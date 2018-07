MSIX: wat is het nu écht en wat betekent dit voor applicatie management?

Microsoft heeft ambitieuze plannen met Windowsapplicaties. De manier waarop applicaties voor Windows worden gebouwd, gedistribueerd, geïndividualiseerd en gebruikt gaan veranderen. De plannen voor het nieuwe formaat MSIX zijn begin dit jaar bekend gemaakt. Het lijkt er echter op dat het nog enige tijd gaat duren voor de beschreven technologie volledig klaar is voor de markt.

Op 12 oktober vindt AppManagEvent plaats in de Jaarbeurs Utrecht. Via deze link kun je je inschrijven voor het evenement.

MSIX belooft het MSI-formaat te gaan vervangen als distributieformaat voor de softwareleveranciers. De hiervoor noodzakelijke, volledig nieuwe, gereedschappen die dit distributieformaat gaan ondersteunen moet nog worden gemaakt. De onafhankelijke tooling leveranciers in het Microsoft Partner Ecosysteem staan in de startblokken.

Door het gecompartimenteerde run-time environment kan MSIX ook de functionaliteiten van bekende producten als System Center Configuration Manager, Application Virtualization, Application Layering en User Environment Management vervangen. Dit allemaal zonder dat softwareleveranciers de onderliggende code aanpassen maar enkel door het genereren van een nieuwe ‘setup’ in MSIX.

Helaas heeft Microsoft tot nu slechts beperkt en op een hoog abstractieniveau aangegeven wat exact zal worden ondersteund en hoe de configuratie gaat werken. Het is vanzelfsprekend dat als Microsoft haar applicatiedelivery methode omzet naar MSIX dit de meest transformatieve wijziging is sinds de introductie van Application Virtualization. De vraag of dit een succes gaat worden is echter nog lang niet beantwoord.

In een sessie op AppManagEvent 2018 zal Tim Mangan (the Godfather of App-V) uitleggen wat MSIX nu écht is en waarom het zo’n belangrijke nieuwe stap is. Hij zal zijn praktische ervaring met pre-release versies van MSIX delen.

Verder kan je een blik op de toekomst verwachten met voorspellingen hoe MSIX zich zal gaan ontwikkelen. Succes en faal indicatoren voor acceptatie van het formaat komen hier zeker aan de orde. Uiteindelijk is het doel van Tim om uit te leggen dat je oog moet houden op MSIX als potentieel transformatieve technologie, maar dat je niet de applicatiemanagementprojecten met andere technieken moet stopzetten.

