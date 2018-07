Datto helpt MSP’s voorwaarts zonder cloudstrategie

Het was even wennen tijdens ons bezoek aan DattoCon in Austin, Texas. We zijn er inmiddels aan gewend dat we op events komen volledig gericht op de enterprise, inclusief de bekende buzzwordbingo. Wat een trend is in de enterprise markt is om de public cloud te omarmen, bij vrijwel elke organisatie gaat de public cloud een grotere rol spelen. Bij Datto draait het volledig om het bedienen van hun managed service providers (MSP’s), met name op een manier waarbij ze de public cloud kunnen omzeilen. Hier is Microsoft Azure en Amazon Web Services gewoon vloeken in de kerk.

Datto richt zich van oorsprong op het veiligstellen van bedrijfsdata. Hiervoor biedt het bedrijf uiteenlopende appliances die je on-premise kan inzetten en waar alle data naartoe kan worden geback-upt. Daarnaast is het mogelijk om die data te synchroniseren met de cloud, maar dan wel alleen met de Datto Cloud. Of met een private cloud-oplossing die bedrijven of MSP’s zelf bouwen met Datto-hardware.

Inmiddels biedt Datto meer diensten aan. Vorig jaar januari werd Open Mesh ingelijfd, waardoor het bedrijf nu ook een assortiment netwerkproducten heeft. Hierbij kun je denken aan een router (wat ze appliance noemen), access points, switches en managed stekkerdozen. Tot slot werd vorig jaar december bekendgemaakt dat Datto ging fuseren met AutoTask, waarover meer in een apart artikel. Het bedrijf is het laatste anderhalf jaar dus een heel stuk breder en daarmee ook groter geworden.

Alles draait om de Managed Service Provider

Datto is een partij die geen ambities heeft in de enterprisemarkt, maar zich puur en alleen focust op de Managed Services Providers (MSP’s). Zij bedienen op hun beurt eigenlijk alleen het midden- en kleinbedrijf. Dat is een duidelijke strategiekeuze en daar zet Datto zich voor de volle honderd procent voor in. Het bedrijf verkoopt niets direct aan klanten, er zit altijd een MSP tussen. Daarnaast hanteert het een open ecosysteem waarbij de voorwaarden voor iedereen gelijk zijn.

Tijdens DattoCon werd ook alles uit de kast getrokken om de MSP’s op hun wenken te bedienen. Er waren meer dan genoeg technische sessies om de kennis te verbreden, maar ook sessies hoe MSP’s hun kansen en omzet kunnen vergroten. Alle MSP’s krijgen gratis producten mee naar huis, zodat ze deze beter kunnen leren kennen en hopelijk ook meer gaan verkopen.

Laagdrempelig, goede wisseling tussen zakelijk en entertainment

In tegenstelling tot veel enterprise-congressen, is Datto erg bezig met de sfeer en ervaring van partners tijdens het evenement. De keynotes zaten erg goed in elkaar en er was veel ruimte voor kort duidelijke demo’s. Het was makkelijk te volgen wat er nieuw is in de producten. Om te voorkomen dat het slaapverwekkend of langdradig zou worden, werd er tijdig afgewisseld en was er de nodige humor ingebakken. Overdag is het verder gewoon een zakelijk event met veel overhemden en colberts, maar tijdens de dag afsluiting wordt vooral opgeroepen om ’s avonds casual te kleden: “doe een korte broek aan, een t-shirt, waar jij je prettig in voelt”. Ze proberen tijdens het evenement werk en plezier heel goed af te wisselen. Voor MSP’s die met Datto werken en eigenlijk nooit naar DattoCon gaan, kunnen we het zeker aanbevelen.

MSP’s verdeeld, innovatief en conservatief

Terug naar het zakelijke. We hebben ons redelijk veel begeven onder de Datto MSP’s en spraken met Nederlandse, Engelse, Duitse en Amerikaanse partners. Al redelijk snel merkten we dat er twee groepen MSP’s zijn. Enerzijds is er de redelijk conservatieve groep die graag alle hardware on-premise houdt, bij de klant op kantoor of in het eigen datacenter. Dat is toch wel een traditionele manier van klanten bedienen.

Daarnaast zien we een groep die in onze ogen beter op de hoogte is van wat er in de markt gebeurt, wat de trends zijn en waar de enterprise-markt naartoe beweegt. Daar is de grote transformatie naar de cloud al enige tijd ingezet. Die MSP’s willen het aandeel on-premise het liefst zo snel mogelijk verkleinen en meer clouddiensten aan gaan bieden, zodat ze meer omzet kunnen halen uit abonnementsvormen die maandelijks worden afgerekend. Ook biedt de cloud vaak meer innovatiekansen om klanten beter en efficiënter te bedienen.

De vraag die dan al snel naar voren komt, is met welke groep een bedrijf als Datto zich dan het meest identificeert. Zelf zullen ze waarschijnlijk aangeven ergens in het midden te hangen, wat ook wel klopt. Ze bieden namelijk een aantal SaaS-diensten aan, waarover dadelijk meer. Wij zijn echter van mening dat Datto nog teveel in de conservatieve hoek zit. Zeker afgezet tegen de enterprise valt er nog een hele grote innovatieslag te maken. De CEO en oprichter van Datto, Austin McChord, zei letterlijk dat hij vindt dat AutoTask nog niet innovatief genoeg is en hij de komende periode daar flinke stappen wil gaan zetten, onder meer door met vier nieuwe versies (updates) per jaar te gaan komen. Wij zijn van mening dat aan de kant van Datto er qua innovatie ook nog zeker ruimte is.

Datto en de Cloud of het gebrek daaraan

Als we kijken naar het primaire back-up-product van Datto, dan is dat een appliance die je on-premise in je datacenter of op kantoor moet plaatsen en waar alle data naartoe wordt geback-upt. Daarnaast kan de data worden gesynchroniseerd met de Datto Cloud. Deze bestaat uit negen datacenters verspreid over de wereld. Dit zijn overigens geen eigen datacenters, maar bestaat gewoon uit colocation bij bestaande datacenters. Datto biedt verder geen mogelijkheden om de data te synchroniseren met public cloud-diensten zoals Azure of AWS. Wel is het mogelijk om het ene Datto Cloud-datacenter ook nog te laten synchroniseren met een tweede Datto-datacenter. Mocht een datacenter afbranden is de data altijd nog op een extra locatie opgeslagen.

Datto liet tijdens DattoCon weten dat het inmiddels mogelijk is om op ruim veertig verschillende mogelijkheden data te restoren vanaf een appliance of de Datto Cloud. Dat restoren is echter wel beperkt tot on-premise en de Datto Cloud. Helaas kwamen we tot de conclusie dat het niet mogelijk is om bijvoorbeeld geautomatiseerd een virtual machine te restoren naar de public cloud. Iets wat wel handig is op het moment dat je eigen datacenter onderuit gaat en je je dienstverlening toch wilt voortzetten.

De public cloud wordt in deze volledig genegeerd. Een gemiste kans. We vroegen aan Ian McChord, vice president product management bij Datto en broertje van de CEO, of dat soort features op de roadmap staan. “Het heeft geen grote prioriteit op onze roadmap”. De focus ligt echt op de Datto Cloud. Het restoren van een VM kan dus alleen op de Datto Cloud en klanten hoeven dus ook niet te rekenen op bredere ondersteuning van de public cloud. Wat ons betreft duidelijk een gemiste kans.

De clouddiensten van Datto

Datto heeft een aantal eigen clouddiensten, op dat vlak gaat het wel met zijn tijd mee. Bijvoorbeeld Backupify, een SaaS-dienst waarmee het mogelijk is om back-ups te maken van Google G Suite, Microsoft Office 365 en Salesforce. Deze drie SaaS-diensten bezitten tegenwoordig enorm veel data van bedrijven en die moet ook veiliggesteld worden. Met Backupify, een bedrijf dat in 2014 al werd overgenomen door Datto, kan je back-ups maken van deze data. De data wordt dan opgeslagen in de, je raadt het al, Datto Cloud. Mocht Google, Microsoft of Salesforce ineens je data kwijt zijn, of een boze werknemer met teveel rechten besluit om alle accounts te wissen, dan heb je altijd nog een back-up.

Tijdens DattoCon is daar ook nog een clouddienst bijgekomen, Direct 2 Cloud-backup. Dit is een endpoint-oplossing die back-ups maakt van bijvoorbeeld je laptop naar de Datto Cloud. Voor een vast bedrag per maand per endpoint heeft een bedrijf de zekerheid dat de data altijd online is opgeslagen.

Datto producten hebben in het MKB zeker hun waarde

De producten die Datto aanbiedt om de data van het MKB veilig te stellen hebben zeker hun waarde. Het werkt eenvoudig voor de MSP, is snel in te richten en uit te rollen en er kan een stukje zekerheid worden aangeboden. Ook kunnen de oplossingen van Datto snel acteren op het moment dat er iets misgaat. Bijvoorbeeld bij een ransomware-aanval kunnen de producten heel snel schakelen om terug te gaan naar een status of herstelpunt, waarbij alle data nog gewoon ongeschonden was.

Rapid Rollback

Zeker met de introductie van Rapid Rollback en Advanced Backup Verification tijdens DattoCon is die garantie nog wat beter geworden. Met Rapid Rollback is de Datto endpoint-software in staat om snel te analyseren welke bestanden zijn aangepast sinds het laatste goede herstelpunt. Hierdoor hoeven alleen de gewijzigde bestanden te worden teruggezet, in plaats van dat het complete systeem moeten worden hersteld. Dat zou natuurlijk veel meer tijd in beslag nemen. Op een client-systeem kan dat al snel een verschil zijn tussen 5 GB herstellen of bijvoorbeeld 150 GB herstellen.

Op een server kan het verschil natuurlijk nog vele malen groter zijn. Ondanks dat Rapid Rollback hier waarschijnlijk ook een flinke besparing kan opleveren, kan het natuurlijk zijn dat het niet genoeg is om binnen een zeer kort tijdbestek terug te gaan naar het laatste goede herstelpunt. Daarvoor past Datto virtualisatietechniek toe, zodat het direct de data weer kan aanbieden van het juiste herstelpunt. Op de achtergrond wordt vervolgens de rollback uitgevoerd die nodig is om alle data te herstellen.

Advanced Backup Verification

Ook nieuw is Advanced Backup Verification, een verbeterde versie van Screenshot Verification. Dat is een functie die Datto naar eigen zeggen als eerste introduceerde in de back-up-wereld. Wat Screenshot Verification doet is bij een back-up van een machine controleren of de back-up ook wil opstarten en of het Windows-startscherm wordt getoond. Als dat het geval is wordt er een screenshot gemaakt en getoond in de monitoring tool.

Dat was op zich al een goede stap om de integriteit van back-ups te controleren, maar vandaag de dag is dat onvoldoende. Dat een Windows Server-omgeving goed is opgestart is natuurlijk erg prettig. Het is echter minstens zo belangrijk om te achterhalen of de kritieke applicaties op de server ook goed werken. Zo kan bijvoorbeeld worden gecontroleerd of de SQL-server ook is opgestart en goed werkt en of het mogelijk is om een remote desktop verbinding op te zetten. Met Advanced Backup Verification is nu deze applicatiecontrole toegevoegd, waardoor er nog meer zekerheid is dat een back-up goed geslaagd is.

Conclusie

Na een week ondergedompeld te zijn in de wereld van Datto, Autotask en de MSP’s is ons duidelijk geworden wat de voordelen zijn voor MSP’s om met Datto te werken. De voorwaarden zijn goed en de producten worden allemaal ontwikkeld met de MSP in het achterhoofd. Hierdoor is er bijvoorbeeld veel aandacht voor multi-tenant. Tegelijkertijd zien we echter dat Datto echt zijn eigen weg kiest en niet meegaat in industrietrends zoals de public cloud. Hoewel wij van mening zijn dat dit geen verstandige keuze is, zal de toekomst moeten uitwijzen of Datto hier verstandig aan doet. Dan gaan we zien of het vasthouden aan de eigen Datto cloud uiteindelijk wel of geen klanten gaat kosten.

Wij denken dat de MSP uiteindelijk gewoon de keuzevrijheid wil tussen de Datto Cloud en de public cloud. Simpelweg omdat sommige klanten gewoon een voorkeur hebben voor de public cloud. Het ondersteunen van de public cloud hoeft het succes van de Datto Cloud ook niet uit te sluiten, want de public cloud is een stuk duurder. Dat zien de mensen van Datto duidelijk anders. Het gevolg is nu dat we MSP’s hebben gesproken met klanten die ondersteuning verlangen voor de public cloud. Zij hopen dat Datto alsnog over de brug komt, wat voorlopig in elk geval niet gaat gebeuren. Zodoende moeten zij op zoek naar een concurrerende back-up-oplossing die wel ondersteuning biedt voor Azure of AWS.