Werner Vogels: AWS Rekognition Video krijgt flinke upgrade door Amazon Go

Eind mei interviewden we Werner Vogels, de CTO van Amazon en Amazon Web Services. Veel Amazon-producten en -diensten zijn tegenwoordig gebaseerd op technologie die is ontwikkeld voor AWS. We waren dan ook benieuwd met welke technologie de geautomatiseerde supermarkten zonder kassa’s, Amazon Go, zijn ontwikkeld en in hoeverre hij daar bij betrokken is. Amazon Go maakt veelvuldig gebruik van AWS en zal ook bijdragen aan een verbetering van AWS Rekognition Video.

Voor mensen die niet bekend zijn met Amazon Go; het gaat om een kleine kassaloze supermarkt waarbij je bij binnenkomst door een poortje moet dat alleen open gaat als je je kan identificeren met je smartphone en Amazon-account. In deze supermarkt worden de vakken nog wel gevuld door medewerkers, maar er zijn geen kassa’s. Alle producten die je uit het schap haalt (ook de producten die je terugzet) worden automatisch gedetecteerd met videobeelden. Zodra je de winkel uitloopt worden alle producten in rekening gebracht op je Amazon-account en afgeschreven van de gekoppelde creditcard.

Videoherkenning naar hoger niveau

Om deze kassaloze supermarkt mogelijk te maken heeft Amazon flink wat nieuwe technologie moeten ontwikkelen. Zeker op het gebied van het herkennen van mensen, objecten en producten in videobeelden. Ook de acties die mensen doen moeten goed worden onderscheiden: pakt iemand een product of wordt het product juist teruggezet in het schap. Deze Amazon Go-supermarkten hangen helemaal vol met camera’s en de beelden worden in realtime geanalyseerd. Aan de producten is verder niets toegevoegd, het gebeurt puur op basis van een analyse van de videobeelden. Het afgelopen jaar was de eerste Amazon Go-winkel in Seattle alleen open voor Amazon-personeel. Op die manier kon de winkel goed worden getest en konden kinderziektes uit het systeem worden gehaald.

Inmiddels is de winkel in Seattle ook open voor het publiek en kan iedereen er winkelen. Verder zijn er plannen om binnenkort nog meer winkels te openen.

Verbeteringen voor AWS Rekognition Video

Wij vroegen Werner Vogels naar de technologie achter de supermarkt, in hoeverre hij daarbij is betrokken. Hij liet met een grote glimlach weten dat hij een grote adviserende rol speelt bij de ontwikkeling van Amazon Go. Heel veel meer wilde hij er niet over kwijt. Wat betreft de technologie: een gedeelte is afkomstig uit AWS, maar een groot gedeelte is op maat ontwikkeld voor Amazon Go. De techniek op het gebied van het herkennen en analyseren van videobeelden zal op termijn worden toegevoegd aan AWS. Zo kan AWS Rekognition Video een aantal fikse updates verwachten.

Dat betekent niet dat alle supermarktketens volgend jaar bij Amazon de techniek kunnen inkopen en al hun kassa’s en caissières kunnen schrappen. De gebruikte technologieën zijn dan weliswaar beschikbaar, de software die nodig is om het geheel aan elkaar te knopen zal Amazon niet beschikbaar maken. Wel zullen supermarktketens waarschijnlijk op basis van AWS-technologie eenzelfde concept kunnen ontwikkelen. Of dat ook gaat gebeuren is nog maar de vraag, het zou wel een grote irritatie wegnemen bij veel mensen die in het weekend hun boodschappen doen. Die lange rijen bij de kassa zijn in de loop der jaren niet korter geworden.