Ingenico One onderscheidt zich met betaaloplossing voor hele omnichannel

Ingenico is van oorsprong bekend van zijn betaalterminals voor de retail, maar heeft in de afgelopen vijf jaar zijn business flink uitgebouwd met online betaaloplossingen. Onder meer door de overnames van Ogone, Global Collect en Bambora. Hierdoor kan het bedrijf zowel online als offline betaaltransacties faciliteren. Nu gaat het dat ook doen met één platform, met de naam Ingenico One.

In de Amsterdam RAI vond recent voor het eerst het Money 20/20-congres plaats, waar financiële bedrijven en technologie samenkwamen. We spraken daar onder andere met Ingenico, een bedrijf dat naast betaalterminals ook de mogelijkheid biedt om transacties te verwerken in fysieke retailwinkels als online. Deze producten hebben de afgelopen jaren vooral naast elkaar bestaan. Nu gaat Ingenico dit als één platform aanbieden met de naam Ingenico One.

Ingenico One dieper integreren in administratie

Het bedrijf biedt al jaren de mogelijkheid om extensies (plugins) te ontwikkelen die samenwerken met het betaalplatform. Vooral Ogone is vanaf het begin heel sterk geweest in het bieden van API’s waar ontwikkelaars hun software op in konden laten haken. Hierdoor zijn er extensies beschikbaar voor Magento, Prestashop, Shopify en vele andere. In totaal zijn er ruim 50 extensies beschikbaar, zo is ons verteld. Naast deze zogenaamde merchantextensies, werkt Ingenico nu ook aan extensies die samenwerken met grote enterprise oplossingen zoals Microsoft Dynamics, Salesforce Commerce Cloud en SAP Hybris.

Daarnaast wil Ingenico ervoor zorgen dat het meer inzicht kan bieden in betaalstromen en de status van de transacties. Ingenico verzamelt alle binnengekomen betalingen en maakt vervolgens op een afgesproken tijdstip het totaalbedrag over naar de merchant. De merchant moet uiteraard ook weten welke transacties bij dit bedrag horen. Dat kan Ingenico automatisch inzichtelijk maken in eerder genoemde enterprise systemen, zowel voor online als offline betaaltransacties. Dat is iets wat lang niet alle betaalproviders kunnen.

Online en offline koppelen

Vaak worden nu alleen de online systemen gekoppeld en wordt een order wel afgevinkt als betaald bij de merchant in het ordersysteem, maar het proces waarbij het geld wordt overgemaakt naar de merchant en alle transacties die daarbij horen zijn zeer lastig te controleren. Dit is vaak niet heel transparant ingericht. Daar brengt Ingenico nu ook verandering in met Ingenico One. Daarnaast biedt het bedrijf eigen analytics in de transacties. Het is daarbij mogelijk inzichtelijk te maken welke bedragen al zijn ontvangen en welke nog open staan.

Doordat Ingenico met Ingenico One nu offline en online beter gaat combineren, heeft het een nog betere omnichannelpositie en is het niet langer enkel gericht op de e-commerce-partijen. Met een beter omnichannel-product en betere integratie met back-end-oplossingen zijn er veel meer voordelen voor de retailer, zowel online als offline.

Concurrentie op transactiekosten

Tijdens het gesprek dat we hadden met Ingenico hebben we ook stilgestaan bij de trend in de transactiekosten. Bij de meeste betaalproviders betaal je een vaste vergoeding plus een percentage per transactie. Wij waren vooral benieuwd hoe zij deze tariefstelling zien en of die percentuele vergoeding op termijn gaat verdwijnen. Iets wat wij wel verwachten omdat de innovatie ook begint toe te slaan in de fintechwereld. Ingenico is ervan overtuigd dat die percentuele vergoeding altijd zal blijven omdat daarmee het risico wordt gedekt. Daarnaast zit daarin ook de winstmarge.

Bij veel internationale betaalmethoden wordt er een garantie geboden op de transactie. Als je iets koopt maar het product wordt niet geleverd of komt niet overeen met wat er is afgesproken, dan kan je je geld terugvragen. Het probleem is alleen dat dit bedrag niet altijd is te verhalen op de merchant waar het product bij is gekocht. Die kan failliet zijn gegaan of niet traceerbaar omdat het een frauduleus bedrijf was. Op dat moment draaien de financiële dienstverleners dus op voor die kosten. Dat stukje garantie komt uit het percentagemodel.

Vaste en variabele transactiekosten

Op de vraag of de vaste transactiekosten dat gat niet kunnen dekken, gaf Ingenico aan dat dat heel lastig is. Je moet dan extreem veel transacties hebben om uit de kosten te komen. Ingenico gaf ook aan dat er vaak drie partijen zijn die moeten verdienen aan een transactie: de partij die de betaalkaart uitgeeft (bank of kaartservice), de gebruikte betaalmethode (Visa, Mastercard, Maestro, etc) en tot slot de betaalprovider (bijvoorbeeld Ingenico, Adyen of Paypal). Het is lastig om met zoveel partijen de kosten zo radicaal te verlagen. Een van de partijen er tussen uit snijden is ook lastig, want je hebt ze altijd nodig. Alleen blockchain zou hier wellicht verandering in kunnen brengen. Dan kom je in een heel ander speelveld, zonder regulatie, vaste waardes en veel onzekerheden. Die innovatie moet nog wat meer volwassen worden voordat dit een serieuze optie is.

“Onderhandelen over het percentage van de variable transactiekosten is mogelijk”

Wat volgens Ingenico wel kan, is als merchant (webwinkel) onderhandelen over het percentage van de variable transactiekosten. Deze vergoeding is variabel en daarbij is het risico van de betaling een grote beslissingsfactor. Bij bedrijven waar vaak vergoedingen moeten worden geretourneerd of waarbij het risico op faillissement groot is, zal een hogere vergoeding worden gevraagd per transactie. Grote partijen als Bol.com, Coolblue en Zalando betalen, als het goed, een veel lager percentage per transactie. Dat zijn betrouwbare partijen, die financieel gezond zijn en dagelijks veel transacties doen. Zij hebben dan ook een goede onderhandelingspositie. Als klein of middelgrote onderneming sta je dus wat minder sterk en betaal je wat meer. De percentuele vergoeding ligt meestal tussen de 1 en de 3 procent.

Goed, Ingenico ziet vooralsnog geen methode waarmee die variabele kosten omlaag kunnen, maar wel de mogelijkheid om met hun omnichannel-oplossing op andere kosten te besparen. Doordat betalingen zowel online als offline verwerkt kunnen worden en de afhandeling ervan beter kan worden geadministreerd in back-endoplossingen kunnen bedrijven wel op hun administratieve last en kosten besparen.