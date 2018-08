Techzine zoekt redacteur (journalist) voor techredactie

We zijn voor Techzine op zoek naar een ambitieuze redacteur die zich vast wil bijten in de zakelijke IT-markt of die al de nodige kennis heeft verzameld. De gewenste kandidaat heeft redactionele ervaring en bij voorkeur met het schrijven van techartikelen. Dit mag ook in de consumentenmarkt zijn.

Ben je een enthousiaste leergierige man of vrouw die op zoek is naar een uitdagende baan in de IT-journalistiek, dan is deze functie je op het lijf geschreven. We richten ons met Techzine op de zakelijke enterprise IT-markt, een complexe maar zeer uitdagende markt. Een vlotte pen en de bereidheid om snel bij te leren is dan ook belangrijk. Ons kantoor is gevestigd in de buurt van ‘s-Hertogenbosch, dus woonachtig zijn in de regio heeft de voorkeur.

Wat we bieden:

De redactie van Techzine is een dynamische omgeving, waar geen twee dagen hetzelfde zijn. Onder de basiswerkzaamheden valt het verslaan van het zakelijke IT-nieuws, maar daarnaast is het doen van interviews en schrijven van achtergrondverhalen ook een belangrijke invulling.

Je wordt goed begeleid tijdens de inwerkperiode, daarna zal je steeds zelfstandiger aan de slag gezet worden. Na de inwerkperiode zijn we ook zeer flexibel met thuiswerken en zelf je tijd en afspraken indelen. Op termijn horen ook werkbezoeken in het buitenland tot de mogelijkheden.

Voor nu bieden we een fulltime aanstelling, een leuke werkplek, ten minste marktconform salaris, leuk team en een plek in een groeiend bedrijf.

Functie-eisen:

HBO/WO werk- en denkniveau;

Affiniteit met (zakelijke) IT-markt;

Vlotte pen;

Zelfstandigheid;

Communicatief vaardig;

Redactionele ervaring;

Interesse?

Heb je interesse in deze functie en wil je solliciteren, stuur dan een e-mail naar coen@techzine.nl met je sollicitatiebrief en CV. Een proefopdracht zal onderdeel uitmaken van de procedure.