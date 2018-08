Waarom USB-C op een monitor de heilige graal is

In een ideale wereld kan je alles met één type kabel verbinden. We zijn bijna daar. USB-C is aan een flinke opmars bezig. Het veroverde je smartphone, druipt binnen op je laptop en ook monitors omarmen de standaard. Is de heilige graal gevonden?

Tot op vandaag kan je een monitor op verschillende manieren aansluiten: VGA, DVI, USB-C, HDMI of DisplayPort (DP). Die laatste kan je dan nog eens terugvinden in twee formaten. Een wildgroei aan connectiemogelijkheden, waarvan er binnen 10 jaar nog maar twee zullen bestaan: HDMI en USB-C. HDMI zal altijd blijven overleven omdat de standaard in de tv-hifi-sector heel diep zit ingebakken. Het gaat evenwel heel sterke concurrentie krijgen van USB-C.

Fonkelnieuw

Vergeleken met de rest, is USB-C nog een fonkelnieuwe aansluiting. De standaard werd gefinaliseerd in 2014, samen met de USB 3.1-specificatie. Na tientallen jaren kreeg de USB-stekker er een alternatief bij. De stekker is omkeerbaar en bevat 24 pinnen binnenin, die de kabel toekomstbestendig moeten maken. USB-C is ook heel klein, niet onbelangrijk in een wereld met steeds dunnere toestellen op de markt.

Twee elementen hebben ervoor gezorgd dat USB-C dé stekker van de toekomst wordt: smartphones en de Apple MacBook Pro. Apple heeft met zijn laptops USB-C omarmd als enige stekker, wat direct een schokgolf stuurde door het hele ecosysteem van randapparatuur. Zo’n schokgolf is nodig. Wie blijft rondkijken, komt uit bij het probleem van de kip en het ei. Andere laptopbouwers zijn Apple gevolgd met USB-C, ook al zijn er weinig zo radicaal geweest om de klassieke USB-poort helemaal te schrappen.

USB-C is klaar voor 4K, HDR en zelfs 5K.

Smartphones zijn de tweede grote groeipoot voor USB-C. Gek genoeg is hier Apple de enige dwarsligger met Lightning als concurrerende stekker. Alle andere fabrikanten zijn overgeschakeld naar USB-C of zitten in volle omschakeling. Omdat een smartphone commodity is, leert ineens de hele wereld wat USB-C is. Op dat momentum surfen we vandaag.

DisplayPort

Steeds meer randapparatuur omarmt USB-C, waaronder ook monitors. Waarom die laatste? In USB-C zit DP-technologie ingebouwd. De laadkabel van je smartphone kan ook perfect beeld en geluid doorsturen. Dat betekent dat een laptop of desktop met een USB-C-aansluiting beeld en geluid kan doorsturen naar een monitor.

Omdat de DP-standaard wordt gehanteerd, hoef je je ook geen zorgen meer te maken of je laptop wel een 4K-signaal aan 60 Hz kan versturen. USB-C is klaar voor 4K, HDR en zelfs 5K, al moet voor die laatste ook je grafische kaart en Intel-chip klaar zijn. Voorlopig is dat eerder zeldzaam, dus doe zeker je huiswerk wanneer je een 5K-monitor in huis haalt.

Extra handig: USB-C ondersteunt ook laden (het laadt vandaag al je smartphone). Een USB-C aansluiting kan tot 100 watt aan stroom leveren. Het beperkt zich niet enkel tot 5V, wat smartphones nodig hebben, maar kan tot 20V aanleveren. Dat is genoeg om laptops te laden. Resultaat: met één kabel heb je beeld op je monitor en kan je je toestel opladen.

USB-C opent bovendien de deur naar draagbare monitors voor extra productiviteit onderweg. Eén kabel voorziet de monitor van stroom en beeld.