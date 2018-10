WeTransfer is een file-transfer service met een eigen smoel

Enige tijd geleden waren we bij een evenement georganiseerd door WeTransfer. Velen van jullie zullen dit bedrijf ongetwijfeld kennen. Het is in 2009 opgericht door twee Nederlanders en staat bekend om zijn doodeenvoudige webinterface. Als je regelmatig bij IT-bijeenkomsten komt, ook van andere file-transfer bedrijven, heeft WeTransfer echter een beduidend ander verhaal dan bijvoorbeeld Box of Dropbox. Zo anders zelfs, dat we ons af en toe afvroegen waar we nu eigenlijk bij aanwezig waren.

De presentatie die wij te zien kregen van WeTransfer, ging uiteraard even over het ontstaan van het bedrijf en over cijfers. Zo heeft het platform meer dan 40 miljoen actieve gebruikers en worden er meer dan een miljard bestanden gedeeld per maand. Verder zijn er integraties met onder andere Chrome, Slack en Sketch en is er sinds drie maanden een volledig functionele mobiele app. Getuige de 3 miljoen gebruikers die deze app op iOS in evenzoveel maanden heeft verzameld, is dat behoorlijk goed aangeslagen. Een Android-app is inmiddels ook aangekondigd.

Advertenties

Tot zover is het verhaal van WeTransfer eigenlijk niet veel anders dan van andere partijen in de markt. Toch lijken dit soort zaken eerder bijzaak te zijn voor het bedrijf, dan iets waar men veel focus op heeft.

Een groot deel van de inkomsten wordt nog altijd gegenereerd uit advertentie-inkomsten. WeTransfer is dan ook opgericht op het hoogtepunt van de online advertentiemarkt. Volgens Damian Bradfield (CMO) is de verdeling 50/50 tussen betalende gebruikers en advertenties. Best bijzonder voor een bedrijf dat zichzelf ook tijdens onze bijeenkomst herhaaldelijk een file-transfer bedrijf noemt. Overigens is deze verhouding wel aan het verschuiven richting de abonnementen.

Uiteindelijk is het niet zo vreemd dat men nog altijd veel inkomsten genereert uit advertenties. Het bedrijf biedt al vanaf het eerste moment de wallpaper-advertentie aan. Het is ook de enige bannerpositie die het bedrijf heeft. Dat is nog altijd uniek in de markt volgens Bradfield.

Focus op creatie

De nadruk ligt bij WeTransfer niet zozeer op het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten. Dat wil zeggen, als je het file-transfer gedeelte van de dienst nu vergelijkt met enkele jaren geleden, dan werkt het nog altijd hetzelfde. Je kunt doodeenvoudig door het invullen van een vanaf-emailadres en een naar-emailadres bestanden delen via je browser. Je sleept de bestanden gewoon in het venster, meer is het niet. Bestanden tot 2 GB verstuur je gratis, daarna moet je een Plus-abonnement hebben.

Op zich is het ook niet heel gek dat WeTransfer het rustig aan doet met het ontwikkelen van nieuwe componenten voor hun dienst. Lange tijd werkten er simpelweg te weinig mensen. Inmiddels zit het bedrijf op het moment van schrijven op 104 medewerkers.

Uiteindelijk ligt het waarschijnlijk niet aan het gebrek aan personeel, maar gewoon aan de focus die het bedrijf heeft. 70 procent van de gebruikers heeft volgens cijfers die wij gezien hebben een creatief beroep. Kennelijk is er daar vooral vraag naar het kunnen versturen van grote foto/video-bestanden, niet zozeer naar extra mogelijkheden. Het is in ieder geval een fundamenteel andere doelgroep dan veel andere bedrijven die zich ook primair richten op het delen van bestanden.

Ondersteunen van contentcreatie

Uiteindelijk heeft WeTransfer zich de afgelopen jaren vooral gericht op het ondersteunen van mensen die hun creaties de wereld in willen krijgen. Zo stelt het 30 procent van alle impressies die WeTransfer heeft te bieden (dat zijn er omgerekend 7 miljard per jaar) gratis beschikbaar aan artiesten.

Daarnaast heeft het bedrijf WePresent ontwikkeld, waarmee artiesten zich kunnen presenteren aan potentiële geïnteresseerden. Eigenlijk is deze dienst vooral ontwikkeld om de sites van de artiesten niet plat te laten gaan op het moment dat er een wallpaper draait op WeTransfer. Dat genereert dermate veel traffic, daar zijn de sites van kleine artiesten niet op berekend.

WePresent kan overigens ook ingezet worden voor betaalde samenwerkingen, iets waar het al mee aan de gang is. Je krijgt dan wat meer een content-marketing inkomstenstroom, ten opzichte van het ‘ouderwetse’ banneren waar nu nog veel inkomsten mee worden gegenereerd.

Uniek gepositioneerd

Uiteindelijk is een bedrijf zoals WeTransfer uniek gepositioneerd als het gaat om het tonen van advertenties en andere content waar je als bezoeker wellicht helemaal niet om gevraagd hebt. Mensen bezoeken de site doorgaans vrij lang. Je klikt de pagina in de regel niet weg tot je upload compleet is. Upload je een bestand van vele GB’s, dan heb je het over minuten. Dan heb je goud in handen op het gebied van advertenties.

Gek genoeg doet men bij WeTransfer niets aan het targetten van advertenties. Dat wordt toch steeds gangbaarder. Nu is WeTransfer weliswaar gericht op een specifieke niche (creatievelingen), ook daarin lijkt het ons handig als je onderscheid kunt maken.

Verder merken we ook op dat de advertentiemarkt in de breedte er niet bijster florissant uitziet. Bij WeTransfer kunnen ze volgens Bradfield vooralsnog dermate onderscheidend zijn dat het zeker nog loont om het aan te bieden. Maar de focus is wel aan het verschuiven, naar meer abonnementen en het WePresent-platform.

De stap van delen naar samenwerken?

Het is dus duidelijk dat WeTransfer een ander verdienmodel heeft dan andere file-transfer bedrijven. Mogen we wel verwachten dat het zich gaat ontwikkelen richting een volwaardig collaboration platform? Dat is waar veel andere partijen op inzetten namelijk. Van de 365-omgeving van Microsoft en de G Suite-omgeving van Google, tot aan partijen zoals Box.

Op deze vraag krijgen we niet echt een duidelijk antwoord. Tussen de regels door menen we op te merken dat er binnenkort nog wel wat nieuwe dingen aan zitten te komen die in die richting gaan. Bradfield zegt echter ook dat er wat hem betreft niet per se behoefte is aan wat je wellicht traditioneel verstaat onder collaboration, het gezamenlijk en eventueel tegelijkertijd aan een project werken. Heen en weer sturen werkt dan uitstekend.

Aan de andere kant, WeTransfer noemt zichzelf een tech-bedrijf. Dus dan mag je verwachten dat op het gebied van de geboden tools ook nieuwe dingen worden ontwikkeld. Met WePresent heeft men dit gedaan als het gaat om het zichtbaar krijgen van datgene wat je gemaakt hebt. Nu wordt het ook tijd dat WeTransfer in het daadwerkelijke creatiegedeelte van het proces stapt.