Met Zwipe kan je contactloos betalen met je vingerafdruk, wat komt hierna?

Op de Money 2020 beurs in de Amsterdam RAI kwam het crème de la crème uit de financiële techwereld bijeen. Alle beslissers uit de, voornamelijk Europese, financiële wereld in één beursgebouw om te praten over de toekomst. Een van de producten van de toekomst lijkt Zwipe in handen te hebben, een betaalpas met een ingebouwde vingerafdrukscanner.

Zwipe is een startup die al sinds 2009 officieel bestaat. Zelf zegt het bedrijf dat het pas sinds 2015 echt actief is. Het begon allemaal met een afstudeerscriptie van de oprichter van het bedrijf, maar in 2015 wist het bedrijf 5 miljoen dollar financiering op te halen en toen ging het balletje pas echt rollen.

Inmiddels heeft Zwipe 30 man personeel in dienst en kan er een werkend product getoond worden. Bij een bank in Malta worden op dit moment de eerste stappen gezet om de betaalkaart met ingebouwde vingerafdrukscanner op de markt te brengen.

Wellicht denk je nu: dat is toch niet zo interessant, we hebben ook vingerafdrukscanners in onze telefoons en tablets. Dus waarom niet in een betaalpas? De knappe prestaties van Zwipe is om een betaalkaart te leveren die net zo dun is als betaalkaarten die we gewend zijn. Daarnaast heeft de pas ook geen accu of batterij nodig om te functioneren. Dit terwijl de complete verificatie van de vingerafdruk wel degelijk in de betaalpas wordt uitgevoerd.

Hoe werkt Zwipe?

In de betaalpas zit een chip verwerkt die de compute moet uitvoeren om de vingerafdruk te verifiëren. Deze heeft wel stroom nodig om te functioneren, maar beschikt dus niet over een batterij. Hiervoor is een speciale antenne toegepast in de betaalkaart. Deze kan zijn stroom halen uit de radiogolven die een betaalterminal uitstuurt. Hiervoor wordt gewoon de bekende NFC-technologie gebruikt. Uiteindelijk heeft de pas maar 1 seconde stroom nodig om die vingerafdruk te controleren en het signaal naar de betaalterminal te sturen. Dit is mogelijk door de zeer efficiënte chip die Zwipe zelf ontwikkelde. De pas werkt verder met alle betaalterminals die op dit moment al contactloos betalen ondersteunen. Het vereist dus geen speciale terminal met bijvoorbeeld een hoger zendvermogen.

We hebben het hele betaalproces ook in actie gezien. De heren hadden op de beurs een betaalterminal bij zich en konden demobetalingen uitvoeren, waarbij de terminal ook gewoon in verbinding stond met de EMV-betaalprovider.

Vingerafdrukdata

De vingerafdrukdata zit opgeslagen in de betaalkaart en daar wordt ook de verificatie uitgevoerd. Deze data wordt nooit naar de betaalterminal gecommuniceerd. Volgens Zwipe worden er 156 unieke kenmerken van je vingerafdruk verzameld en opgeslagen als datastring. Zwipe werkt gewoon met de bekende betaalstandaarden die vereist zijn om te communiceren met een betaalterminal en de restricties die zijn ingesteld voor contactloos betalen. Op dit moment betekent dat, dat je met deze kaart in Nederland geen transacties kan doen hoger dan 25 euro en bij een totaalbedrag van 50 euro moet je opnieuw je pincode invoeren.

Veel consumenten zijn inmiddels gewend aan contactloos betalen en hopen dat die limiet snel wordt opgerekt. Met de technologie van Zwipe is dat wellicht een optie, want het voegt een biometrische beveiligingslaag toe aan het contactloos betalen. Het moet alleen de banken nog overtuigen om dit product te gaan omarmen.

Gemalto als partner

Zwipe heeft in Gemalto inmiddels een goede partner gevonden om dit te gaan doen. Gemalto is wereldwijd de grootste fabrikant van betaalpassen en heeft de techniek van Zwipe omarmt. Deze partij kan de betaalpassen met vingerafdrukscanner in massa produceren. We hebben ook even gevraagd naar de kosten van de kaart, volgens Zwipe kost een normale contactloze betaalkaart tussen de 4 en de 5 dollar. De kaart van Zwipe is iets duurder, in massa scheelt het een paar dollar. Voor grote banken zou dit geen enkel probleem moeten zijn.

Met Gemalto als partner wordt het voor Zwipe ook makkelijker om zijn betaalpas aan de man te brengen bij de banken. De meeste banken werken al samen met Gemalto voor de productie van hun huidige betaalpassen. Gemalto biedt deze pas nu ook aan in zijn assortiment, waardoor er automatisch meer interesse is voor deze nieuwe pas.

Hoe werkt het opslaan of wijzigen van je vingerafdruk?

Natuurlijk moet je vingerafdruk ook worden opgeslagen op de chip van de betaalpas, waarbij je niet wil dat je vingerafdrukdata door teveel handen gaat. Dat kan inmiddels op verschillende manieren. Bij de productie van de betaalpas, wordt de naam en rekeningnummer voorgedrukt op de pas. Ook de gegevens van de rekening worden al in de chip geprogrammeerd, maar niet de vingerafdruk. Volgens Zwipe is dat wettelijk ook niet toegestaan in veel landen, dus daar hebben ze inmiddels verschillende opties voor uitgewerkt.

Vingerafdruk wordt opgeslagen in betaalpas

De simpelste optie is dat de gebruiker naar een bankfiliaal moet komen. Daar wordt de pas in een kaartlezer gestoken en moet de gebruiker zijn vinger op een tablet leggen met vingerafdrukscanner. Er wordt een scan gemaakt van de vinger, de eerder genoemde 156 unieke kernmerken worden samengesteld en opslagen op de kaart. Ook kan de bank dan een controle doen van het identiteitsbewijs.

Er is ook een methode waarbij de gebruiker dit met zijn eigen smartphone kan doen, mits de vingerafdrukscanner in het toestel goed genoeg is. Tegenwoordig is dat vaak wel het geval, gecombineerd met een overheidsaccount zoals we in Nederland DigiD hebben en in België Itsme. Je moet dan inloggen met je overheidsaccount om je identiteit te controleren.

Oude verjaardagskaart als onboardingproces

Tot slot heeft Zwipe de oude dikke verjaardagskaarten van de zolder gehaald. Vroeger kreeg je als kind weleens zo’n verjaardagskaart die bij het openen een muziekje afspeelde. Dat model heeft Zwipe gebruikt om het onboardingsproces mee te ontwikkelen. De klant kan in de kaart zijn vingerafdruk laten scannen en deze wordt vervolgens opgeslagen op de kaart. Hiervoor is er een vingerafdrukscanner, batterij en betaalpas aanwezig in de kaart. De vingerafdruk wordt dan overigens wel pas geactiveerd zodra bij de eerste betaling ook een pincode is ingegeven. Dit om ervoor te zorgen dat als er iet misgaat bij de post, de kaart niet in verkeerde handen valt. De methode met de verjaardagskaart is niet de meest goedkope van de drie, maar wel de methode die de bank de minste handelingen kost en snel kan worden uitgerold.

Vingerafdrukkwaliteit en is die vervangbaar?

Als je een smartphone hebt met een vingerafdrukscanner, dan heb je in het verleden vast weleens je vingerafdruk opnieuw ingesteld omdat deze niet zo goed werkte. We vroegen ons dan ook af of dit met de betaalpas ook mogelijk is. Zwipe heeft aangegeven dat zij met unieke algoritmes werken die hogere eisen stellen dan de smartphones doen, maar daarnaast ook beter werken. In principe zou het niet nodig moeten zijn om een vingerafdruk opnieuw in te stellen. Technisch is het mogelijk om die optie open te houden, dat een vingerafdruk kan worden aangepast. Zwipe adviseert banken echter om die optie te sluiten en de betaalpassen zo te laten maken dat een vingerafdruk maar eenmalig kan worden opgeslagen. Puur vanuit een stukje veiligheid.

De chip van Zwipe is inmiddels al jaren in ontwikkeling en wordt elk jaar een stukje beter. Inmiddels is het bedrijf zover dat de vingerafdrukdetectie zo goed werkt dat het ook kan werken met minder grote sensoren, lees goedkopere, kwalitatief mindere sensoren. Tegelijk zijn de sensoren in de markt de afgelopen jaren natuurlijk steeds beter en goedkoper geworden. Daarmee wordt de techniek ook steeds betaalbaarder en interessant voor banken.

Is de techniek toepasbaar in andere apparaten?

Een betaalpas met vingerafdrukscanner is qua beveiliging natuurlijk een mooie stap voorwaarts en kan ervoor zorgen dat de limieten van 25 euro en 50 euro straks wordt geschrapt, maar wij vroegen ons af kan de techniek ook in andere toepassingen worden verwerkt. Veel mensen willen graag betalen met hun smartphone. Tot op heden komt dat echter nog niet echt van de grond. Als grootste nadeel wordt vaak genoemd dat je niet kan betalen als je accu leeg is. Met deze technologie zou dat wel kunnen.

Kan ervoor zorgen dat de 25 en 50 euro limiet wordt geschrapt

Zwipe gaf aan dat een smartphone op termijn zeker mogelijk moet zijn, maar door alle zenders in een smartphone kan dat ook storen op elkaar en is het niet heel eenvoudig. In wearables zien zij wel toekomst, die zijn over het algemeen makkelijker geschikt te maken voor deze technologie. Ook hebben we gevraagd naar smartphone hoesjes, daar leek het bedrijf zelf nog niet aan gedacht te hebben. Wel is duidelijk dat deze techniek potentie heeft en nog ver kan komen. Uiteindelijk gaat het om betaalgemak en wat de gebruiker uiteindelijk prefereert. Wij kunnen in elk geval niet wachten tot de betaalpas de deur uit is en we gewoon met onze telefoon of smartwatch kunnen betalen.