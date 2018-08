Avi Networks haalt de hardware uit load balancing

Een software-defined benadering bij het ontwikkelen van diensten is een duidelijk teken van deze tijd. De term wordt helaas her en der iets te veel als buzzword ingezet, maar dat maakt de ontwikkeling niet minder reëel. Avi Networks is een duidelijke exponent van deze ontwikkeling. Het bedrijf heeft een volledige software-defined benadering van applicatieservices. Denk hierbij aan load balancing, WAF (Web Application Firewall) en dergelijke. Wij spraken recent met Dirk Marichal, VP EMEA en Ides Vanneuville, Director Systems Engineering EMEA, om eens wat meer te weten te komen over dit bedrijf.

We stelden hierboven al dat software-defined, het loskoppelen van de controlelaag en de datalaag, een teken van deze tijd is. Je ziet het in alle geledingen. Netwerkfabrikanten zijn er al een behoorlijke tijd mee bezig. Meraki van Cisco is hier wellicht het meest in het oog springende voorbeeld van, maar vergeet ook partijen zoals Aruba (Central), Aerohive en op iets kleinere schaal Netgear en Zyxel niet. In het datacenter zien we hetzelfde gebeuren, vooral bij Hyper-Converged Infrastructure. Nutanix is hier een goed voorbeeld van. Bij back-up en disaster recovery komen we een partij zoals Rubrik tegen die dezelfde weg bewandelt.

Niet vast aan hardware

Iets wat alle hierboven genoemd bedrijven of onderdelen van bedrijven met elkaar gemeen hebben, is dat ze jong zijn. Dat geldt ook zeker voor Avi Networks. Het bestaat sinds 2012. Als je niet zo oud bent, heb je weinig tot geen legacy. Dat maakt het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten een stuk eenvoudiger. Je hoeft immers geen rekening te houden met alles wat je vroeger al gedaan hebt. Toen waren de trends anders en werd er voor andere omgevingen ontwikkeld.

Net zoals we van partijen zoals Nutanix en Rubrik hebben gehoord, wil ook Avi Networks een Apple-moment creëren. Marichal duidt dit statement nog wat meer door te stellen dat men complexiteit schaalbaar wil maken. Dat is echter niet mogelijk als je als bedrijf vastzit aan hardware. Concurrenten zoals F5 Networks en Citrix hebben daar op dit moment last van, Avi Networks niet, volgens Marichal.

Tijdens ons gesprek, laten de heren van Avi Networks onderstaande plaatjes zien. Die geven wel aan waar de markt onder andere middels software-defined naartoe wil. Het in stand houden en onderhouden van oude infrastructuur maakt een veel te groot aandeel uit van de dagelijkse gang van zaken. Dat moet op zijn kop gezet worden volgens het bedrijf.

Waarom is hardware een probleem?

Gevraagd waarom de hardware zo problematisch is voor het goed schaalbaar maken van applicatieservices, geven Marichal en Vanneuville aan dat dit te maken heeft met de ontwikkeling richting multi-cloud. Dat leidt er volgens hen onherroepelijk toe dat je hardware buiten de cloud-omgeving moet plaatsen. Dit heeft gevolgen voor de prestaties van je applicaties, omdat er dan het nodige verkeer heen en weer tussen cloud en hardware moet gaan.

Avi Networks is dus agnostisch als het gaat om wat je aan wilt sturen. Het is een API-driven omgeving. Dat houdt in dat je alle omgevingen middels de API’s met elkaar kunt laten praten. Hier horen we veel terug van de boodschap die Rubrik ons bijvoorbeeld vertelde. Het levert onder de streep een naar eigen zeggen zeer goede schaalbaarheid op van de applicatieservices die Avi Networks aanbiedt.

Load balancing is de basis

Avi Networks heeft haar diensten samengebracht in wat het Avi Vantage platform wordt genoemd. Dit platform bestaat uit drie componenten: Load Balancing, Intelligent Web Application Firewall en Elastic Service Mesh. De eerste twee zijn tamelijk bekend, de laatste is dat wellicht wat minder. Elastic Service Mesh is gericht op het toenemende gebruik van containers (Kubernetes/OpenShift) bij het uitrollen van applicaties in de cloud. Dat levert behoorlijk wat extra complexiteit op, al was het alleen al maar omdat container clusters uit honderdduizenden exemplaren kunnen bestaan. Vandaar ook de term ‘mesh’ in de naam. Dat kun je niet zonder volledige automatisering doen, iets waar Service Mesh voor is bedacht.

Het belang van een goede load balancer voor je applicaties hoeven we aan onze lezers hoogstwaarschijnlijk niet uit te leggen. Als veel mensen tegelijkertijd gebruikmaken van een dienst, dan moet er ergens voor gezorgd worden dat de belasting goed verdeeld wordt over de beschikbare resources. Hapert Netflix bijvoorbeeld, dan zou dat best eens kunnen liggen aan een probleem met de load balancer (ook aan heel veel andere zaken overigens, maar dat terzijde).

Ook al lijkt het of de drie componenten gelijkwaardig zijn in het aanbod, in de praktijk is dat toch niet het geval. Load balancing is uiteindelijk de basis, waarvandaan je doorgaat naar WAF en Service Mesh. Het is ook niet echt de bedoeling dat je de componenten afzonderlijk van elkaar afneemt. Dat kan in theorie overigens wel, maar zeker als prestaties cruciaal zijn, is dat niet aan te raden. Als je alles afneemt bij Avi Networks, krijg je er ook de zeer uitvoerige analytics bij, die een applicatie op alle niveaus in de gaten kan houden volgens Vanneuville. Het belang daarvan is niet te onderschatten. Analytics en telemetrie is sowieso waar het bij netwerken meer en meer om gaat draaien, is onze ervaring, dus hij zou hier zomaar eens gelijk in kunnen hebben.

Alles of niets

Sowieso werkt men bij Avi Networks niet volgens het ‘goed, beter, best’-principe volgens Marichal. Als je Avi Networks neemt, heb je ook meteen alles wat men te bieden heeft. Het geeft aan dat de verschillende onderdelen met elkaar verweven zijn, onder andere om de prestaties te optimaliseren voor omgevingen waarin schaalbaarheid een belangrijk criterium is.

Schaalbaarheid is een term die we inmiddels al enkele keren gebruikt hebben. Hij komt dan ook vaak terug tijdens het gesprek. Dit betekent echter ook dat niet iedereen een klant is voor Avi Networks. Maak je als bedrijf gebruik van tamelijk statische apps, dan ben je niet de doelgroep. Die applicaties hoeven niet te schalen, dus dan ben je waarschijnlijk beter en voordeliger af met een navenante oplossing op het gebied van applicatieservices.

In het algemeen richt Avi Networks zich op de top 2000 bedrijven wereldwijd. Daar zit 50 procent van hun markt. Op zich is dat logisch: applicaties van grote bedrijven zullen eerder moeten schalen dan die van kleine bedrijven.

SaaS-model

Kijken we naar het verdienmodel, dan past Avi Networks ook moeiteloos in de moderne tijd. Ze maken gebruiken van een SaaS-model, waarbij de softwarematige controller ergens (in de cloud, of in een private datacenter) staat. Vanuit daar beheer je de rest. Dit kunnen verschillende public clouds zijn (AWS, Azure), maar ook op OpenStack/OpenShift gebaseerde private of managed clouds kunnen eraan gekoppeld worden. Overigens zien ze dat het private datacenter nog altijd de voorkeur heeft.

Bij het door Avi Networks gebruikte moderne model, hoort ook een verdienmodel dat erbij past. Je betaalt dan ook voor wat je gebruikt. De omgevingen zijn dynamisch op en terug te schalen. Deze dynamische inrichting zorgt er ook voor dat eventuele migraties van componenten volledig uit het zicht van gebruikers gedaan kunnen worden. Je ervaart er als gebruiker ook geen hinder van. De services blijven gewoon beschikbaar, doordat ze tijdelijk even in een andere instance gedraaid worden bijvoorbeeld.

Gebruiksgemak is sowieso een speerpunt van het bedrijf. Dat is op zich ook te zien in de beheeromgeving. Daar wordt de toch tamelijk complexe materie alleszins overzichtelijk en wat ons betreft ook fraai weergegeven. Opvallend is vooral dat je zoveel relevante informatie in een oogopslag ziet. Daar zijn behoorlijk wat partijen jaloers op volgens Vanneuville.

Avi Networks doet overigens tamelijk boude uitspraken over de kosten van hun aanbod ten opzichte van de concurrentie. Avi Networks zou zo’n 40-50 procent voordeliger moeten zijn dan traditionele partijen. Denk hierbij aan de al eerder genoemde partijen die nog leunen op hardware, onder andere Citrix en F5 Networks. Dit komt vooral voor rekening van het ontbreken van hardware. Je hebt eigenlijk alleen licentiekosten bij Avi Networks.

Hoe zit het met de load balancers van de cloud-aanbieders?

Als je de gang naar de cloud koppelt aan het via een SaaS-model aanbieden van een load balancer (onder andere), dan dringt zich de vraag op of de load balancer van bijvoorbeeld Amazon de markt van Avi Networks voor zich gaat winnen. Als het allemaal software is en we draaien op termijn steeds meer in de cloud, dan zou dat niet geheel onlogisch zijn.

Volgens Marichal zou het in de toekomst best eens zo kunnen zijn dat bedrijven die al hun applicaties in AWS draaien, volledig gebruik gaan maken van de Elastic Load Balancer (ELB) die daar wordt aangeboden. Dat betekent echter niet dat Avi Networks en de producten die het aanbiedt overbodig zijn geworden. De producten die Avi Networks biedt, zijn volgens hem complementair aan de standaard load balancers. Ze bieden namelijk meer mogelijkheden. Daarnaast kun je er een ‘universele’ ervaring mee aanbieden, iets wat niet kan met ELB. Je kunt er bijvoorbeeld load balancing mee inzetten voor workloads die zijn verdeeld over AWS, Azure en OpenShift.

Meer in het algemeen zal het qua load balancing en de public cloud grotendeels hetzelfde gaan als bij bijvoorbeeld security. AWS biedt een bepaalde mate van security, maar neemt niet de volledige verantwoordelijkheid op zich. Als bedrijf blijf je ervoor verantwoordelijk om je zaakjes goed op orde te hebben voor jouw specifieke applicaties en gebruiksdoelen. In dat opzicht is een deel van jouw stukje public cloud ook echt jouw verantwoordelijkheid. Voor load balancing geldt globaal hetzelfde.

Effect op de markt

Naar eigen zeggen wordt er door concurrenten goed naar Avi Networks gekeken. De marketing-boodschap van de concurrenten is ook aan het veranderen. Die boodschap kruipt dichter toe naar die van Avi Networks. Als dat inderdaad zo is, dan is dat best een verdienste te noemen voor dit relatief jonge bedrijf. Het is dan ook interessant om te volgen waar de concurrenten nog meer mee gaan komen. En uiteraard ook wat Avi Networks daar weer tegenover zet. Er is in ieder geval voldoende gaande in dit deel van de markt. We gaan het zoals gebruikelijk goed volgen hier op Techzine.