Nieuw Centralpoint brengt alles rondom IT onder één dak

Onlangs maakte de IT-resellermarkt in de Benelux een grote verandering door. De gevestigde namen Scholten Awater, Centralpoint.nl en Infotheek gaan voortaan door onder één naam: Centralpoint. Iets wat al sinds 2017 in de lucht hing. Toen nam de Infotheek Group de andere twee partijen namelijk over. Gedurende negen maanden stond de realisatie van een nieuwe organisatie die thuis is in elk IT-vraagstuk centraal. We gingen over de toch wel grote verandering in gesprek met Managing Director Luuk Slaats, die verantwoordelijk is voor de integratie van de drie partijen.

Slaats legt ons uit waar het idee vandaan komt. Het is eigenlijk over komen waaien van wat er in andere Europese landen speelt. In Scandinavië heb je bijvoorbeeld Dustin, één van de dominante spelers op die markt. Zo’n dominante speler moet in Nederland ook te creëren zijn, was het idee van investeerder Altor Equity Partners waardoor Infotheek in 2016 gekocht werd. Toeval of niet, maar het gaat hier om een Zweedse investeringsmaatschappij.

Overnames binnen een markt

In het oorspronkelijke plan was opgenomen dat hiervoor de marktleiders binnen de verschillende segmenten samen moeten komen. Centralpoint.nl dient dan als de partij die het MKB (0 tot 100 werkplekken) bedient. Het middensegment met 100 tot 500 werkplekken wordt gedekt door Infotheek en enterprises kunnen op Scholten Awater rekenen.

Natuurlijk klinkt dat verhaal begrijpelijk, maar het is ook een gevolg van de markt voor IT-webshops. Deze werd de voorgaande jaren nou eenmaal kleiner. Veel spelers vielen om omdat ze het moeilijk hadden, waarvan andere bedrijven profiteerden. Centralpoint, Infotheek en Scholten Awater zijn het voorbeeld van dergelijke kansen benutten. Inherent hieraan is dat dergelijke partijen een interessant overname doelwit worden. Zie hier het resultaat.

Die groei heeft er ook voor gezorgd dat de plannen van Altor Equity Partners niet een goedkope zet zijn geweest. Overnamebedragen zijn vooralsnog niet gecommuniceerd. Als we echter naar de omzet kijken weten we in principe genoeg. Op het moment dat de Infotheek Group Centralpoint.nl kocht, kwam de gezamenlijke omzet uit op 700 miljoen euro.

Zowel intern als extern bezig

De eerste stappen op weg naar één organisatie die voor alles een oplossing heeft, waren met de overnames gezet. Er volgde een proces waar vooral intern veel werk in gaat zitten. Dan kun je denken aan meerdere ERP-pakketten die de verschillende partijen gebruiken. Zoiets dien je als bedrijf af te bouwen, zodat de grote variatie aan software in de toekomst niet gaat botsen.

Desgevraagd laat Slaats weten dat het samenvoegen van de DNA’s van de drie partijen toch wel als het belangrijkste proces gezien kan worden. Ieder bedrijf wordt in principe ingezet waar hij goed in is. Voor de medewerkers zelf is dat fijn aangezien ze kunnen blijven doen wat ze voorheen al deden. Zo stond Scholten Awater bekend om zijn field sales-benadering, iets wat zal blijven gebeuren onder het nieuwe Centralpoint.

Uiteraard werd er tijdens het proces ook gekeken naar wat er voor de buitenwereld het handigst is. Het besluit was eigenlijk vrij makkelijk: als de drie organisaties straks één zijn, dan gaan ze verder onder de naam Centralpoint.

In de Benelux willen de drie merken 2,5 miljoen bedrijven bedienen, waarvan Centralpoint er in potentie 2,3 miljoen voor zijn rekening neemt. De meest gevestigde naam moet dan eigenlijk alleen nog aan de Scholten Awater- en Infotheek-klanten geïntroduceerd worden, een veel kleinere taak dan andersom. De marketingbudgetten hebben in het verleden Centralpoint dus de meeste naamsbekendheid opgeleverd.

Centralpoint deelt IT onder in vier pijlers

Met de gelegde fundering ontstaat het nieuwe Centralpoint, dat ongeacht de omvang of het type organisatie kan voorzien in de behoefte van de geïnteresseerde organisatie. Of het daarbij gaat om een bedrijf met vijf werknemers of een grote overheidsinstantie maakt eigenlijk niet uit.

We hebben Slaats ook even voorgelegd dat alles misschien een beetje vaag klinkt. Want de complete IT-markt dekken lijkt een groot karwei. Organisaties moeten voorzien worden in security, netwerken, authenticatieoplossingen, devices en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Ook Slaats ziet dat het lijstje behoorlijk lang is. Centralpoint hanteert echter de regel om de medewerker van de klant centraal te stellen. Dat betekent dat de werknemers overal en altijd moeten kunnen werken. Om dat te realiseren zijn er volgens het bedrijf vier pijlers: devices, infrastructuur, netwerk en applicaties. Als je om die vier pijlers heen kijkt kun je ook weer verschillende thema’s regelen, bijvoorbeeld de security van endpoints en netwerken. Centralpoint heeft dan per onderwerp het specialisme in huis.

Toch is niet iedere pijler even makkelijk, erkent ook Slaats. Het app-landschap is behoorlijk divers, en beweegt vaak ook nog snel. Een veelgebruikt pakket als Office 365 kan Centralpoint uiteraard prima zelf regelen. Om de niches ook succesvol te bedienen wordt er samengewerkt met partijen die er meer in thuis zijn. Oftewel, Centralpoint pretendeert op dit gebied geen KPN of Atos te zijn.

Dienstverlening wordt steeds belangrijker

Daarmee hebben we het eigenlijk steeds meer over hetgeen waar Centralpoint steeds meer heen beweegt. Het bedrijf ziet een meerwaarde in de dienstverlening die het organisaties kan bieden. Natuurlijk blijft het verkopen van de hardware belangrijk, veel belangrijker is nog om in het achterhoofd te houden dat Centralpoint zelf geen apparatuur maakt. Vanuit deze gedachte gaat het bedrijf de IT-vraagstukken van de klant in kaart brengen.

Die dienstverlening is dan eigenlijk een verlengde van het merk-onafhankelijk vertegenwoordigen van de markt. Zo begeleidt Centralpoint de klanten door de wirwar van de fabrikanten heen. In sommige gevallen zal dat een intensiever proces zijn, afhankelijk van de transformatieplannen van een klant. Maar het zal bovenal fijn zijn dat Centralpoint deze service biedt. Veel organisaties zullen immers niet zelf over de specifieke kennis beschikken.

Vanuit een zakelijk perspectief is het wel begrijpelijk dat Centralpoint dit onderdeel centraler stelt. Als een organisatie bijvoorbeeld access points plaatst, dan is het doorgaans aannemelijk dat die de komende jaren niet vervangen gaan worden. Dan kan je in principe niet rekenen op alleen omzet halen uit hardware, want zo gok je uitsluitend op organisaties die veranderingen doormaken.

Overigens is het momenteel wel zo dat de werkplekken aan het veranderen zijn. Je hoort vaker verhalen over de taken die werknemers tegenwoordig mobiel uitvoeren. Sommige medewerkers willen ook ’s avonds om 11 uur nog veilig vanuit huis kunnen werken. Dat vereist toch weer herinrichting van de organisatie. Bedrijven in de Benelux zullen dan vaak bij Centralpoint terecht komen, is de verwachting. Wat dat betreft kiest Centralpoint een goed moment uit voor zijn rebranding. Dat kan het bedrijf wel eens helpen met het doel om binnen drie tot vijf jaar de omzet te verdubbelen. We gaan het uiteraard in de gaten houden.