De visibility gap van IT-monitoring: hoe je de kloof dicht en een optimale gebruikerservaring biedt

Als het op digitale transformatie en cloud-first-strategieën aankomt, is Nederland een van de landen ter wereld die aan kop gaat. Big data, de cloud en het Internet of Things (IoT): het zijn allemaal geaccepteerde trends binnen toekomstgerichte Nederlandse organisaties. Om zoveel mogelijk te profiteren van de mogelijkheden is het van groot belang dat organisaties ervoor zorgen dat de netwerkinfrastructuur deze technologieën kan ondersteunen. Hoe? Door de cloud te omarmen, een software gedefinieerd netwerk te implementeren en het succes van hun strategie continu te meten ten opzichte van de doelstelling.

Het omarmen van de cloud en de implementatie van een software gedefinieerd netwerk zijn over het algemeen niet zo’n probleem. Waar veel bedrijven wél tegenaan lopen is het meten van het succes en de impact van hun strategie. In de meeste gevallen geven de technologieën die bedrijven hiervoor gebruiken alleen een algemene indicatie van wat de eindgebruiker ervaart. Het resultaat is een zogenaamd IT monitoring visibility gap. Wat zijn de consequenties hiervan en hoe kunnen de problemen die zo’n kloof met zich meebrengt worden opgelost, zodat je daadwerkelijk een optimale gebruikerservaring kunt bieden?

De visibility gap en de consequenties

Een cloudomgeving is ontworpen om bepaalde zaken makkelijker te maken voor eindgebruikers, maar toch wordt er vaak nog heel weinig aandacht besteed aan die eindgebruikers. De meeste problemen worden op reactieve wijze aangepakt, wat inhoudt dat de omgeving pas wordt gecontroleerd als ze niet meer aan de eisen voldoet. Daarnaast werken veel bedrijven in verschillende silo’s – dus lost iedere afdeling alleen zijn eigen problemen op en ontbreekt er een duidelijk overzicht. Het resultaat? De monitoringtools van de IT-afdeling geven aan dat alles in orde is, maar je eindgebruikers blijven klagen over een trage applicatieperformance of andere applicatieproblemen.

Het gevolg van een dergelijke visibility gap is een ondermaatse gebruikerservaring en problemen voor zowel IT als de business. Zo kan de kloof leiden tot verminderde productiviteit, omdat gebruikers lang moeten wachten op een oplossing en daardoor niet in staat zijn hun werk (op tijd) af te maken. Dit heeft uiteindelijk weer een negatieve invloed op de resultaten van het bedrijf. Nog zo’n nadelig gevolg van de visibility gap is shadow-IT, waarbij gebruikers zelf op zoek gaan naar een oplossing omdat ze geen zin hebben om te wachten op de IT-afdeling. Dit soort praktijken kunnen het risico op eventuele cyberaanvallen vergroten. Ten slotte kan de kloof tussen de IT-afdeling en de eindgebruikers leiden tot minder vertrouwen in de IT-afdeling in zijn geheel.

Focus op de ervaring van de eindgebruiker

Wat je nodig hebt om deze kloof te dichten? Een technologie met nauwkeurige, real-time informatie over hoe eindgebruikers hun applicaties, apparaten en netwerk echt ervaren, en hoe ze deze zaken gebruiken. Dit doe je door drie belangrijke datastromen te meten die de ware gebruikerservaring weerspiegelen: gebruikersinteracties, de gezondheid en performance van een werkstation en de applicatieperformance.

Riverbed SteelCentral Aternity maakt het mogelijk om die drie datastromen te meten en biedt direct inzicht in het effect van applicatieperformance op de productiviteit. Hiervoor analyseert de oplossing zaken als applicatiegebruik, wachttijden en crashes. Daarnaast identificeert Aternity problemen op proactieve wijze door een baseline te genereren voor ieder stukje informatie dat wordt verzameld met betrekking tot de performance van applicaties, werkstations en gebruikers. Dit levert snellere oplossingen op. Tot slot biedt de technologie aanvullende analytics die een nauwkeurige beoordeling mogelijk maken van de impact van IT op de eindgebruikerservaring.

Door inzicht te krijgen in de ware eindgebruikerservaring kunnen bedrijven de visibility gap van IT-monitoring dichten die de ontwikkeling van hun digitale transformatie belemmert. Dankzij deze nieuwe analytische informatie weten bedrijven zeker dat hun netwerk digitale transformatie ondersteunt. Zo halen ze het maximale uit de technologieën die onderdeel zijn van deze transformatie en blijven ze aan kop binnen hun vakgebied.

Dit is een ingezonden bijdrage van Wim Timmer, Manager Solutions Engineering Benelux bij Riverbed. Via deze link vind je meer informatie over de oplossingen van het bedrijf.