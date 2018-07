Hoe Extreme Networks complexiteit uit het netwerk haalt

Er is tegenwoordig heel veel aandacht voor de edge, ofwel de rand van het netwerk. Een goede edge-infrastructuur is daarom van vitaal belang. Met Smart OmniEdge levert Extreme Networks een oplossing op maat van de klant, die de complexiteit uit het netwerk haalt.

De netwerkedge is een nieuw strijdtoneel waar bedrijven het verschil kunnen maken tegenover de concurrentie. Het is aan de rand van het netwerk dat ze de klant tegenkomen, nieuwe IoT-toepassingen implementeren, en de eerste verdedigingslijn tegen cyberdreigingen opzetten.

Tegelijk is het ook het meest complexe deel van het netwerk dankzij verschillende netwerkarchitecturen, en de explosie aan gebruikers en apparaten. Het is een amalgaam van wired en wireless hardware en software die naast elkaar opereert, elk met zijn eigen functionaliteit en gebruikservaring.

Smart OmniEdge

De samenvloeiing van verschillende technologieën, gebruikers, toestellen en applicaties in de netwerkedge brengt nieuwe opportuniteiten, maar ook uitdagingen met zich mee. Met zijn nieuwe Smart OmniEdge-oplossing probeert netwerkleverancier Extreme Networks die uitdagingen te tackelen, zodat bedrijven zich op het behalen van hun businessdoelen kunnen concentreren.

Met Smart OmniEdge kunnen ondernemingen snel en eenvoudig edge-services naar campussen en gedistribueerde omgevingen uitrollen, of dat nu wired of wireless is, on-premise of as-a-service. “Of het nu om een public, private of hybrid cloudoplossing gaat, de hardware en software die we bieden is dusdanig flexibel en schaalbaar dat alles mogelijk is”, verduidelijkt Patrick Nuelend, EMEA Solutions Architect bij Extreme Networks.

Extreme Networks zet voor de oplossing een aantal nieuwe technologieën in:

ExtremeAI vereenvoudigt het beheer van de wifi-radiofrequenties met behulp van machine learning. Op basis van netwerkanalyses en statistieken kan het netwerk voortdurend leren en zich aanpassen aan de gebruikers en toepassingen die toegang hebben.

vereenvoudigt het beheer van de wifi-radiofrequenties met behulp van machine learning. Op basis van netwerkanalyses en statistieken kan het netwerk voortdurend leren en zich aanpassen aan de gebruikers en toepassingen die toegang hebben. ExtremeCloud Appliance laat toe om de voordelen van ExtremeCloud on-premise in te schakelen. Het is ook beschikbaar als VM voor klanten met eigen private clouddiensten. Zo wordt een uniforme gebruikservaring aangeboden, ongeacht de achterliggende architectuur.

laat toe om de voordelen van ExtremeCloud on-premise in te schakelen. Het is ook beschikbaar als VM voor klanten met eigen private clouddiensten. Zo wordt een uniforme gebruikservaring aangeboden, ongeacht de achterliggende architectuur. Extreme Defender for IoT bidet een allesomvattende oplossing voor het uitrollen en beveiligen van wired IoT-toestellen. De oplossing biedt gecentraliseerde zichtbaarheid en beheer, waardoor IT verkeersstromen kan analyseren en afwijkingen lokaliseren.

bidet een allesomvattende oplossing voor het uitrollen en beveiligen van wired IoT-toestellen. De oplossing biedt gecentraliseerde zichtbaarheid en beheer, waardoor IT verkeersstromen kan analyseren en afwijkingen lokaliseren. Extreme Extended Edge Switching is een technologie die meerdere netwerklagen samenvoegt tot één logische switch. Dat verbetert de intelligentie van edge-switches, wat het netwerk vlakker maakt en de complexiteit van de implementatie verkleint.

Efficiëntie

Nuelend haalt ter illustratie het voorbeeld van een retailbedrijf met een groot aantal filialen aan. De netwerkinfrastructuur op die locaties wil je graag zo eenvoudig mogelijk houden, en makkelijk centraal beheren. ”Daar zou een public cloud managementomgeving goed bij aansluiten”, zegt Nuelend. “Het is heel flexibel, eenvoudig om op te tuigen, en heel schaalbaar als het gaat om een groot aantal locaties.”

Diezelfde retailer heeft daarnaast misschien ook een grote campusomgeving in het hoofdkantoor, waar honderden of misschien wel duizenden medewerkers actief zijn en mobiel willen werken. “Dan zou je de public cloud voor de winkelomgeving kunnen combineren met een on-premise oplossing binnen de campusomgeving. Daarbij moeten beide omgevingen uiteraard wel vanuit dezelfde managementomgeving kunnen worden beheerd.”, legt Nuelend uit.

“We kunnen een model bouwen dat als een maatwerkoplossing past bij de klant”

Extreme Networks stelt vast dat zijn enterpriseklanten steeds efficiënter moeten omgaan met hun IT-resources. Het beheer en de inrichting van de netwerkinfrastructuur moet daarom zo eenvoudig mogelijk worden gemaakt. Nuelend: “Dat doen we met onze Smart OmniEdge. We kunnen een model bouwen dat als een maatwerkoplossing past bij de klant”.

Complementair

Smart OmniEdge was al enige tijd in de maak binnen Extreme Networks. De overnames van Avaya, Brocade en Zebra Technologies die de netwerkfabrikant in de voorbije twee jaar realiseerde, droegen bij aan de ontwikkeling. “Het is eigenlijk het resultaat van zowel organische ontwikkeling vanuit Extreme en het pad waar we al op bezig waren, maar ook dankzij de technologie en de mogelijkheden die we hebben door de overnames,” legt Nuelend uit.

De overnames hebben ervoor gezorgd dat Extreme Networks op korte tijd heel wat complementaire technologie in huis heeft gehaald om leemtes in zijn eigen portfolio op te vullen. Zo had het bedrijf al langer een wireless portfolio dat vooral op grootschalige campusomgevingen was gericht. Denk aan ziekenhuizen en universiteiten, maar bijvoorbeeld ook de Amerikaanse NFL, waar Extreme draadloze netwerkondersteuning biedt in verschillende stadions. Ook Zebra Technologies – dat eind 2016 werd overgenomen – stond sterk in wireless, maar dan met name voor gedistribueerde bedrijven, zoals in retail of logistiek.

“Door de overnames zijn we nog beter in staat om onze klanten in enterprise-omgevingen te ondersteunen. Dat doen we in verschillende verticale markten, van retail en logistiek tot healthcare, onderwijs en overheid. Onze klanten hebben daar zeer positief op gereageerd”, zegt Nuelend tevreden.

Nummer drie

Die tevredenheid is niet onterecht. Door de drie overnames katapulteerde Extreme Networks zich plotsklaps van nummer 13 naar de derde plaats op de netwerkmarkt, na Cisco en HPE-Aruba. Dat is een belangrijke stap geweest voor het bedrijf.

“Op het moment dat je onderdeel bent van die top drie heb je veel meer mogelijkheden en kan je een groter klantenpotentieel aanboren. We zijn er erg trots op, maar het is niet ons einddoel. We zullen altijd proberen om verder te groeien. Dat zal niet van vandaag op morgen gaan, maar is wel iets waar we veel van onze energie in steken”, besluit Nuelend.