs. Maar als je op een feestje zegt dat je datadriven e-commerce websites bouwt, lijkt het ons niet onwaarschijnlijk dat er alleen wat afwezig geknikt wordt. Zeg je echter dat je bezig bent met Augmented Reality en dat je een coole oplossing hebt bedacht voor bijvoorbeeld mannequins, dan wordt er waarschijnlijk wel doorgevraagd. En laat dat laatste nu juist iets zijn waar Snakeware ook mee bezig is.

Behandelen van data

Voor we dieper ingaan op de pionieraspecten van Snakeware, willen we toch ook eerst even wat meer duiding geven aan datgene waar Snakeware zoals gezegd zijn inkomsten mee genereert. Snakeware is een puur softwarebedrijf dat zich in de basis richt op het behandelen van data. Tot 2000 leverde men ook hardware aan klanten, maar daar zagen ze toen al niet veel toekomst meer in. Als je naar de huidige trend richting software-defined kijkt, is het ook wel duidelijk dat dit een beslissing is geweest die getuigt van visie. Hardware wordt meer en meer bijzaak. Dat zien we in alle segmenten van de markt.

Eenzelfde soort visie had Snakeware volgens Van der Meer op het gebied van de cloud. Toen ze hun CMS, waarop al hun applicaties en dergelijke worden gebouwd, neerzetten, stond deze eigenlijk al in de cloud. Daar hadden ze volgens Van der Meer achteraf gezien best wat meer ruchtbaarheid aan mogen geven. Een partij zoals Sitecore is er bijvoorbeeld heel erg groot mee geworden.

Maar goed, iedereen komt wijzer van de markt terug dan hij er heen ging. Dat geldt in dit geval ook voor Snakeware. Je doet er nu toch niets meer aan. Waar ze wel iets aan kunnen doen, is wat ze in het hier en nu leveren. Daarbij staat – hoe kan het ook anders tegenwoordig – de ervaring van de klant/gebruiker (UX/UI) centraal. In het begin van het bestaan van Snakeware dachten ze te weten wat een klant wil. Daar zijn ze van teruggekomen. Nu werken ze samen met klanten om de juiste software te bouwen.

Maatwerk

Software bouwen, dat is uiteindelijk wat men doet bij Snakeware. Specifiek software die koppelingen maakt tussen bestaande onderdelen van de IT-infrastructuur. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan ERP en CRM. De data die hierin staan, moeten optimaal en ook zo breed mogelijk beschikbaar zijn. Op die manier kun je in het geval van e-commerce websites de ervaring van de klanten optimaliseren. Dit soort koppelingen zorgen ervoor dat je uiteindelijk meer uit de markt haalt dan je zou doen als je die slimme koppelingen en de goede gebruikservaring niet zou hebben.

Voorbeelden

Als voorbeeld noemt Van der Meer een samenwerking met Staatsbosbeheer. Je kunt in de bossen kamperen, maar er zijn veel te weinig boswachters om te controleren of iedereen wel netjes geboekt heeft. Om bezoekers zo goed mogelijk in de gelegenheid te stellen om een boeking op locatie te doen, of in te checken/te betalen op locatie, heeft men zuiltjes geplaatst. Snakeware heeft de koppelingen ontwikkeld tussen de locaties en het reserveringssysteem. Dat is belangrijk, omdat veel kampeerders niet vooraf boeken. In het algemeen boekt slechts 60 procent vooraf online, 40 procent doet het ter plekke op een zuil.

Uiteindelijk is het bij dit soort toepassingen de bedoeling om meer omzet te genereren. Dat is volgens de cijfers die wij gezien hebben ook gelukt. Een conversiegroei van 28 procent is zeker niet slecht. Uiteindelijk is ook het aantal overnachtingen toegenomen. Het zou dus zo kunnen zijn dat het gemak waarmee je een en ander regelt ook een aanzuigende werking heeft gehad.

Een ander voorbeeld dat Van der Meer aanhaalt is de samenwerking met Dekamarkt. Daarvoor heeft Snakeware in samenwerking met de mensen van de supermarkt een oplossing gemaakt die ervoor zorgt dat klanten hun boodschappen efficiënter kunnen doen. Dit is gedaan door middel van algoritmes te koppelen aan historisch gedrag van de klant. Het doel is dat je sneller tot de boodschappen komt die je wilt kopen. En dat je niet wordt ‘lastiggevallen’ met allerlei producten waar je toch geen interesse in hebt.

Focus op AR

Zoals al aangegeven is er meer aan de hand bij Snakeware dan alleen software bouwen voor e-commerce-doeleinden. Zo wordt er ook het nodige gedaan op het gebied van machine learning (analyseren van foto’s bijvoorbeeld) en beaconing. Op dit moment is de samenwerking met Hans Boodt Mannequins op het gebied van AR echter het meest zichtbaar. We zijn dan ook even bij het hoofdkantoor van dit bedrijf (een van de grootste spelers in de mannequinwereld) geweest in Schiedam, om eens te kijken wat Snakeware samen met dat bedrijf aan het ontwikkelen is.

AR is dus een van de gebieden waarop Snakeware een pionier wil zijn. Je zou hetzelfde kunnen zeggen van Hans Boodt Mannequins. Dat bedrijf wil het meest digitaal zijn in hun branche, die van het ontwerpen/ontwikkelen van mannequins.

Volledig configureerbaar

We moeten overigens ruiterlijk toegeven dat we geen idee hadden dat dit zo’n serieuze business is. Je staat er in eerste instantie wellicht niet echt bij stil, maar zeker de duurdere winkels willen geen standaard mannequins hebben. Die willen modellen hebben die precies bij hun etalages passen. Daarvoor moet er behoorlijk wat heen en weer geschakeld worden tussen Hans Boodt Mannequins en de opdrachtgevers. Op dat punt valt er dus nog behoorlijk wat te winnen.

Men wil uiteindelijk toe naar een volledig door de opdrachtgever digitaal te configureren mannequin, die dan vervolgens door Hans Boodt Mannequins gemaakt kan worden. Het ontwerpgedeelte zou dan volledig uit het proces gehaald kunnen worden, dat wordt immers gedaan door de klant. De tijd die hiermee wordt vrijgemaakt, kan in andere zaken gestopt worden, waar uiteraard ook weer omzet mee kan worden gegenereerd.

AR

Om een dergelijk proces mogelijk te maken, moet de opdrachtgever natuurlijk wel goed weten wat de mogelijkheden zijn. Iedereen zomaar iets laten maken, wordt een rommeltje. Je krijgt dan misschien opdrachten die niet uit te voeren zijn, of data die men bij Hans Boodt Mannequins niet kan uitlezen. Dat schiet natuurlijk niet op.

Bij Snakeware kwamen ze uit bij Augmented Reality om het mogelijk te maken. Door middel van een virtuele overlay op de werkelijkheid, kan een opdrachtgever zaken zoals formaat, kleur, structuur en ga zo maar door, exact afstemmen op de omgeving waarin een mannequin wordt geplaatst. Je kunt dan bijvoorbeeld ook dichterbij de virtuele mannequin lopen om details goed te kunnen waarnemen. Je pint deze namelijk echt vast op een plek.

Geen Hololens, maar ARKit

Snakeware had in eerste instantie bedacht om deze applicatie te bouwen met behulp van de Hololens. Daar kun je dit soort zaken uitstekend mee maken. Dat hebben we eerder al eens gezien bij een bezoek aan PTC, dat voor het onderhoud van fabrieksmachines middels AR een digital twin op de werkelijkheid projecteert. Een nadeel van de Hololens is dat het niet het meest praktische hulpmiddel is. Je moet hem opladen en het opzetten en afzetten gaat ook niet echt soepel. Als je zoals Snakeware inzet op de gebruikservaring, is dat niet ideaal.

Inmiddels zijn zowel Apple als Android met hun eigen omgevingen op de proppen gekomen voor het ontwikkelen van AR-toepassingen, respectievelijk ARKit en ARCore gedoopt. Om dat soort toepassingen te gebruiken, heb je alleen een smartphone nodig. Dat paste beter bij de ambities van Snakeware. De toepassing die wij hebben gezien tijdens een demonstratie, draaide dan ook op een iPhone. Vooralsnog richt men zich bij Snakeware op ARKit, maar een uitbreiding naar ARCore ligt in de lijn der verwachtingen, volgens Van der Meer.

Hieronder zie je enkele foto’s waarop te zien is hoe de app werkt. Op dit moment bevindt het project zich overigens nog in de proof-of-concept-fase en wordt er nog druk gewerkt aan het optimaliseren van de gebruikservaring. Het is echter al wel ver genoeg gevorderd om duidelijk de meerwaarde van AR voor deze toepassing te kunnen zien.

In het DNA

Al met al kunnen we op basis van onze gesprekken met Van der Meer en de demonstratie van de AR-app bij Hans Boodt Mannequins zeker stellen dat Snakeware niet bang is om te pionieren. Uiteindelijk deden ze dat al in 2000 toen ze stopten met het verkopen van hardware en een voorloper van cloud-CMS bouwden. Op dit moment doen ze dat weer, zowel in hun ‘gangbare’ business (zie het voorbeeld over Staatsbosbeheer), als in hun samenwerking met Hans Boodt Mannequins. Sommige projecten zullen ongetwijfeld op niets uitdraaien. Dat is een risico als je als een van de eerste investeert in een nieuwe technologie. Maar uiteindelijk zijn het wel bedrijven zoals Snakeware die er mede voor zorgen dat er gang blijft zitten in de ontwikkeling van de markt.