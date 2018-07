‘Lenovo DCG is klaar voor de toekomst’

Er gebeurt nogal wat in de wereld van het datacenter. Er komt meer en meer vraag naar analytics en big data, omdat er nu eenmaal steeds meer data worden gegenereerd. Daarnaast zien we dat verhoudingen tussen cloud en on-prem nog altijd aan het schuiven zijn, onder andere vanwege de opkomst van edge computing. Lenovo bevindt zich midden in al deze ontwikkelingen. Wij spraken recent met Tom Sluys, General Manager Lenovo DCG (Data Center Group) Benelux bij dit bedrijf. Hoe ziet hij deze ontwikkelingen?

Vorig jaar hebben we al eens uiteengezet hoe Lenovo DCG de markt benadert. In het kort komt het erop neer dat het bedrijf zich onder de streep puur bezighoudt met de hardware. De ontwikkeling van software laat het graag aan anderen over. Met die partijen gaat Lenovo dan vervolgens weer partnerships aan, zodat er een compleet product aangeboden kan worden aan klanten. Rubrik, Data Core en Cloudian zijn enkele van die partners. Verder worden er samen met partijen zoals Nutanix en Scale Computing volledige Hyper-Converged Infrastructure-producten op de markt gebracht.

Daarnaast gaat het bedrijf mee in de trend van open API’s, voor een zo goed mogelijke integratie met andere diensten. Uiteraard is dat ook een gevolg van de focus op een specifiek onderdeel van het geheel, namelijk de hardware. Integratie met andere diensten is dan ook gewoon noodzaak. En aangezien er steeds meer partijen maar een (klein) deel van de totaaloplossing ontwikkelen, is dit inmiddels eigenlijk ook de de facto standaard geworden.

Toekomstbestendig

Een term waar we het tijdens ons gesprek meerdere malen over hebben, is toekomstbestendigheid. Zoals de meesten wellicht weten, is de Lenovo Data Center Group in zijn huidige vorm nog niet zo heel oud. Dat wil zeggen, de x86-architectuur die het bedrijf voert, heeft men een jaar of vier geleden pas overgenomen van IBM. Daarvoor produceerde Lenovo servers onder de ThinkServer-naam.

Het feit dat Lenovo nog maar een paar jaar bezig is (vorig jaar nog werd een compleet niet lijn ThinkSystem- en ThinkAgile-systemen op de markt gebracht), heeft een groot voordeel volgens Sluys. Er is nagenoeg geen legacy. Daar hoeft men dus ook geen rekening mee te houden bij het ontwikkelen van nieuwe producten. Moet je dat wel doen, dan kan dat behoorlijk remmend werken.

Om je te helpen bij het samenstellen van een datacenter, heeft Lenovo een Data Center Solution Configurator live gezet.

Complete oplossingen

Het leveren van een complete oplossing aan klanten is echter ook zeker iets wat ervoor gaat zorgen dat Lenovo toekomstbestendig is. Zo worden er in combinatie met Nutanix, Rubrik en Cloudian volledige producten geleverd met Prism van Nutanix als interface. Dit kan dan weer samenwerken met XClarity, de basissoftware die Lenovo zelf meelevert bij haar hardware. Een klein beetje software ontwikkelen zal altijd nodig zijn. Hardware moet nu eenmaal firmware hebben en er moet in ieder geval een basis beheerlaag zijn.

Nieuwe firmware kan overigens wel gewoon uitgerold worden vanuit de Nutanix-omgeving, dus ook op dat punt is de integratie behoorlijk nauw. Cloudian regelt de object storage, onder andere dankzij een native compatibiliteit met de S3 API, terwijl Rubrik ervoor zorgt dat je back-ups geregeld worden en je recovery snel plaats kan vinden mocht het toch een keertje mislopen.

Bij een HCI-oplossing zoals die met Nutanix, Rubrik en Cloudian wordt aangeboden, gaat de integratie nog wel iets verder dan alleen het hebben van Prism als interface. Je verplaatst VM’s zonder downtime bijvoorbeeld. Verplaats je een VM, dan volgt ook de netwerkinfrastructuur vanzelf. Denk hierbij aan VLAN’s die zijn geassocieerd met de VM en de switching-vereisten.

Trends

Het aanbieden van complete oplossingen en het dus ook uit handen nemen van het bouwen van de infrastructuur, is zonder meer een duidelijke trend op het moment. Sluys ziet er echter nog wel meer. Analytics en big data (SAP HANA bijvoorbeeld) zal ook steeds belangrijker worden. SAP draait bijvoorbeeld zelf volledig op hardware van Lenovo, maar die hele markt is voor Lenovo DCG natuurlijk uitermate interessant. Er komt meer en meer gestructureerde en ongestructureerde data, ook in toenemende mate van sensors. Dat moet allemaal ergens verwerkt worden.

Sluys ziet in dit soort verwerking nog veel groei voor de verkoop van de hardware die Lenovo in het assortiment heeft. Vaak wordt analytics, het verwerken van big data, nog lokaal gedaan. Dit kan te maken hebben met latency, maar bijvoorbeeld ook met security of eisen die juridisch aan bedrijven worden gesteld. Uiteindelijk is de aard van de workloads beslissend voor de gang naar de cloud. Zolang dit voorspelbaar is, kun je het doorgaans uitstekend (en naar verwachting onder de streep ook goedkoper) on-prem doen. Bij onvoorspelbare workloads heb je de schaalbaarheid van de cloud nodig.

Supercomputers en edge computing

Als het gaat om HPC (High Performance Computing), een gebied waarin Lenovo ook actief is getuige de MareNostrum 4 supercomputer die in Barcelona staat, zijn er ook nog voldoende mogelijkheden om door te groeien voor Lenovo. Er zal alleen maar meer behoefte komen aan dit type computer, omdat de vraagstukken die men op wil gaan lossen ook steeds complexer worden.

Een mooi voorbeeld van een bedrijfstak waar supercomputers gebruikt worden is de landbouw. Je kunt hierbij denken aan het berekenen van een optimale manier om gewassen te telen op basis van vele variabelen, waaronder klimaat en toekomstig klimaat, maar ook het gebruik van pesticiden.

Een andere stimulans voor potentiële groei bij Lenovo DCG is het al vaak aangehaalde edge computing. Als AR/VR gemeengoed worden, zullen de data die daarmee gepaard gaan naar alle waarschijnlijkheid ook lokaal verwerkt worden. Je kunt ook denken aan het gebruik van edge computing in smart retail, om het koopgedrag te beïnvloeden. Dat kun je dankzij edge computing dan in real time doen, zonder dat het eerst naar de cloud gestuurd hoeft te worden. Uiteraard zal ook 5G invloed gaan hebben op de ontwikkeling van edge computing.

AI

Je kunt tegenwoordig geen gesprek voeren zonder dat het op een gegeven moment over AI gaat. Iedereen is er mee bezig, zo lijkt het. Lenovo heeft een centrum in Stuttgart opgezet waar klanten met hun AI-vraagstukken, om te kijken of hun oplossingen volstaan om dit vraagstuk op te lossen. Om dit te kunnen aanbieden, is specifieke hardware nodig, in combinatie met bepaalde software die zeer dicht op de hardware gebouwd moet worden. Die hardware maakt Lenovo uiteraard zelf.

Het is dus duidelijk dat er voor Lenovo DCG nog voldoende mogelijkheden zijn om stappen te zetten. De cijfers van de Data Center Group zagen er tot voor kort echter niet heel fraai uit. Dat is ook niet zo gek, als je bedenkt dat het pas een paar jaar op het nieuwe traject bezig is. De cijfers van het laatste kwartaal van 2017/2018, dat afliep op 31 maart, zien er voor DCG goed uit. Een omzetgroei jaar op jaar van 44 procent in dat kwartaal vergeleken met een jaar eerder is erg netjes, evenals een omzetgroei van 8 procent over het hele fiscale jaar. Dat doet vermoeden dat we nog het nodige mogen verwachten van het bedrijf. We zullen de ontwikkelingen uiteraard nauwgezet volgen en er verslag van doen.