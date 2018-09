HP wil met JetFusion 3D-printers voor groter publiek ontsluiten

Je kunt van HP Inc (in Nederland opererend onder de naam HP Nederland) vinden wat je wil, maar het bedrijf heeft wat ons betreft sinds ‘de splitsing’ een behoorlijk indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt. Ten tijde van de splitsing was het verhaal dat HP Inc in het algemeen in een neerwaartse beweging zat en dat HPE de toekomst had. Inmiddels zit er zeker nieuw elan in de organisatie, is het al een tijdje de grootste computerfabrikant ter wereld en heeft men met de focus op 3D-printing een interessante markt te pakken. Er is dus weer volop reuring, hoog tijd om weer eens bij te praten met Rob Idink, Managing Director HP Nederland.

HP Inc is weliswaar niet meer zo groot als het oude HP ooit was, maar is nog altijd een zeer forse onderneming. In 2017 werd er nog altijd een omzet genoteerd van meer dan 52 miljard dollar. Dan heb je als bedrijf nog steeds de schaalgrootte om een markt in beweging te zetten. Dat maakt het altijd belangrijk als een dergelijk bedrijf zich echt op een bepaalde technologie gaat focussen.

Een technologie waarvoor dit geldt is de JetFusion-technologie die HP (zoals we HP Inc vanaf hier voor het gemak zullen noemen) gebruikt voor 3D-printing. Hiermee wil men deze manier van printen uit het prototyping-wereldje halen en er daadwerkelijk onderdelen voor praktisch gebruik mee maken. Sinds een jaar of twee zijn de machines waarmee dit mogelijk is officieel beschikbaar.

Rob Idink, Managing Director HP Nederland

Partnerships

HP gaat de wereld van 3D-printing niet helemaal zelf te lijf. Dat is niet hoe het bedrijf doorgaans werkt. Zoals Idink het zelf zegt: “HP is groot geworden door te partneren.” Het gaat hier dan niet alleen om partnerships in het resellerkanaal, maar ook op technologisch vlak zoekt men de samenwerking. Denk bij dat laatste aan samenwerkingen met chemische bedrijven die grondstoffen leveren voor de printers. Ook zijn er wereldwijd en lokaal consultancy-partijen als partners aangehaakt. Denk hierbij aan een partij zoals Deloitte.

Partnerships met leveranciers van bijvoorbeeld CAD-software zijn er op dit moment nog niet. Dat zou een logische volgende stap zijn wat ons betreft. Idink laat weten dat hier echter ook zeker naar gekeken wordt.

Unieke propositie van HP JetFusion

Volgens Idink heeft HP op de 3D-printing-markt een unieke propositie. JetFusion is volgens hem namelijk veel betaalbaarder en sneller dan bestaande technologieën. Daarnaast is het ook op technologisch vlak veel flexibeler. Zo kun je binnen een enkele print schakelen tussen de gebruikte hardheid en zou het ook mogelijk moeten zijn om de elektronica van een onderdeel ook meteen af te drukken. Je kunt namelijk ook geleidende materialen gebruiken. Dat moet de technologie een stuk interessanter maken dan de tamelijk eendimensionale 3D-printers die we tot nu toe hebben gezien. Die zijn voor protoyping prima geschikt, maar niet voor het afdrukken van volledig functionele onderdelen.

Het ‘gewone’ printen

Al die focus op 3D-printing is natuurlijk interessant en kan een forse groei opleveren, maar verliest HP dan de traditionele printingmarkt niet uit het oog? Dat is toch ook nog altijd een markt waarop HP erg groot is. Volgens Idink hoeven we ons daar geen zorgen over te maken. Sterker nog, hij durft zelfs wel te stellen dat HP als geheel op dit punt de grootste ontwikkeling heeft doorgemaakt.

De overname van de printingdivisie van Samsung heeft ervoor gezorgd dat het portfolio juist is uitgebreid en ook completer is geworden. Zo zijn ze op A3/copier-gebied gegroeid van een aandeel van 3 naar boven de 15 procent. Daarnaast zit er nog een heleboel groei in de grafische industrie. Denk aan verpakkingen, posters, wallpaper, bouwtekeningen enzovoort. Daar is op het moment een grote omslag gaande, van analoog afdrukken naar digitaal. Daar liggen dus enorme groeikansen, die nu ook al worden gepakt volgens Idink. Hij noemt de gepersonaliseerde verpakkingen van HP klanten zoals Heineken, Coca-Cola en ook Tony’s Chocolonely.

Ook op het gebied van servitization (wat men bij HP onder het kopje ‘as a service’ zet) mogen we het een en ander verwachten vanuit HP. Het gaat steeds minder om het verkopen van de hardware, dat is al geruime tijd duidelijk. Managed print services gaan een steeds groter aandeel hebben in de omzet. Je kunt echter ook denken aan zaken zoals PLM (Product Lifecycle Management). Alle onderdelen van een printer worden niet alleen continu uitgelezen, maar er wordt dan ook daadwerkelijk iets gedaan met de data. Je kunt die data bijvoorbeeld ook gebruiken voor smart device management, onder andere om ‘groener’ te worden.

Opkomst van inkt

Verder ziet Idink ook duidelijk de opkomst van inkjetmachines als vervangers voor laserprinters. Sterker nog, de omslag is volgens Idink versneld aan het gebeuren. Hij is zich er overigens terdege van bewust dat de opkomst van inkt de printingmarkt als geheel niet groter maakt. Dat wil zeggen, inkt snoept aandeel af van laser. Hij zit hier overigens verder niet zo mee. “Als ons laseraanbod dan wordt gekannibaliseerd, kunnen we dat maar het best zelf doen”, is hij van mening.

Het feit dat Idink er niet mee zit om een deel van de eigen lasermarkt op te vreten met inkt, geeft wel aan dat hij een goede toekomst ziet voor inkt. De opkomst van inkt in de zakelijke markt (vooral de PageWide-machines) gaat zelfs zo snel, dat hij verwacht dat het binnen nu en twee jaar een groter aandeel is van de verkopen dan laser (consumenten en zakelijk bij elkaar). Hiermee sluit Idink zich aan bij wat Rob Clark van Epson tijdens een gesprek met ons aangaf . Voor hem is inkt eveneens de technologie van de toekomst.

Onder de streep spelen er vele zaken mee bij de opkomst van inkt in de zakelijke markt. Primair is het kostenplaatje eigenlijk altijd aantrekkelijker dan bij laser. Qua prestaties doen inkjetmachines daarnaast daarnaast nagenoeg in niets meer onder voor lasermachines. Tot slot is er nog het groene aspect, dat steeds belangrijker wordt.

Hergebruik hoger op de agenda

We hebben de term ‘groen’ nu twee keer horen vallen. Dat is niet toevallig, want Idink is hier persoonlijk ook meer dan een klein beetje mee bezig. Hij is actief binnen Nederland ICT, meer specifiek ICT Milieu, waar hij voorzitter van is. Die organisatie zit onder andere achter het WeCycle-initiatief. In 2017 zijn 9,8 miljoen apparaten opgehaald via dit initiatief, waarvan er 8 miljoen hergebruikt konden worden. De ‘vermeden’ CO2 uitstoot door deze recycling is 13.900 ton.

Er moet ook voldoende aandacht voor het recyclen van producten blijven volgens hem, want er komen steeds striktere regels aan. Moet op dit moment al 45 procent van de apparatuur die de afgelopen drie jaar op de markt gebracht is, ingezameld worden volgens de wete wet, in het jaar 2019 moet dit oplopen naar 65% en in 2050 naar 100%.

Groen gaat ook over poen

HP zou deze verplichting natuurlijk kunnen overlaten aan dit soort inzamelprogramma’s. Uiteindelijk is het echter net zo handig om zelf ook iets aan te bieden op dit vlak. Dat doet men dan ook, zoals we tijdens ons gesprek met Idink vorig jaar over het Sustainability Report dat toen net was uitgekomen ook besproken hebben . Het nieuwste Sustainability Report kun je hier lezen.

Vergeleken met vorig jaar merkt Idink een toename van bewustwording in de markt als het gaat om groen. Het is steeds minder puur idealisme, en gaat vaker hand in hand met de beste ROI voor bedrijven. Of zoals hij het zelf zegt: “Groen gaat ook over poen.” Het groene aspect krijgt steeds meer belang bij tenders bijvoorbeeld.

Je moet uiteraard niet alleen maar zeggen dat je graag groen wilt zijn. Zeker een bedrijf met de impact die HP heeft, kan ook regelmatig een echt statement maken richting de markt. Dat doet het volgens Idink ook. Er worden bijvoorbeeld meer een meer eisen gesteld aan de verschillende onderdelen van de uitgebreide supply-chain waar men gebruik van maakt. Voldoen leveranciers niet aan deze eisen, dan laat HP ze vallen.

Voortrekkersrol

Op deze manier heeft HP op meerdere vlakken een voortrekkersrol, je zou zelfs kunnen ‘verplichtingen’. Als het bedrijf kansen ziet op een voor haar nieuwe markt, dan zorgt de schaalgrootte van het bedrijf ervoor dat er ook een grote kans van slagen is. Daarnaast kan een bedrijf zoals HP ook een relatief grote impact op het succes van het groene verhaal hebben. Op beide vlakken pakt HP in ieder geval de handschoen op. Dat is goed om te zien. HP zelf vaart er overigens wel bij, dus het is zeker niet allemaal idealisme. Als dit echter gecombineerd kan worden met een gezonde inkomstenstroom, is dat alleen maar mooi natuurlijk.

In het geval van 3D-printing snijdt het mes uiteindelijk van zichzelf al aan meerdere kanten. Hiermee kun je de groene boodschap namelijk zeker brengen, bijvoorbeeld door per regio een of meerdere centra te plaatsen voor het ‘afdrukken’ van reserve-onderdelen. Die hoeven dan niet meer van veel verder weg verscheept te worden. Dat moet onder de streep groener zijn. Tegelijkertijd is het ook gewoon een technologie die zeer relevant is voor de zakelijke markt, nog los van het eventueel groene aspect. Je hebt dan dus niet alleen ‘groen’ als USP.

Aan de andere kant, aangezien groen steeds meer over poen gaat, is dat binnenkort misschien wel de voornaamste eigenschap van een nieuwe technologie. Je weet het maar nooit. We gaan het in ieder geval in de gaten houden.