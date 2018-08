De basis ligt er voor Datto Networking, nu verder uitbouwen

Sinds begin vorig jaar is Datto ook actief op de netwerkmarkt met Datto Networking. Na de overname van Open Mesh heeft het eigen switches, access points en routers op de markt gebracht. Al deze producten zijn cloud-managed met daarbij de MSP in het achterhoofd. We hebben hier ook uitgebreid met Datto over gesproken, voornamelijk waarom ze de netwerkmarkt op zijn gegaan. Er zijn immers al zoveel spelers. Volgens Datto past het, zeker na de fusie met Autotask, perfect in het portfolio.

Met alle Datto-producten kan je de complete infrastructuur beheren en daar hoort bij veel klanten van MSP’s tegenwoordig ook gewoon het netwerk en de access points bij. Klanten willen een goed draadloos netwerk en dat moet de MSP maar leveren. Doordat MSP’s dit al in veel gevallen leveren, maar alle netwerkpartijen te weinig focus hebben op de MSP’s, zag Datto een gat in de markt.

Datto Networking voor Managed Service Providers

Alle traditionele netwerkpartijen richten zich niet op de MSP, maar veelal op de grote enterprise klanten. Datto Networking richt zich wel op de MSP en dat betekent dat de netwerkproducten alleen door MSP’s kunnen worden ingekocht. Verder is alles cloud-managed en multi-tenant zodat de MSP vanuit één omgeving bij al zijn klanten kan. Ook heeft Datto het cloud-managed SaaS-model doorgetrokken naar de apparatuur. De netwerkproducten kunnen tegen inkoopprijs of in sommige gevallen misschien nog wel onder de kostprijs worden ingekocht. Daarna betaalt de MSP een vast bedrag per maand per netwerkapparaat. In ruil daarvoor krijgt de MSP en de klant levenslange garantie op de access points, switches en managed power apparatuur. Hierdoor kan Datto een goede betaalbare oplossing leveren die financieel ook nog aantrekkelijk is voor zowel de klant als de MSP.

Access points en switches

Zoals vaker in de netwerkmarkt blijkt de hardware zelf weinig onderscheidend. De meeste access points en switches zijn identiek, het gaat uiteindelijk om de software en de firmware die ervoor ontwikkeld wordt. Daar moeten bedrijven het verschil mee maken. Volgens Datto wordt daar momenteel enorm veel energie in gestoken. De laatste anderhalf jaar wist het bedrijf al grote stappen te zetten.

Het assortiment is tijdens DattoCon opnieuw uitgebreid met een aantal nieuwe modellen, waardoor er in vrijwel elke prijsklasse wel een aantrekkelijk product is. Wel lopen bij switches de features enigszins uiteen. Zo is er een verschil in poorten en is er in sommige gevallen wel en in andere gevallen geen ondersteuning voor Power-over-Ethernet. De reden om switches zonder PoE uit te brengen is puur vanwege het prijskaartje. Volgens Datto wilden de MSP’s een goedkope managed switch zonder PoE, want veel klanten hebben dat niet nodig. Door dit te leveren is Datto een stuk competitiever geworden in de markt.

Layer 2 vs Layer 3

Hoewel het bedrijf goed onderweg is met zijn netwerkproducten is er nog wel wat werk aan de winkel. Zo vroegen we bijvoorbeeld waarom er is gekozen voor Layer 2-switches en geen Layer 3-switches. Datto heeft aangegeven dat de meeste MSP’s geen Layer 3-switch nodig hebben. Door te kiezen voor Layer 2 had Datto een veel kortere time-to-market. Het hoefde namelijk minder features te ontwikkelen, waardoor de kostprijs voor de hardware naar beneden kan. Inmiddels is het Datto duidelijk geworden dat sommige MSP’s wel behoefte hebben aan een aantal Layer 3-features, zoals static routes. Die gaat Datto nu ook toevoegen. Naar eigen zeggen worden het nu een soort Layer 2+-switches.

Datto sluit uiteindelijk niet uit dat over een aantal jaar alle switches gewoon Layer 3 zijn. Dit omdat veel Layer 3 features uiteindelijk wel ontwikkeld zullen worden, omdat er MSP’s zijn die er behoefte aan hebben. Het is echter ook deels afhankelijk van de hardwaremarkt. Voor een Layer 3-switch zijn een krachtigere processor en meer werkgeheugen nodig. Dat betekent dat de kostprijs van een switch omhoog gaat. De vraag is of de MSP’s dat willen, maar waarschijnlijk beweegt Datto de komende periode vooral tussen Layer 2 en Layer 3 in. Wellicht dat de hardware uiteindelijk ook ver genoeg in prijs daalt om het alsnog voor een scherpe prijs aan te bieden.

De basis voor een goede netwerkdivisie heeft Datto nu liggen, Datto Networking is er klaar voor. De meeste MSP’s kunnen prima vooruit met de huidige line-up aan netwerkproducten. Al worden er soms nog wat specifieke features gemist. Die essentiële features hoopt Datto op korte termijn te kunnen toevoegen en verder uit te bouwen. Hoe groot het potentieel is van Datto Networking is nog even afwachten. Er zijn natuurlijk enorm veel netwerkpartijen in de markt en als Datto ineens heel succesvol is met het MSP-model, zullen er ongetwijfeld snel andere netwerkpartijen volgen.