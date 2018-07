‘Groei van serverless en IoT on the Edge binnen AWS is groot’

Eind mei organiseerde Amazon Web Services (AWS) een eigen congres in Den Haag, om alle Nederlandse AWS-experts en bedrijven die interesse in AWS hebben bij te praten over de ontwikkelingen binnen het platform. Voor ons een prima gelegenheid voor een interview met onder andere Danilo Poccia, een expert binnen AWS op het gebied van serverless computing en IoT. Hij geeft aan dat serverless echt enorm hard groeit en de ontwikkeling binnen IoT enorm groot is.

Met serverless kunnen ontwikkelaars in een veel hoger tempo applicaties ontwikkelen, doordat ze gebruik kunnen maken van standaard functies binnen AWS Lambda om bepaalde taken uit te voeren. Zo’n serverless taak kan worden uitgevoerd door een API aan te roepen, maar kan ook eventbased gebeuren. Voor serverless-taken wordt afgerekend per seconde die nodig is om de serverless taak uit te voeren.

Poccia benadrukt dat steeds meer bedrijven serverless uitvinden om snel nieuwe projecten te ontwikkelen en te lanceren. Hierdoor kunnen veel meer ideeën worden getest, zonder dat er enorm veel tijd in gaat zitten. Als een project succesvol wordt kunnen bedrijven altijd nog wat serverless functies inwisselen, mocht dat nodig zijn.

Voorbeelden serverless: Een voorbeeld is het schalen van afbeeldingen, de ontwikkelaar plaatst de afbeelding in de AWS S3-storage en roept vervolgens een serverless call aan, die de afbeelding in nog vier formaten schaalt en opslaat. Ander voorbeeld is een feed monitoren en daar een tekstanalyse op los laten om te zien of de tekst positief of negatief is. Dit kan bijvoorbeeld een Twitter-feed met een bepaalde hashtag zijn. Bij Reuters gebruiken ze AWS Lamba serverless-technologie om video’s te renderen voor allerlei verschillende apparaten. Normaal duurt dit proces ongeveer net zolang als de video duurt, maar door slimme techniek te gebruiken en de video’s op te splitsen in blokjes van twee a drie seconden kan elke video in twee minuten geschikt worden gemaakt voor allerlei verschillende apparaten, ongeacht of de video nu twee minuten of twintig minuten duurt.

Lock-in, hotel california?

Dat serverless steeds populairder wordt en veel ontwikkelaars het omarmen omdat ze daarmee sneller kunnen ontwikkelen horen we niet alleen bij Amazon. Bij alle cloudproviders zien ze een toename in het gebruik van serverless. We vroegen ons alleen af hoe AWS aankijkt tegen de lock-in die serverless veroorzaakt. Voor serverless is nog geen uniforme standaard, waardoor elke implementatie anders is. Hoewel veel serverless producten op elkaar lijken zijn ze zeker niet compatibel met elkaar. Wij vroegen Poccia of hij voorstander is van zo’n standaard en hoe hij tegen deze lock-in aan kijkt.

Poccia zegt dat serverless op dit moment inderdaad een vorm van lock-in is, maar geen hele grote. Als de ontwikkelaars die gebruikmaken van serverless zichzelf aanleren dat ze de logica van een serverless-event gescheiden houden van de eventcalls, is de lock-in enorm beperkt. Het aanroepen van een serverless-event is binnen elke cloudomgeving ongeveer hetzelfde. Als de eventdata gescheiden is, is dat het enige wat hoeft te worden aangepast. Dat is maximaal een paar uur werk per serverless-event, zolang je binnen een paar dagen kan wisselen is de lock-in niet heel groot.

Serverless zeer geschikt voor real-time analytics

De eerder genoemde voorbeelden zijn allemaal redelijk simpel. We hebben Poccia ook gevraagd naar voorbeelden van serverless gebruik die minder voor de hand liggen en wel een groot voordeel bieden. Na enkele voorbeelden gehoord te hebben, waarbij we nog niet geheel onder de indruk waren, kwam Poccia met het voorbeeld van real-time analytics.

De serverless-technologie van AWS is namelijk enorm snel, waardoor analytics vrijwel real-time kunnen worden verwerkt en getoond binnen een dashboard. Er zijn inmiddels al verschillende bedrijven die serverless gebruiken voor real-time analytics door bijvoorbeeld allerlei log files te laten verwerken via serverless. De latency van serverless tot het tonen van de analytics is minder dan tien seconden. Poccia verwacht dat die latency de komende jaren nog kleiner zal worden, maar binnen tien seconde is voor veel bedrijven al snel genoeg.

Serverless populairder dan containers

Een opvallende trend is volgens Poccia ook dat serverless enorm wordt omarmt door enterprise-organisaties, veel sneller dan bijvoorbeeld containers. AWS had niet verwacht dat grote ondernemingen snel zouden kiezen voor AWS Lambda, maar niets blijkt minder waar. De groei van serverless is vele malen groter dan containers, terwijl containers al gezien worden als een groot succes. Dat is ook de reden dat AWS investeert in de verschillende containerplatformen die het aanbiedt.

IoT groeit door de introductie van Amazon Greengrass

De ontwikkeling van IoT bij AWS gaat snel en daardoor komen er snel meer mogelijkheden. Het voordeel hiervan is dat het aanbod voor IoT steeds breder wordt. Qua populariteit kan het zich nog niet meten aan serverless, maar dat lijkt een kwestie van tijd.

Vooral de algemene beschikbaarheid van Amazon Greengrass zorgt voor groei in het IoT-segment. Met Greengass is het mogelijk om machine learning en AI-modellen los te laten op data die verzameld wordt on the Edge. Sinds kort is het ook mogelijk om streaming data te analyseren en niet alleen passief opgeslagen data. Natuurlijk hoeft data niet on the Edge te worden geanalyseerd, het kan ook gewoon in de cloud. Dit door logfiles, documenten, audiobestanden, foto’s of video’s in S3-opslag te plaatsen.

AI en machine learning simpel toepasbaar

Voordat je data kan analyseren met AI of machine learning moet je een model ontwikkelen op basis van historische data. Het ontwikkelen van zo’n model is enorm ingewikkeld en alleen haalbaar voor topontwikkelaars met een enorm wiskundig vermogen. Het is hele complexe materie die niet aan iedereen is besteedt.

Om dat probleem op te lossen, biedt AWS een aantal standaard modellen aan die naar wens zijn af te stellen. Daardoor kan elke ontwikkelaar ermee aan de slag. Toen we AWS in december spraken hierover, hadden ze het over vijf a zes modellen. Poccia zegt nu dat er inmiddels twaalf modellen zijn en er zullen er in de nabije toekomst nog meer gaan volgen.

Elke industrie zal veranderen door het Internet of Things

Tot slot hebben we gevraagd aan Poccia welke industrieën het meest zullen veranderen door IoT. En misschien ook wel door edge computing met Greengrass. Poccia stelde dat edge computing minimaal dezelfde impact zal hebben als de opkomst van de cloud. Geen enkele industrie zal worden overgeslagen. In de ene industrie zal het sneller gaan dan de andere, maar edge computing zal opnieuw zorgen voor veel innovatie.

In veel industrieën zijn ze nog veel te veel bezig met bouten en moeren en details die er steeds minder toedoen. Met edge computing kan je data verzamelen en analyseren, dat zal uiteindelijk de grootste winst opleveren.

