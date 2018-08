Infor zet grote hoeveelheid data in voor AI-engine Coleman

Software-leveranciers zetten vandaag de dag kunstmatige intelligentie (AI) in voor allerlei klusjes, al zijn het vaak nog eenvoudige taken. Om de toewijding aan te tonen ontstaan er ook AI-engines die het potentieel hebben om ontzettend veel taken te automatiseren. Coleman van Infor is een voorbeeld van zo’n AI-engine. Om een completer beeld te krijgen van waar Infor op dit gebied mee bezig is, gingen we in gesprek met Senior Vice President Infor OS Massimo Capoccia.

Infor zet Coleman in om zijn ERP-systemen te versterken. Logischerwijs richt de ERP zich op meerdere specifieke industrieën, waaronder manufacturing, distributie en retail. Toch kunnen we Infor zien als een veel bredere SaaS-leverancier. Bijvoorbeeld een CRM-pakket behoort tot de oplossingen. Je zou dus kunnen zeggen dat Infor gewoon mee doet met de allergrootste jongen SAP, die onlangs nog C/4 HANA onthulde om de strijd met Salesforce aan te gaan.

En om het dan toch gelijk maar even over meer gelijkenissen met de concurrentie te hebben: Leonardo, de AI-engine van SAP. Overeenkomsten tussen het innovatieve project van SAP en Coleman zien we al snel, maar daar doen we beide projecten eigenlijk ook tekort mee. Allebei hebben ze wat unieks en richten ze zich op het mogelijk maken van specifieke toepassingen.

Om daadwerkelijk een idee te krijgen van wat Coleman nou eigenlijk doet, benadrukt Capoccia dat het belangrijk is te weten waar Infor OS voor dient. Binnen dit platform worden de verschillende diensten van Infor samengebracht. Die oplossingen zijn natuurlijk industrie-specifiek, met dan wel een bepaalde connectie onderling. Capoccia omschrijft dit als het centraal bouwen van een platform, waarin industrie specifieke oplossingen ontwikkeld worden om het platform vervolgens aan de klant te geven. Door die laatste mogelijkheid kan de klant zelf content bouwen.

Drie verschillende onderdelen

Met die kennis in het achterhoofd is het eenvoudiger te begrijpen dat Coleman onderdeel is van Infor OS. Binnen die engine vinden we weer verschillende AI-toepassingen. Zo wordt AI onder andere ingezet voor chatbot-doeleinden, of een digital assistant zoals Infor het zelf liever noemt. Door deze vorm van automatisering ondersteunt Infor de eindgebruiker of manager. De AI-engine begrijpt dan vooral de veelvoorkomende vragen die gesteld worden.

De tweede pijler binnen de engine van Infor wordt ingezet voor het toepassen van machine learning op data. Deze functionaliteit biedt klanten de mogelijkheid om machine learning-modellen te creëren en te trainen op basis van de data. We merken aan Capoccia dat hij veel vertrouwen heeft in deze functionaliteit. Dat zal met name komen vanwege het feit dat Infor OS data samenbrengt op één punt, zodat die grote hoeveelheid data ingezet kan worden voor het versterken van deze functionaliteit.

Het laatste onderdeel noemt Infor AI Vision en is net als de chatbots wat specifieker qua toepassing. Hiermee richt Infor zich op het analyseren van multimedia beelden, met name afbeeldingen en video’s. Door visuele beelden met behulp van kunstmatige intelligentie te analyseren, ondersteunt Infor vooral gebruikers die inspecties uitvoeren. Dan kun je denken aan drones of fotocamera’s die beelden schieten, waaruit vervolgens bepaalde waardes gehaald dienen te worden.

In principe klinken alle AI-toepassingen vrij bekend, andere partijen richten zich eveneens op dergelijke oplossingen. Neem bijvoorbeeld chatbots. De industrie toont aan hier meer en meer potentie in te zien en ook vertrouwen te hebben in deze vorm van AI. Infor kan zo de markt een stuk verder brengen, door simpele vragen door de digital assistant te laten beantwoorden. Doorontwikkeling kan de conversaties met de technologie nog wat complexer en natuurlijker laten zijn.

Niet overladen met AI

Bij het afzonderlijk bekijken van de drie onderdelen valt daarnaast op dat de AI telkens gericht wordt ingezet. Hiermee laat Infor zien stapsgewijs te werk te gaan, terwijl Coleman aantoont dat kunstmatige intelligentie een grote rol speelt binnen de SaaS-leverancier. Deze gefaseerde aanpak is, zo verzekert Capoccia ons, een cruciaal onderdeel van de engine.

Dit vanwege het feit dat de brede acceptatie van AI nog op zich laat wachten. In zijn algemeenheid zijn bedrijven volop bezig met de ontwikkeling van de technologie, maar nog lang niet iedereen is er klaar voor. Wanneer je dan gebruikers ineens overvalt met AI, dan gaat dat botsen. Wat ons betreft zijn drie gerichte functionaliteiten voorlopig dan ook genoeg, met in de toekomst wellicht nog wat meer mogelijkheden.

Capoccia ziet deze gerichte aanpak in combinatie met de data die samenkomt op één punt als de manier om van Coleman een succes te maken. Om AI goed tot zijn recht te laten komen heb je namelijk veel data nodig. Dan is het wel fijn dat Infor één platform biedt voor onder meer ERP én CRM, om data uit beide bronnen in te zetten voor de analyse. Vervolgens kunnen de inzichten uit de ene SaaS-oplossing nuttig zijn voor de andere.

Andere veelbelovende technologieën

De beredenering van Capoccia is wat ons betreft vrij logisch, al wilden we hem ook even wijzen op een aantal dingen die we zo snel missen. Bij SAP Leonardo zie je namelijk dat er een totaalpakket aan technologieën geboden wordt die nu en in de toekomst belangrijk zullen zijn. In dit geval hebben we het over machine learning, blockchain, Internet of Things, analytics, data intelligence en big data.

In principe staat ook Infor open om gebruik te maken van allerlei verschillende soorten veelbelovende technologieën. Capoccia is bijvoorbeeld trots op de Enterprise Asset Management (EAM)-oplossing die het bedrijf biedt. Kort gezegd omvat dit het beheer van de volledige levenscyclus van de fysieke bezittingen van een organisatie.

Binnen EAM vinden we verschillende functionaliteiten, waaronder het voorspellen van onderhoud aan machines. Dat gaat al snel richting het analytics-gedeelte van Leonardo. Daarnaast gaat EAM nauw samen met het Internet of Things, waaruit veel data voortkomt. EAM kan vervolgens helpen op basis van analyses en inzichten slimme besluiten te nemen.

Nog zo’n technologie waar veel van verwacht wordt, blockchain, konden we niet onbesproken laten. Op dit gebied kiest Infor eveneens voor een gedoseerde aanpak. Niet zomaar blockchain gebruiken om te kunnen zeggen dat je het gebruikt, maar goed kijken waar de waarde ligt. Infor denkt voorlopig aan de supplychain, om daar te faciliteren in het verwerken van transacties. Daar lijkt het voor nu bij te blijven, ook omdat het combineren van cloud en blockchain nog vrij kostbaar is.

Botst Infor nog met CRM-gigant Salesforce?

Wellicht dat AI-kenners onder ons momenteel nog aan Salesforce Einstein zitten te denken als engine die het opneemt tegen Coleman. Capoccia ligt zelf echter niet wakker van deze Salesforce-creatie. Dat komt met name vanwege het feit dat ook Einstein heel gericht toegepast wordt, namelijk op de CRM-markt.

Daaruit komen heel veel mooie inzichten voort om krachtige verkoopbeslissingen te kunnen nemen. De AI van Salesforce kan ontzettend veel leren, aangezien het al ruimschoots ingezet wordt. Eerder dit jaar werd bijvoorbeeld bekend dat Einstein 1 miljard voorspellingen per dag doet. Zelf denken wij in ieder geval dat deze partij door dit bereik goud in handen heeft, aangezien het door zijn omvang het aantal AI-scenario’s verder kan uitbreiden.

Maar Capoccia ziet Einstein uiteindelijk dus niet echt als een concurrent. Dat komt voornamelijk vanwege het grote verschil tussen de twee engines. Coleman heeft de vele databronnen die het kan combineren, waaronder CRM, ERP en EAM. Inzichten uit ERP kunnen bijvoorbeeld nuttig zijn voor CRM. Een dergelijke connectie speelt bij Einstein een minder grote rol.

Kritiek op AI

Tot slot hebben we nog even de kritische geluiden vanuit de markt voorgelegd bij Capoccia. Toen Techzine in mei bij Infor-concurrent IFS op bezoek was, vertelde de CEO namelijk dat AI-engines ‘wasting money on nonsense’ is. Ze worden gezien als de oplossing voor alle problemen die je als onderneming dagelijks tegen zou komen. Daarmee zegt IFS niet dat het zelf geen AI gebruikt, dat doet deze partij wel. Het maakt er alleen niet zo’n groot ding van.

Wellicht komt het voort uit jaloezie op iets wat concurrenten wel doen, maar het waren hoe dan ook stevige woorden. Capoccia vindt het echter niet verstandig om op een dergelijke manier een veelbelovende technologie weg te zetten. De investeringen die Infor doet zullen zich uit gaan betalen, want de potentie van AI is volgens Capoccia immers immens.

De toekomst zal hoe dan ook uitwijzen wie van de twee uiteindelijk gelijk heeft. Infor neemt AI in ieder geval ontzettend serieus. Met de gedoseerde aanpak hanteert het bedrijf wat ons betreft ook een goede strategie. Wel zal Coleman zich de komende periode nog verder ontwikkelen, aangezien AI nog niet bijzonder ver is. Wellicht dat we daar in september meer over horen. Dan vindt namelijk de jaarlijkse Inforum-conferentie plaats, waarbij Techzine aanwezig is. We zullen het bedrijf en zijn engine dus nauwgezet volgen.